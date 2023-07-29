【黑電影】珍愛硬起來。若連心靈也貧窮，那就是真正的苦痛

這年頭沒人打炮了嗎？！

麥蒂實在沒辦法期待人生能有什麼逆轉，反正已經這麼糟了，還能爛成什麼模樣？開Uber維生的她，怎麼也想不到居然會因為媽媽留下來的房子而面臨大麻煩，她想留在故鄉生活、也只想住在自己家裡，外面世界變得怎樣都與她無關，直到賴以為生的車子被拖吊之後。

這下，麥蒂真的知道得該想想其他辦法了，雖然明白其他人在想什麼無法左右，可是有錢人的想法還真難捉摸，麥蒂怎麼也想不到居然會有聘人幫兒子「開葷」這種零工可打，雖然不是很樂意，但只要完成這份工作，她就能得到一輛別克，只要能讓生活回到原本的模樣，麥蒂什麼都願意。

幫年輕小男生開葷嘛、又不是什麼困難的事，麥蒂對自己的外貌與身材也是有點自信，豈料這份工作的難度超乎想像，接下工作之後所發生的事才真的讓她感到意外。

她以為她是肉食女，沒料到現在的年輕人都愛吃草，慾望完全對不上，何況還有道德綁架的危機，「珍愛硬起來」（No Hard Feelings）就用女大男小的逆習慣讓觀眾與男主角波西上了一課轉大人。

即便波西的出身與個性較為極端，但畢竟是血氣方剛的大男孩，面對麥蒂意料之外的外向與開放，什麼大男孩能不被打動？

只是，這麼恰北北又大剌剌的女生，確實容易讓小男生卻步就是。

珍妮佛勞倫斯飾演開放老練的輕熟女麥蒂，她有著無法擺脫的生命背景，從小家庭破碎的陰影讓她不得不提早長大，卻也因此無法有開創性的想法去面對未來，這樣的描寫或許是許多年輕人的共命，很多人都有滿懷希望，卻因為現實條件的限制無法追尋，大家出社會走闖一陣子之後都會理解到想要追夢之前得先把肚子顧飽，久而久之，夢想終究只是夢想。

新秀演員安德魯巴特費爾德曼飾演的波西則難以體會那種感覺，他含著金湯匙出生，從小學業表現優秀，考上普林斯頓大學更是家人間的榮耀，即使他的個性甚為內向、十九歲還沒破處、學校裡沒啥朋友，但閃亮的家庭背景就讓他在起跑點先贏了，對於麥蒂的困局，他有不明所以也有善解人意，更因此打動麥蒂封鎖已久的心念。

她被那沒啥印象的生父綁住好久了，是波西提醒她，人生可以有不同的選擇。

麥蒂何嘗不知道？只是當波西第一次說出口的時候，她還覺得你小子乳臭未乾、生長在有錢人家哪曉得窮人的苦？殊不知，貧困是一回事，但若連心靈也窮，那就是真正的苦痛。

到底是大姊姊能順利開發小弟弟、還是小弟弟能讓大姊姊人生轉念？「珍愛硬起來」雖是話題有點辛辣的愛情喜劇，倒也不失為人生旅途中的良藥。

我是覺得啊，即便網路世代的草食階段，找到心靈交流的對象才能豐富生命，無關乎年紀或性別，互相成長是走在一起的主因，當然，打炮還是很重要，畢竟那是生活中的種種需求之一。

波西上了大學之後如果還有其他發展，這部趣味的喜劇電影何嘗不能再拍續集呢？

電影名稱：珍愛硬起來（No Hard Feelings）

發行公司：美商索尼影業台灣分公司

正式上映：2023.07.28