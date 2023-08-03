《名偵探柯南：黑鐵的魚影》　深海下的救援

2023年名偵探柯南第26部劇場版【黑鐵的魚影】，故事發生在東京近海八丈島上。因為這裡有名為「太平洋浮標」的設施所在，主要是高科技監控攝影系統的升級版，歐洲與日本刑警組織透過這高科技攝影監控來捉補罪犯、預防與打擊犯罪。

這個監視影像系統，除了可透過搜尋馬上找出想找的人的確實定位點外，竟然還可以僅憑幼小時的相片掃描，設定年紀後，可以模擬出15或20年後的長相。

因為少年偵探團想看海豚，園子為了小哀，特別安排八丈島賞海豚之旅獎勵少年偵探團，一行人來到八丈島時，柯南恰巧收到訊息顯示，八丈島上有機關，因而不小心發現這個太平洋浮標的暗地任務。突然間，監控系統的重要女工程師竟然被抓走了，原來是黑暗組織想要這個系統，但竟然讓黑暗組織因此發現小哀就是雪莉，小哀隨後也被抓了，小哀的秘密就要被發現了嗎？

消失的小哀與女工程師被帶入潛水艇中，潛水艇若一直在海面下，將要如何救援呢？而太平洋浮標內，一定有敵人的間諜在，否則如何突破層層監控防護與程式呢？內奸是誰？既然小哀被懷疑是雪莉了，那柯南的工藤新一秘密是不是也不保了？

雖然我們知道最後一定會安全過關、化險為夷，但，究竟是如何辦到的，就是本次觀賞的重點啦！

是敵？是友？

非敵？非友？

亦敵？亦友？

這些謎題對柯南粉來說相信是非常簡單易解的。

這次故事中，阿笠博士的新發明竟然立了大功，成為神救援的最佳利器唷！

柯南只要有阿笠博士大概就萬無一失了。

但黑暗組織中，除了琴酒和蘭姆外，似乎在其背後還有個更位高權重的指揮者，至今都尚未露面，到底會是誰呢？這個一直是我們想知道的，當然在這集中還是不知道答案啦！

蘭姆的另一個心腹代號：PINGA，初次登場就掌握了柯南的秘密，準備帶著爆炸性消息回歸組織時，卻意外遭受爆炸波及失蹤了，但PINGA真的死了嗎？？？如果沒死，相信這個人未來對柯南絕對是一大威脅。

在台灣每年暑假看柯南劇場版已成為習慣，只要故事繼續，我們依舊看下去。

2024的劇場版終於要輪到好久不見的基德登場囉！明年見！