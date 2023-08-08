《印第安納瓊斯：命運輪盤》讓老觀眾無法忘懷的古早味

《印第安納瓊斯：命運輪盤》就很像古早味的食物（比如枝仔冰、鐵路便當等等），在當年的背景有它受歡迎的原因，到了現在可能已經不稀奇甚至不起眼了，新世代可能無法體會那魅力，但曾經因為它而有過一段快樂時光的…有點年紀的人…看的是那懷念的味道。

這個系列第一集推出的時間是１９８１年，我才兩歲，但因為後來陸續有續集，且當時三台也沒有太多選擇，紅的電影也就是那些，假日打開電視都不小心會看到重播，說那是大家共同的回憶真的不為過，很多人還都是看到滾瓜爛熟的程度。我覺得，《印第安納瓊斯：命運輪盤》是要賣給這種觀眾的。

首先，主角的設定（不需要強到像甄子丹那樣，而單純因為是主角就可以戰無不勝化險為夷）、動作的方式（打到人不會讓觀眾有痛得要死的感覺，也不血腥，雖然人也會死，但就很「迪士尼閤家觀賞」的等級，跟殺神基哥的狠度完全不同），在那個時候，這種電影剛出來，這樣的程度就夠全民瘋起來了。現在電影這麼多、故事和方式也得不斷改變，技術又這麼強，再回頭看四十年前的電影，本來就不容易感受到什麼迷人之處，時代背景就不同，要新新人類真正理解可能很難。

而《印第安納瓊斯：命運輪盤》維持了這樣的調性，所以我會覺得要讓年輕觀眾或者希望印第安納瓊斯也有新風格的老觀眾，覺得它只是個過時的東西。可是對於很喜愛這個系列（至少前三集）且有「那是我童年（或年輕時期）一部分」這種個人情壞的觀眾，《印第安納瓊斯：命運輪盤》真的很有這個系列的原味，的確技術上有變強了，可是那感覺…一看就是跟我們一起長大的印第啊。

《印第安納瓊斯：命運輪盤》的前段是過去的往事，看起來的感覺完全就像是以前跟納粹寶物爭奪戰，非常讓人懷念。（可是沒有這個回憶的人可能就覺得和現代電影英雄比起來相對弱弱的了。）

中後段就回到老年的印第，雖然還是同樣類似的解謎方式（相對現今的電影可能會覺得破關破得太順，謎題出來馬上想通馬上找到相對應的地點），不過設計得還算豐富，一路都很忙，沒什麼冷場。但在老年的部分，就多了些滄桑，我們的印第也會有現實的離婚問題，也會到了膝蓋不行的年紀。當然，開始冒險之後，還是回到迪士尼閤家觀賞電影路線，即使是老年主角也是能一拳打昏壞人，摔一摔也都不會骨折，就是有種是電影人物的感覺，沒到那麼真實的殘酷。

可是因為我們這些跟著印第長大的觀眾，說真的…也中年或以上了，自己可能都體會到年齡的不留情或見過更多的風風雨雨，看著我們以前最愛的角色也要面對這些，即使還是很「電影」的程度，仍然會多了些感傷。到電影最後（不破梗所以不能明講）有段差點要把我的眼淚催出來，不過還是被算是小笑料給打斷了。

《印第安納瓊斯：命運輪盤》用到不少以前的角色和經典對白、橋段，我後來很久很久都沒有再回頭看這個系列，但對白一出來，我還是馬上知道當初是怎樣的情境。這更加深了《印第安納瓊斯：命運輪盤》的情懷部分。

所以，我真的覺得《印第安納瓊斯：命運輪盤》是拍給想懷舊的觀眾看。那個年代的電影主角設定和現在差很多，而《印第安納瓊斯：命運輪盤》仍然保留了那樣的設定（包括配角、反派），如果我不是生在那個年代，現在直接看這部電影，說不定還會覺得有些幼稚、刻板、簡化。可是那就是在沒太多電影可看的年代，陪我們長大的娛樂，遠超過真實不真實的問題。

如果你能體會我在說的這些味道，那就去看看《印第安納瓊斯：命運輪盤》吧！（這陣子關繼威又紅起來，如果你先前有看到關繼威和福伯N年後相見時叫著Indy衝去抱福伯，看到這則新聞就會很感動的觀眾，就去看這部片吧。）

如果你看過這個系列但認為它再拍就應該要與時俱進變成現代的模樣，那可能不會那麼喜歡。

如果你都沒看過這個系列，並不建議直接看，因為它和現代的爽片不同調。可以先試試第一集《法櫃奇兵》，即使特效看起來已經落差很大，至少看看能否感受到當年這個角色的魅力，如果還可以接受，再來看《印第安納瓊斯：命運輪盤》（也比較能知道片中的梗），或許無法產生出那種真正經過四十年的情懷，還是可以知道它的背景而不是單純把它當一部現代的新電影來看。



