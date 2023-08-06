《閃電俠》必須要失去，才能懂得珍惜？

《閃電俠》算是一部蠻有角色刻劃的超級英雄電影，也有很多的炫技，不過沒有太誇大的反派或是打到天翻地覆的超級大場面。我個人看起來會覺得主軸是在閃電俠本身的心路歷程，用這些動作來包裝，並製造一些事件讓這心路歷程能夠發展下去。它可能不是很適合單單要看純爽片的觀眾，適合的是希望看到科幻動作大片也能有真實角色心情的觀眾。

首先，是否需要看過一些相關的電影？

我覺得如果單獨看《閃電俠》也不至於看不懂，至少閃電俠本身的主線故事是可以單獨看的，但片中有許多的驚喜，可能都抓不到（甚至涉及到也許二、三十年的前超級英雄電影），電影看夠多的觀眾會找到許多小趣味（不只超級英雄電影，還有些更早的經典電影）；另外對於處理事情的方式（比如為什麼需要找誰來對付誰）可能也會不清楚，但反正就是順著看，也不會影響到重點的理解。

驚喜的部分就留著當驚喜就好，這裡想談的是閃電俠本身的主軸故事，飾演閃電俠的伊薩米勒〔Ezra Miller〕，因為之前的一些負面新聞，可能造成一些不好的觀感，我是可以區分開來的，我不喜歡他私生活的行為，但仍然可以欣賞他的演技，可是如果你不能，如果你看到他就討厭，那可能要考慮一下，因為《閃電俠》非常仰賴伊薩米勒的表現。他除了分飾兩個世界的自己，要演出完全不同的個性之外，還有許多個人掙扎的內心戲，很多的揪心，編劇是把這些過程寫得蠻有說服力，不過重點還是在伊薩那種單純又真摯的呈現。

雖然是超級英雄，閃電俠所面對的和我們一般人沒有什麼不同，過去有某件不好的事情發生，一直無法放下，總覺得如果當初如何如何就可以改變，就不會像現在這樣。而這部片就是讓他真正去體會，如果去改變了過去，就會變更好嗎？閃電俠到過去，遇到了另一個版本的自己，卻發現當他認為的壞事沒有發生時，他自己完全是個不同的人，也根本不懂得珍惜擁有的，在這個和自己的互動中，他才真正體會到，發生的就是發生了，即使我們心中認為不發生會更好，但實情不見得是如此，我們能做的是接受，向前看還能改變的未來。

這樣的題材並不是最創新的，也有過其他電影在探討，但放在超級英雄電影中，用搭配超能力的方式來做不同的親身體會，是種蠻不錯的融合。也因為這樣，片中穿插的文戲不少，並不會拖泥帶水或太過生活化而冷場，取的都是重點，伊薩也靠他的演技讓觀眾能感受到他對於母親的不捨和不願放手，即使我們沒有看到太多他和母親相處的片段，也能從他後來的表現來感受。

不過《閃電俠》並不會因此變成文藝片，一開始就有一場很有意思的閃電救援，讓觀眾從閃電俠視角去看災難現場並立刻判斷要如何設計救援，他的超能力不只是速度快，在搶到的時間內，他還得用腦袋規劃出怎麼瞬間調整環境物體來化解危機。到電影後段，有其他角色參戰，則是有多種不同的風格，不過我個人還是喜歡一開頭的純閃電俠式教援橋段，後面的部分比較像一般超級英雄電影可以看到的（也是很讚，但就相對沒那麼有特色了）。

此外，《閃電俠》也有許多小喜感，多半來自這個很凡人的閃電俠耍笨，在很酷的時機點做很不酷的事，或說些蠢話之類的，也是靠伊薩來傳遞，他的正經喜感挺不錯。即使我不是很喜歡他這個人本身，但他對《閃電俠》的貢獻是絕對可以說服我的。

總的來說，其實我並不覺得《閃電俠》有到神作的程度，它的各面向都蠻好的，可是各面向都有比它強的電影存在，有動作比它炫的電影、也有感動比它深的電影、也有分飾兩角表現比它好的電影等等，重點是，它能每個面向都達到很不錯的水平，且安排分配得當，這樣就蠻難得的了。

P.S. 電影結束後，等名單全部跑完的最後最後有一個小片段。



