《玩命關頭X》駛向終點三部曲的玩命序幕

《玩命關頭》從2001年首集上映以來，不知不覺已走過了22個年頭，今年上映的《玩命關頭X》，是整個系列包含外傳在內的第11部作品，同樣是由唐老大家族原班人馬再次披掛上陣，主角唐老大（馮迪索 Vin Diesel 飾）早已從當年的年輕小伙子，如今也成了略顯福態的中年大叔，家族成員也隨著故事的不斷延續與日俱增，發展到現在已經是三代同堂的和樂融融。

回顧當今影壇，撇除以打群架為主的MARVEL與DC，動作片能如此長壽，除了阿湯哥把玩命當作興趣的《不可能的任務》系列之外，再來應該就是不斷強調Family至上，只差還沒說出全家就是你家的《玩命關頭》系列，回想當初剛推出時的前幾集，還是以街頭賽車競技為主的警匪動作片，原本以為少了靈魂人物唐老大的《玩命關頭2：飆風再起》，這個系列應該是準備下台一鞠躬的走入歷史，沒想到票房竟然還超越首集的超乎預期，這似乎也讓環球影業嗅到了一線生機的餘息猶存。

於是決定打掉重練的環球影業，捨棄原本主線的劇情架構，採用全新的角色與演員，將場景設定在日本東京的故事發展，並且找來當時默默無聞的華裔導演林詣彬來執導，雖然《玩命關頭3：東京甩尾》的票房普通，但他街頭飆車的場景調度，則是讓人印象深刻的十足驚艷，重回劇情主線的4、5、6集，更是給了他大展身手的發揮空間，除了將原本的劇情架構，從著重飆車的動作戲碼，升級為橫跨國際的諜報套路，外加一集比一集還要華麗浮誇的特效場面，不只讓《玩命關頭》起死回生，更是將這個系列的口碑與票房逐漸推向巔峰。

到了第7集功成身退的林詣彬，決定交棒給恐怖大師溫子仁來執導，然而另外一位核心主角保羅沃克（Paul Walker），卻在電影開拍不久之後，因為車禍意外不幸離世，還來不及跟大家一起變老，只留下滿是驚訝錯愕的徒留遺憾，為了讓拍攝工作能夠繼續，溫子仁只好將劇本大幅修改，將緬懷道別做為敘事主軸的感性基調，《玩命關頭7》就成了保羅沃克的最後告別之作，也是整個系列票房最高的一集。

但環球影業並不打算因為保羅沃克的離去，將整個系列停留在這動人時刻的見好就收，接連推出了《玩命關頭8》、《玩命關頭9》以及以巨石強森（Dwayne Johnson）和傑森史塔森（Jason Statham）為主角的外傳電影《玩命關頭：特別行動》，只是越來越誇張的動作特效，以及毫無邏輯的不合常理劇情，加上只剩那招全家就是你家的一成不變，票房則是差強人意的每況愈下，眼見大勢已去的苗頭不對，環球決定要將這個招牌IP的剩餘價值，徹底運用到淋漓極致的毫無保留，便宣告《玩命關頭X》將定位成結局磅礡的史詩之作，並且會以三部曲的形式走向終點。

《玩命關頭X》在故事背景的設定上，巧妙地融入在《玩命關頭5》的後續延伸，當時唐老大與布萊恩拖著金庫的街頭狂飆，不只洗劫了里約毒梟雷耶斯（喬昆迪艾曼達 Joaquim de Almeida 飾）的家財萬貫，還讓他賠上性命的一命嗚呼，然而就在事過境遷的12年之後，雷耶斯的獨子但丁（傑森摩莫亞 Jason Momoa 飾）為了報殺父之仇，將唐老大視為復仇目標，並且完整掌握了整個家族的連結脈絡，在經過多年沉潛的精心策劃，針對各個弱點來展開冷血殘酷的復仇計畫。

相較於過往的單線劇情，這回多線架構的龐大格局，無疑是想營造出玩命版的「復仇者聯盟」，玩命史上的最強反派但丁，彷彿就是薩諾斯再現的異曲同工，無論正反兩派的全員總動員，從開局時保羅沃克在里約街頭狂飆的感動再現，到結局時許多經典角色的回歸彩蛋，似乎也成了本集的最大賣點。

然而早已視覺疲勞的浮誇特效，以及欲振乏力的劇情套路，依然是歹戲拖棚的老調重彈，而且毫不考量合理性的故事鋪陳，自從在上一集韓哥神奇的死而復活，活寶二人組還飛向宇宙浩瀚無垠的拯救世界，我想續集接下來不管發生什麼事，應該全部都是幻覺，完全嚇不倒我的。

不得不說水行俠傑森摩莫亞的徹底使壞，則是有別於過往刻板反派的制式演出，粗曠外表下的陰陽怪氣，反社會傾向的扭曲人格，讓人捉摸不定的瘋癲脫序，算是撐起整部片精彩可期的搶盡風頭，非常期待他在接下來的續集裡，還能夠使出什麼意想不到的變態復仇。

《玩命關頭X》觀影重點：

1.經典角色全數回歸的最終三部曲。

2.傑森摩莫亞瘋癲脫序的徹底使壞。

3.視覺疲勞的浮誇特效，欲振乏力的劇情套路。

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