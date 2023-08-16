《獻上國王的無名指》先婚後愛的契約婚姻之我的婆婆怎麼那麼可怕！！！

《獻上國王的無名指》是日本TBS電視台2023四月的春季日劇，即將迎來最終回，緯來日本台也即將播出。

這是最近上網追的幾部日劇之一，會看這部日劇的原因是：松嶋菜菜子竟然演婆婆了！

這大概是繼觀月亞里莎在「我們的愛情不正常」中演惡婆婆之後，再度讓我驚訝的婆婆女星了！因為從劇照上看，松嶋菜菜子這個豪門婆婆看起來不一般呀！應該和觀月亞里莎的高月今日子有得拼了！果然，第二集開始就讓我覺得這個婆婆的背後真的很有事唷！

《獻上國王的無名指》是漫畫改編的日劇，由千年難遇的美少女橋本環奈主演。

橋本環奈飾演的羽田綾華是「La Blanche」的婚禮顧問。綾華每一份工作年資都不長，原以為都是綾華自恃本身的美貌而無法認真工作，但，後來才發現，原來綾華自身的美貌反而成為他從小到大的一種原罪（或非戰之罪？），使綾華的人生中常有被人誤會的狀況發生……

「La Blanche」的社長新田東鄉是新田集團的唯一繼承人，歸國後被賦予要重振虧損的「La Blanche」。新田東鄉由傑尼斯偶像山田涼介飾演。而新田東鄉就是被大家尊稱為「國王」的那個人。

一天綾華在工作上與客人起了大衝突被社長東鄉召見，綾華想應該又是被開除的份了！沒想到社長東鄉竟然提出「與他結婚」的要求……

東鄉想藉由與菜鳥員工綾華契約結婚，來製造話題，拍攝視頻吸睛，進而提升「La Blanche」的人氣、聲望與業績。原來是因為東鄉與父親有一年的約定，必須在一年之內讓「La Blanche」成功獲利。綾華可說是麻雀變鳳凰，豪門公婆能接受他嗎？

表面上看起來公公婆婆對兒子東鄉的選擇完全尊重，但事實上是……果然，多數的豪門裡婆婆總是比較難擺平的！

松嶋菜菜子這次演出新田靜這個婆婆看來溫柔婉約、很愛兒子東鄉、看來人畜無害。但，看著新田靜與兒子東鄉的互動，感覺就很有事……原來以為兒子只是叛逆，豈料背後是有故事的……

東鄉與綾華這對假面夫妻，演起戲來默契十足，如果沒有意外，應該不會被發現這個假婚姻，但，蛋殼再密還是有縫的……假面夫妻的婚姻弄假成真，似乎已經是這類故事的常態，先婚後愛總是很有戲。原本以為兩人能有情人終成眷屬，怎料原來婆婆真的是這個婚姻的大魔王，到底是怎麼一回事呢？

已經追到最終回的我，很想知道結果是否如我所推測的一般呢？

山田涼介這次演出的東鄉社長，和以往他演出的角色給人不太一樣的新視覺效果，我覺得還不錯，很新鮮。竟讓我有一種另類的霸道總裁感，且還時而散發可愛感。但東鄉總裁嚴肅起來還是有那個霸氣威嚴唷！山田涼介和橋本環奈這組新CP感覺還滿有新鮮感的，這倒是讓我此次追劇時意外的收穫。故事內容與人設搭上選角適當，就會是一部讓人願意花時間追逐的戲劇呀！

期待最終回～