【黑電影】寶萊塢之絕地特工。青出於藍的寶萊塢電影

我的腰啊！

吉米是該要報復的，當他親眼看到自己付出一切的國家如此對待自己與家人的時候，他就知道這條路沒辦法再走下去了，雖然，特務本來就有風險、也要把國家利益擺在前面，但若自己在前方衝鋒陷陣時，國家連自己家人都保護不了，這樣的國家與政府還有什麼支持下去的必要？

吉米只能黑化，而且他要以最可怕的方式向政府復仇。

印度政府當然也不是吃飽沒事，吉米的狀況是個悲劇，同時政府只能繼續培養強大的特務來防止日後可能的危險，除了吉米，他們還有號稱天字第一號的帕坦。即使帕坦可能也沒比吉米好多少控制。

情報機關總是面臨爾虞我詐的場面，帕坦這次重返前線所要面對的除了是政府最擔心的吉米，他還想找回自己的班底，更要把三年前囚住他的女人找出來！

帕坦一點不怕吉米的復仇怒火，因為要比怒火，他也沒有比較少。

這或許是情報人員的執行任務時難免會有的mur mur，畢竟大局彼此都懂，可放在大局底下的小心機與小情小愛才是真正左右大局的關鍵，而情報人員最需要的就是抹除那些關鍵，把任務辦妥或到手就好。

只是，我沒想到印度的動作片這幾年已經進化到這般德性（這是稱讚），原本是好萊塢特有的地面爆破或飛天潛水，寶萊塢電影裡早就不在話下，何況這是印度天王沙魯克罕再次扛起動作大片，上述橋段必須滿點，還得要有觀眾意料之外的劇情轉折才夠看。

劇情當然是推進電影的必須，「寶萊塢之絕地特工」（Pathaan）雖然空降了帕坦這號頂尖特工給觀眾，卻賦予他不少人性，雖然鏡頭放在帕坦身上就會有不自然的風吹來、雖然帕坦痛毆敵人時就會放慢速度、雖然帕坦與女主角調情的畫面依然可口，但在電影裡他就是個會犯錯且會低落的普通人，比起沙哥以前無往不利的強悍，這回的怕坦跟平凡如你我親近許多。

或許是我錯覺，因為角色設定上較貼近一般人，帕坦受傷的頻率與傷口似乎比過往沙哥電影裡的模樣寫實許多？

即便再怎麼寫實，年近六十的沙哥那身材與魅力就算只是在大銀幕上的呈現，對一般人還是不現實得多。（笑）

我認同寶萊塢電影一直在進化，並且能跟上世界主流電影的旋律，「寶萊塢之絕地特工」真有把我們在其他好萊塢知名動作電影的優點都匯集起來而且還青出於藍，更別說，找其他電影的主演扛霸子過來串場也老實不客氣，例如這部電影中途與尾聲登場一下子的猛虎。

猛虎是哪個角色我不知道（但此系列電影今年在印度上映第三集了），不過飾演猛虎的沙爾曼罕就清楚了，「寶萊塢之絕地特工」一次邀請到寶萊塢三大天王之中的兩位同台，真是相當大的驚喜，雖然觀影途中我猜不出來飾演猛虎的人是誰，後續上網補充資料時才驚呼自己運氣真好，金馬奇幻難得的寶萊塢電影果然還是得搶票才對！

喔對、另一位沙哥－－沙爾曼罕的碩壯模樣，雖然比沙魯克罕更加寫實一點，但如電影中那樣百打不死還是只能繼續不寫實啊，看著兩位天王打完電影最後一幕，腰疼不扶都不行了。

相較於阿米爾罕在台灣能登上主流戲院上映，兩位沙哥的電影好像就少了那種機緣，不過，卻也因此成為影展內行必搶的好片，或許接下來幾年我們還是難以在台灣院線看到沙魯克罕與沙爾曼罕的電影，那就這樣吧、讓我們在影展相見就好，畢竟同場驚呼與驚喜的感動要有同樣呼吸的人才懂。

－2023金馬奇幻影展－

電影名稱：寶萊塢之絕地特工（Pathaan）