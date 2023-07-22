【黑電影】不可能的任務：致命清算 第一章

你的終極目標是什麼？

你我都知道，不管發生什麼事情，任務執行過程裡，伊森總會不斷地跑，不管是跑向敵人、跑出生天、抑或跑過槍林彈雨，身負重任的他總需跑得風捲殘雲，甚至我都有一種錯覺，唯有看到伊森在狂奔才能確定這次的任務有多不可思議。

因為不可思議，要完成任務才有多不可能。

就是因為不可能，伊森才得繼續奔跑。

伊森肯定不想再躺槍、渾水也免蹚了，只是，這回的敵人直接找上了門，應該說，敵人設計了一齣劇讓伊森不得不踏進來的劇，直到踏入了才發現已經上當，也因為上當才曉得原來背後藏著的是什麼傢伙，當伊森內心那個一輩子的惡人與只想毀滅世界的AI結盟，沒有比這個更可怕與更糟糕的事了。

即便這次任務危險程度全然不亞於之前的誇張，不可能任務局還是只得出動，因為除了他們，這個世界已經沒有其他值得信任且能解決問題的單位。

何況，伊森只不過是一個人。

即使伊森是頂級特工，但終究是個人，也是有所極限，只是在到達極限之前，他會用盡全力拼出逆轉，人生有多少逆轉的機會？我相信多數人都沒有嚐過那種滋味，而伊森也是個多次嚐到逆轉與被逆轉滋味的人，何況，事關他身旁重要的人。

「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One）的劇情其實讓人難以思考，所謂思考，是指細細打量，因為牽引下一個劇情點的線索不斷湧上來，每個對話都有必須聚精會神的意義，讓人難有時間思考剛剛說了什麼，場景與發展又已經往下一步跨去。

電影剛開始就帶出這次主要的敵人AI「存在體」，雖然有著類似當年終結者天網的設定，卻還沒有那樣的威力，只是要達到無人能夠掌控的境地只是遲早。

現實生活中，雖然AI發展一日千里，真正要達到威脅人類生存的地步仍在想像中，偏偏我覺得那是這回故事厲害的地方，把改變世界未來幾百年的關鍵放在眼前，讓不可能任務局必須得去處理。

生出自我意識的AI可以控制許多人類世界早習以為常的許多事情，但在現實層面，它若要影響眾人生活，還是得要有真正能替它執行前置作業的傢伙，蓋布瑞的登場不僅是伊森內心的夢靨，也是「存在體」之所以有機會成為完全體的重要鎖匙。

AI尚且極力排除任何可能影響生存的障礙，人類怎麼可能就這樣坐以待斃？

有別於其他描寫AI掌握世界的電影，「不可能的任務：致命清算 第一章」還是把焦點與關鍵放在當下你我都可能呼吸得到的空氣裡，我覺得這是相當人性的一面，畢竟，當秘密特工在大眾都不曉得的角落奮戰時，一個轉身就取得造物主身分的AI似乎也沒那麼完美。

至少在現實層面中，惡人才是導致壞事真正發生的原因。

「不可能的任務：致命清算 第一章」電影片長長達163分鐘，進影廳之前我還惦記著要先清空膀胱，可是進入影廳坐下後就乖乖等到電影開始，這才發現來不及踏出影廳了，一度以為中途可能會忍耐不住得衝廁所，沒想到緊湊的劇情讓我全神貫注，一點都沒察覺匆匆就過了兩個多小時，甚至，覺得這樣的故事片長實在不夠。

哪怕明年暑假還有第二章。

相隔五年，阿湯哥再度帶來全新的不可能任務，這部電影裡的伊森韓特確實打好打滿、跑好跑滿，尤其大家在預告片裡已經看過很多次的山頂飛車橋段出現時，那個瞬間，我頓然念起年初在戲院看著大銀幕上最後一球投出去的瞬間，那刻的全場靜默再現，要是你有看過感受過，絕對能明白我在說什麼。

當然，全新的女主角葛莉絲自然是搶足鋒頭，能打能跑能騙能敢的女主角愈來愈稀少了，而阿湯哥總是能在「不可能的任務」系列中不斷挖掘出來；即便如此，對我來說，最能吸引目光的還是白寡婦艾蘭娜，真是見過一次就難以忘懷、再次見面依然難忘啊！

不可能的任務：致命清算 第一章

進戲院看大銀幕吧、這才是暑假真正開始的序曲！！

電影名稱：不可能的任務：致命清算 第一章（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One）

發行公司：美商美國派拉蒙影片股份有限公司台灣分公司

正式上映：2023.07.08