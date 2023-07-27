《閃電俠》再怎麼快也逃不掉宿命，再怎麼強也要學會放下

在漫畫的設定裡，閃電俠貝瑞艾倫儘管擁有驚人的速度，但卻因為各式各樣的莫名狀況，讓他總是無法準時的不斷遲到，就如同《閃電俠》命運多舛的獨立角色電影，從2013年華納兄弟宣佈創建全新的DC宇宙開始，原本預計於2016年上映，就這樣被各種原因而耽擱影響，一路延宕到DC宇宙都快要重啟，還是不見這快如閃電的悲情角色。

儘管劇組多次更替，劇本不斷重新修改，還受到疫情拖累的被迫暫停，就連要安排首映日都一改再改，時而延期時而提前的舉棋不定，都讓人不禁懷疑是否會如期上映的捏把冷汗，然而雖然遲到卻從不缺席的閃電俠，終於還是在試映會之後的廣獲好評，有驚無險的正式現身在我們面前。

《閃電俠》在劇情的設定上，則是延續《正義聯盟》的後續發展，整個世界在看似平靜的日子裡，仍舊有許多驚險的意外發生，身為正義聯盟新進成員的閃電俠（伊薩米勒 Ezra Miller 飾），也成了蝙蝠俠（班艾佛列克 Ben Affleck 飾）拯救世界時的得力助手。

在一次偶然的機會下，貝瑞發現自己的「神速力」突破到某個程度，竟然可以穿越時空回到過去，雖然布魯斯認為過去的傷痛造就了現在的自己，並不贊成貝瑞回到過去改變歷史，但貝瑞太想要拯救遇害母親的生命，為深陷牢獄的父親平反，讓自己可以再次擁有完整幸福的家庭，所以他決定重回過去不顧一切的放手一搏。

於是貝瑞回到2001年母親遇害的那一天，找回了消失的蕃茄罐頭，拯救了母親的生命，卻也因此改變歷史，導致整個時間錯亂的「閃點」發生，進而讓宇宙偏離原本的時間軸，成了截然不同的平行宇宙，就在回程時的一場意外，貝瑞來到了大學時期，遇見年輕時天真傻氣的自己。

然而此時薩德將軍（麥可夏儂 Michael Shannon 飾）的大軍來犯，要毀滅地球成為氪星人可以居住的星球，貝瑞想要召喚正義聯盟的成員，這才驚覺這個世界所有的超級英雄都不曾存在過，唯獨蝙蝠俠（麥可基頓 Michael Keaton 飾）除外，而且還不是他認識的那位，原本要去拯救傳說中的超人，但救出來的卻是預料之外的「超少女」（薩莎卡勒 Sasha Calle 飾），加上剛獲得神速力的兩光閃電俠，這臨時成軍的低配版正義聯盟，究竟能否抵抗薩德將軍，成功拯救地球免於被毀滅的命運？

以改寫時間軸的閃點做為劇情架構的《閃電俠》，終於讓DC也總算跟上漫威的腳步，正式開啟多重宇宙的無限可能，在DC版多重宇宙的時間軸，過去未來是同時存在的相互牽連，原本時空既定的事實無法改變，如果回到過去或未來做出任何改變，只會引發出更多條平行宇宙的時間軸，就如同麥可基頓版所說的「麵條理論」，穿越時空改變的事情越多，只會讓整個世界更加混亂。

由於多重宇宙的開啟，讓DC宇宙的後續發展，突然有了脫胎換骨的想像空間，《閃電俠》的定位就像是世代交替的承先啟後，代表著查克史奈德（Zack Snyder）版的DC宇宙，算是功成身退的劃下句點，同時在導演安迪馬希提（Andy Muschietti）的巧妙安排下，本片也充滿著向過往致敬的復古情懷，我們可以看到歷代蝙蝠俠接連現身的驚喜連連，以及所有版本的超人角色，跨時代齊聚同框的懷舊彩蛋，甚至曾與超人擦身而過的尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）也終於能夠大展身手的一圓夢想。

儘管戲外爭議不斷，但主角伊薩米勒的精彩演技，的確讓人驚喜連連的刮目相看，特別是一人分飾兩角的反差演出，除了要詮釋家庭破碎的悲情版閃電俠，還演活了渉世未深的屁孩版閃電俠，另外與薩德將軍的最後大戰，不管再怎麼努力都是徒勞無功的當下，這才終於明白人生永遠無法再次重來，再怎麼快也逃不掉宿命，再怎麼強也要學會放下。

尤其是最終選擇放手與母親告別的真情時刻，無疑是在過往DC電影裡，極為少見的感人橋段，或許就是這才華洋溢的出色特質，讓華納獨排眾議也要讓伊薩米勒來擔綱演出，只是成也蕭何敗也蕭何，雖然口碑皆在水準之上，但過往脫序行為的負面形象太過強烈，加上差強人意的動作特效，與反覆不定的高層決策，讓《閃電俠》整體票房只能用慘不忍睹來形容，究竟這聲勢早已跌入谷底的DC宇宙，接下來要何去何從的起死回生？就看詹姆斯岡恩（James Gunn）要如何施展魔法的力挽狂瀾。

《閃電俠》觀影重點：

1.伊薩米勒一人分飾兩角的精彩演技。

2.DC正式開啟多重宇宙的無限可能。

3.命運多舛又票房失利的悲情閃電。

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