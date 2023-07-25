【黑電影】東京物語。沒說出口的總比吐露的難以面對與處理

這片海真是平靜啊。

這些年來，一直想去看看孩子現在的生活，平山夫婦想了許久，終於還是踏上前往東京的遙遠路程。

戰後八年，百姓生活逐漸回到常軌，然而整個社會其實還沒從戰爭的陰影裡走出來，紀子也還沒，她的夫婿昌二戰死沙場，幾年下來她努力把自己的生活過得簡單與規律，昌二不在了，她還是得想辦法活下去，住在鄉下的公公婆婆時不時捎來消息，她總想著，或許有一天能在東京好好接待一下公婆？

想是這樣想，紀子也很清楚那種機會可遇不可求，一來昌二不在了，長輩看到自己會不會想起喪子的傷痛？二來這些年來跟公婆的互動相當有限，他們也只知道自己在東京某間商社工作，詳細的工作內容都不清楚，說她不擔心公婆多想也是假的，可她似乎也沒辦法告訴自己不去多想，畢竟婚姻結成的親人關係還是這個社會維繫運作的重要組成。

紀子知道自己還沒準備好放下昌二，或許公婆也還沒準備好放下，在那之前，她只能繼續這樣的生活，直到公婆突然來到東京看看住在這裡的孩子們，她才意識到，這八年的停滯或許有往前推進的可能。

只是，如果真的要往前跨越，會是什麼樣的局面等著？

沒敢多想的是，公婆究竟用什麼樣的心思看待她這個獨守空閨的媳婦？

相較於紀子的雀躍與歡迎，平山家的手足們就顯得平淡許多，那種平淡，淡到讓平山夫婦都很有感覺。

長子幸一在社區裡開個小診所，他一直沒讓爸媽知道家裡狀況太多，一來工作忙碌、二來他不希望兩老干涉太多，住在東京郊區也還是東京，他的生活雖然乏味，起碼是踏實的，老人家的想法多半古板，幸一也不想說多，免得解釋還得更多。

長女志泉和夫婿開了間美髮店，工作也是忙碌的，對於兩老突然到訪，她覺得有點不習慣，雖然不是不歡迎兩老來到東京，卻得承認自己與大哥並沒有太多時間陪伴老人家，工作之餘還得照料與顧及兩老的感受，她覺得實在累人，如果兩老不會停留太久就好。

志泉和幸一的想法一致，身為人子，父母親前來探訪如果沒有多些陪伴、不多做點什麼，怕是會被說閒話，雖然東京住處附近沒有什麼好擔心的耳語，但若老人家回鄉後提起來到城市後孩子的對待如此，恐怕人設得要翻車，那是有點討厭又有點不想面對的狀況。

平山夫婦哪會不曉得，只是他們真沒圖什麼，就只是希望感覺一下孩子的生活作息，那是遠在鄉下老家所無法體會，何況，幸一與志泉不也合資送他們到熱海泡湯一遊，那是多好的招待？

溫泉是好的、大海是好的，就是孩子招待的小旅行有沒有入心，這個真要平山夫婦半夜躺在旅館床上時才感覺到。

這趟東京行還是頗有收穫的，不但有媳婦紀子的用心陪伴逛東京，自己兒女給的安慰則是熱海小旅行，平山夫婦當然是笑納這份孝心，卻漸漸感覺到兩者之間好像有什麼不太一樣，他們想要的或許不是金錢與物質，而是時間吧。

兒女的時間總是愈來愈少分配給父母，平山夫婦只能想得豁達，畢竟兒女有自己的家庭與生活了，能夠分給父母的時間本來就會減少，這是多麼正常的事情，卻在真正意識到與體會到的時候有那麼一點傷感。

身為子女也不是不想或不願意陪陪父母，只是，要做些什麼的時候難免碰到無法自在的狀況，有時候是擔心父母突然覺得不舒服了、有時是不想讓他們覺得自己偏心，更多時候其實是之前累積來的彆扭，以前沒能即時說出口的心情或事情，愈到後來就愈難以說出了，當感受難以清楚表露時，誤會就更多了；誤會多了，彼此的想法就摩擦了，一旦心緒開始摩擦，互動就容易冷淡下來，好像若不這樣互動只會換來更多衝突。

真正衝突的，往往是子女想多了的糾結。雖然，父母對子女的糾結也不一定少，很多時候一方覺得自己又沒那樣說，但另一方其實已然感受。

「東京物語」（とうきょうものがたり）雖然是七十年前的電影，裡面觸及的家庭親情和生活情緒放到現代來看絲毫沒有違和，即便是生活在二零二零年代的人們，所面臨的家庭問題還是差不多那樣，或許不像電影裡那樣平淡，挖到骨子裡來品嚐卻一模一樣。

已經是獨立個體的孩子或許並非有意疏遠與家人的距離，他們可能有疙瘩或尖兒擱在心裡，最掙扎的是，他們不是不想親近、而是親近之後得到的回應讓他們更難以面對，平山夫婦知道孩子大了、有自己的家庭與生活了，待在孩子身邊好像沒有給予支持、反而造成困擾，於是他們選擇回家，只是沒想到回家之後故事才真正開始。

對平山家的手足而言，子欲養而親不待的遺憾當然是瀰漫在老家裡的，只是每個人的表現都不相同，唯有紀子是遺憾卻也圓滿了，誰曉得隔天會發生什麼事呢？

換個角度看，能在可以的時間給父母留下美好記憶，哪怕只是白天的熱海與溫泉，又有什麼不去做的道理？

簡單的家庭關係、複雜的親情糾葛，沒說出口的總比吐露的難以面對與處理，「東京物語」雖是平淡地講完平山家的狀況，實則蔓延更多需要慢慢咀嚼的況味，以及嘆氣的現實。





－時光之味：小津安二郎120年－

電影名稱：東京物語（とうきょうものがたり）

影展日期：2023.06.11-07.16



