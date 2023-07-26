《樹的秘密語言》學會傾聽樹語潛入樹木的神秘世界

創造之初樹木象徵著神創造生命的源泉

在聖經創世紀中，樹木是上帝創造的一部分，它們展示了上帝的創造力和能力。在創世紀的第一章記載上帝創造了樹木，讓它們在地上生長。這些樹木不僅提供了美麗的景色，還成為後來人類的遮蓋和食物。在創世紀中，樹木是自然界中最重要的生物之一，沒有它們地上將變得荒蕪和無生命。

成為樹語的翻譯者

在一個遙遠的森林裡，有一個年輕的男孩名叫Peter Wohlleben(雖然本書作者已經六十歲，但是童話故事裡與森林有關的人物都是小男孩或是小女孩)。他非常喜歡到森林裡散步與大自然接觸，他特別喜歡和樹木交談，因為他相信每棵樹木都有自己的故事。

這一天，Peter Wohlleben來到了一片樹林裡。他繞著樹木走了一圈，突然，他聽到了一個聲音：「嘿！boy，你是來和我聊天的嗎？」於是Peter Wohlleben睜大了眼睛，發現這是一棵高大的橡樹正在和他說話耶。

Peter Wohlleben驚訝的問道「你能說話？」

「當然可以。我們樹木也有自己的語言呀！只是人們看不懂罷了。不過，我現在要來教你學會看得懂樹木的肢體語言，並且和你交談喔！」橡樹回答說。

Peter Wohlleben感到非常的驚訝，橡樹便開始與他聊天。橡樹告訴他，自己已經在這片森林生長了超過100年，見證了無數的事情，包括動物的出生、生長和死亡，以及其他樹木的生長和枯萎。

「你知道我們這些樹木有多麼重要嗎？」橡樹問道。

Peter Wohlleben回答「當然，你們吸收二氧化碳提供氧氣，為動物提供棲息地，還能為人類提供木材和果實。」

「是的，這些都是我們的責任。但是，我們也需要人類的保護和關注。人類不應該只看到我們的經濟價值，還應該關注我們的生命價值。我們也是生命，也需要被尊重和保護。」橡樹說道。

Peter Wohlleben聽到這裡便非常感動。他答應橡樹，他會努力學習並且向其他人宣傳樹木的價值和重要性，讓更多人關注和保護樹木。

從那一天起，Peter Wohlleben每次到森林裡散步，都會和樹木交談。他也開始告訴其他人，樹木也有自己的聲音，也需要被關注。

一本可以帶到戶外與樹木溝通的樹語教本

隨著時間的推移，Peter Wohlleben依然經常來到森林中和大樹交談。每次他來到這裡，大樹都會開心地向他問候，告訴他樹林裡的最新動態，讓Peter Wohlleben慢慢地對自然和生命有更深刻的理解。

當Peter Wohlleben慢慢的學會看得懂樹木的肢體語言後，樹木也一次又一次的告訴Peter Wohlleben說：其實樹木之間也會比帥比美，樹木之間也會彼此交換名片傳遞訊息互相交流。

Peter Wohlleben自然地問道：真的嗎？

樹木接著說：我還要教你學會從樹的生長態勢或是枝條葉子或是從樹木的外衣(樹皮)，來了解樹木是健康快樂還是生病憂愁。並且還要去觀察探視我們的感情世界，解讀我們的心聲和慾望。

獨特的價值與共享時光

大樹非常開心，因為他終於找到了一個可以交流的對象。他和小男孩談了很長的時間，分享了許多關於森林和生命的事情。小男孩告訴大樹說：他學到了很多關於自然界的知識，而大樹則與Peter Wohlleben分享了自己對森林和自然的感悟。

在一片茂密的森林中，有一棵高聳入雲的大樹，它的枝葉茂密，蒼翠欲滴。在這個森林裡，大樹是眾多生物的家園，許多小動物、昆蟲和鳥類都依賴著這棵大樹生活，當然也包括了所有的小男孩小女孩。其實小男孩小女孩和樹木之間是有著一種神聖的對話方式存在著。或許隨著現代科技的發展和小男孩小女孩對自然的疏離，這種對話方式已經逐漸消失了。但是，在某個小小的森林裡，這種對話方式仍然存在著，所有的小男孩小女孩應該藉著本書，走出去尋找那個仍然存在的某個小小森林，學習了解樹木獨特的價值與共享時光，並且與樹木來一場情感的戀愛。

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