《絕地營救》蓋瑞奇的同袍情義，阿富汗的美援悲歌

在阿富汗經營販毒事業的阿邁德（達爾薩利姆 Dar Salim 飾），不但熟悉在地環境的人脈廣闊，對於見不得光的不法勾當更是瞭若指掌，就在自己的獨子被塔利班殺害後，一心只想為子復仇的滿腔怒火，讓他選擇加入美軍擔任口譯的任務，只是阿邁德我行我素的不受控制，也成了美軍難以掌握的問題人物。

駐紮在阿富汗的美軍中士約翰（傑克葛倫霍 Jake Gyllenhaal 飾），率領一組小隊在當地負責掃蕩塔利班軍火庫，但美軍始終漏洞百出的情報來源，讓他們總是疲於奔波的徒勞無功，直到新派任的口譯員阿邁德加入團隊之後，整個局勢才徹底扭轉地完全改變。

原本像是無頭蒼蠅的毫無頭緒，就在阿邁德另有私心的協助之下，逐漸突破防線的大有所穫，幾次危急時刻的關鍵判斷，更是讓阿邁德漸漸獲得約翰的信任，然而在一次深入敵營的掃蕩任務中，約翰所率領的小隊因錯估形勢，而受到塔利班埋伏的強力襲擊，就在寡不敵眾的火力包圍裡，整個小隊只剩約翰與阿邁德唯二倖存的全軍覆沒，同時約翰也在撤退的過程中身受重傷，然而在塔利班步步進逼的窮追不捨，阿邁德並沒有丟下約翰選擇自行逃跑，而是在危機四伏的層層考驗，帶著他徒步走了120公里的不離不棄。

直到約翰獲救並且脫離險境，終於回到美國與家人團聚，甚至得到受勳的表揚，這才輾轉得知阿邁德並沒有如願拿到美國簽證，與妻子及剛出世的孩子依然受困在阿富汗，遭到塔利班通緝追殺的流離失所，約翰始終無法接受救命恩人全家，每天活在命在旦夕水深火熱之中，試圖透過政府機關的聯絡管道，幫助阿邁德獲得簽證得以脫困。

只是效率不彰的迂腐官僚，換來的只是無止境的漫長等待，與事不關己的愛莫能助，承受不住良心譴責的約翰，決定自費僱用傭兵的挺身而出，親自前往阿富汗展開營救行動，面對塔利班緊迫盯人的四面楚歌，毫無任何國家支援來協助的約翰，是否能夠將阿邁德一家人成功救出？

《絕地營救》是蓋瑞奇（Guy Ritchie）拍攝戰爭片的首度嘗試，雖然在他鏡頭底下的戰場殺戮，依然是節奏分明的黑幫味十足，幾場兩軍交戰的駁火場景，同樣是驚心動魄的水準之上，深具個人特色的配樂表現，仍舊是令人印象深刻的標誌鮮明。

但在整體拍攝的風格呈現上，仍不難看出蓋瑞奇企圖低調的壓抑收斂，不但少了眼花繚亂的快速剪輯，以及反轉再反轉的多線敘事，轉而將重心著重在情感描繪的平鋪直敘，並且聚焦在兩位主角同生共死的患難真情，加上傑克葛倫霍再次重現瀕臨崩潰的精湛演技，特別是歷盡滄桑滿是江湖氣息的達爾薩利姆，絕對是本片情深義厚的焦點所在。

根據真實故事改編的《絕地營救》，完整呈現出美軍在迅雷不及掩耳的倉皇撤出之後，阿富汗此時此刻最真實的悲慘現況，上萬名曾經擔任美軍口譯員的阿富汗民眾，被美國違背給予簽證的協議承諾，最終遭到背叛被遺棄在阿富汗，已經有數百名身份曝光的口譯員，被塔利班秋後算帳的趕盡殺絕。

幸運的阿邁德被重情重義的約翰救出，但如今還有千千萬萬個阿邁德，至今還在阿富汗過著朝不保夕的悲苦生活，恩有重報且信誓旦旦的《絕地營救》，不但讓我們看見即使不用炫技，也能夠把故事說好的蓋瑞奇，更讓我們清楚聽見，遠在阿富汗的美援悲歌。

《絕地營救》觀影重點：

1.驚心動魄的搏火場景，平鋪直敘的情感描繪。

2.恩有重報的信誓旦旦，演技精湛的患難真情。

3.即使不靠著炫技也能夠把故事說好的蓋瑞奇。

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