《星際異攻隊3》夥伴是不輕言放棄的家人，結束是下一段旅程的開始

相隔六年，整個世界歷經了薩諾斯彈指事件的天翻地覆，漫威宇宙早已人事已非的邁向下一個全新階段，姍姍來遲的《星際異攻隊》三部曲，也終於要迎向曲終人散的最終章節，回想當初漫威接連推出《鋼鐵人》、《雷神索爾》、《美國隊長》等超級英雄系列，再到《復仇者聯盟》的一氣呵成，成功地開啟漫威宇宙超高人氣的第一階段。

然而就在此時，漫威竟出乎意料的大膽決定，要在《復仇者聯盟2》登場之前，推出一組鮮為人知的全新組合《星際異攻隊》，除此之外，還找來當時毫無知名度，只拍過B級片的導演詹姆斯岡恩（James Gunn）來擔任編導，起初被認為只是串場電影的不受期待，沒想到上映後居然大獲好評的小兵立大功。

「當我看向你們，知道我看見什麼嗎？一群魯蛇。」

《星際異攻隊》一開始是由5個來自不同宇宙的星際邊緣人，從原本為了利益的不打不相識，之後卻成了志同道合的魯蛇雜牌軍，團員包括具有人類與外星人混血血統的星爵奎爾（克里斯普瑞特 Chris Pratt 飾），一個自我感覺極度良好的星際大盜；薩諾斯的養女葛摩菈（柔伊莎達娜 Zoe Saldaña 飾），原本是殺人不眨眼的冷血刺客，沒想到卻和超白目的星爵，最後竟情投意合地成為一對戀人。

毀滅者德克斯（戴夫巴帝斯塔 Dave Batista 飾），一心只想為家人復仇的肌肉猛男，總是少根筋的搞不清楚狀況；被基因改造過的火箭浣熊（布萊德利庫柏 Bradley Cooper 配音），外表看似無害的可愛動物，內心則是唯利是圖的極端反差；擁有智慧與情感的樹人格魯特（馮迪索 Vin Diesel配音），雖然只會說「我是格魯特」的不明究理，實際卻是仍然在不斷進化的超強生物。

再之後還陸續加入了心地善良的螳螂女（龐克萊門捷夫 Pom Klementieff 飾），能夠透過肢體碰觸來感應並控制對方的情緒；被薩諾斯改造成生化人的涅布拉（凱倫吉蘭 Karen Gillan 飾），不但和姐姐葛摩菈有瑜亮情節的火爆脾氣，機械身體更是經過多次改造的人間凶器；就連雷神索爾（克里斯漢斯沃 Chris Hemsworth 飾），都曾因為身陷低潮的自我迷失，而意志消沉的短暫加入過，「星際異攻隊」就像是所有失意魯蛇的避難所，這群人無所事事時，只會打鬧嘴砲的如同一盤散沙，但危機來臨時，卻又是像家人般榮辱與共的相互扶持。

「我們不斷尋找能依靠的家人，直到相遇彼此。」

這回最終章的故事架構，則是以火箭浣熊的謎樣身世來做為主軸，從一開場亞當術士（威爾普爾特 Will Poulter 飾）意圖綁架火箭而闖進「知無領域」的大鬧一場，雖然在眾人聯手的合力抵抗之下，成功擊退亞當術士的魯莽來犯，但火箭卻也因此身受重傷的生命垂危，必須重回創造火箭的起源地尋求解方，然而在拯救火箭的冒險過程中，卻也意外揭開他許多不堪回首的神秘身世。

透過將回憶與現實交替鋪陳的敘事手法，讓我們在星際異攻隊為了拯救家人的奮不顧身裡，得以一窺火箭始終不想面對的童年往事，原來他是瘋狂科學家「至高進化」（卓克伊烏哲 Chukwudi Iwuji 飾）所創造出來的無辜實驗品，為了打造出自己心目中的完美世界，讓火箭歷經無數次慘絕人寰的恐怖改造，直到某天意外發現火箭的聰明智慧，已遠超過自己略顯平庸的創造天賦，於是妒心大起的由愛生恨，決定要痛下殺手來終結實驗，想要取得火箭的大腦來做為研究，雖然被火箭察覺成功逃出，但卻沒能救出同病相憐的患難摯友們，這烙印在心中揮之不去的傷痛陰影，也造就了他長大之後憤世嫉俗的疏離個性，究竟這一次與他情同手足的隊友們，是否能夠將他從過往的悲傷記憶裡，放下遺憾得到救贖的拯救而出？

「準備好最後一次出航了嗎？」

儘管最終章在正式開拍之前，因為多年前在社群媒體上的爭議言論，鬧的是滿城風雨的一波三折，不過幸好在全體演員的力挺之下，迪士尼最終還是請回了導演詹姆斯岡恩，來為《星際異攻隊》三部曲做個完美轉身的華麗收尾，因此《星際異攻隊3》依舊維持前兩集的優良傳統，色彩繽紛的視覺特效，復古動感的音樂元素，果然上映之後的佳評如潮，也讓漫威在《復仇者聯盟4》後不斷下滑的聲勢，終於有了止跌回升的反轉契機。

另外擅長群戲均衡發揮的岡恩，這回也給了每個角色好好說再見的道別空間，葛摩菈重回家人身邊的心有所屬，德克斯再次手舞足蹈地成為父親，螳螂女選擇尋找自我的勇敢獨立，火箭和格魯特率領著新進成員，聯手組成新一代的星際異攻隊，涅布拉則是卸下冷漠無情的隔閡心防，成為知無領域真正的領導者，至於星爵也終於不再逃避的四處流浪，鼓起勇氣回到地球與爺爺相認。

「Love you guys。」

相較於至高進化表面看似追求完美的崇高理想，實際卻是兇狠殘暴的表裡不一，面對「反地球」上生物進化的不如預期，直接就是打掉重練的冷血無情，反觀星際異攻隊即使是被眾人看輕的失敗魯蛇，也完全無所畏懼的展現自我，儘管同伴皆是各有缺憾的異類怪咖，仍然是相互包容的不離不棄，這群非典英雄像家人般的動人情感，不正是讓所有粉絲喜愛的另類特質嗎？

或許《星際異攻隊》三部曲，將隨著導演詹姆斯岡恩的畢業而劃下句點，但就如同最後片尾的那顆驚喜彩蛋，終於聽懂格魯特想說什麼的我們，曾幾何時也成了星際異攻隊的成員之一，也讓大家心領神會的清楚明白，夥伴是不輕言放棄的家人，結束是下一段旅程的開始。

《星際異攻隊3》觀影重點：

1.一波三折的重新回歸，順利畢業的詹姆斯岡恩。

2.色彩繽紛的視覺特效，復古動感的音樂元素。

3.曲終人散的最終章節，完美轉身的華麗收尾。

FaceBook粉絲專頁：No Movie No Life

instagram：Cheng_A_Shun