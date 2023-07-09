【黑電影】小行星城。一座隕石坑城，社會百態的縮影

你不睡著就無法醒來。

外星人肯定沒想到會有那麼多人看著，既然大家都把紙箱套頭了，應該看不見什麼才是，那為什麼垂降下來的那一刻，外星人都感覺那麼不自在？

喔應該說，外星人沒料到他的船艦出現在小隕石坑上空時，大家都已經把紙箱掀開了，他沒想到的應該是怎麼大家隔著紙箱都能知道外星飛船正在小隕石坑上空？

那個片刻，彼此都有一種既來之則安之的決心，外星人即便渾身不自在，還是決定把小隕石帶走了；準備開始看行星刪節號的眾人即便知道眼前這個畫面相當不對勁，也還是放著讓外星人把隕石帶走了。

只有奧吉出於攝影師的本能，正大光明地給外星人拍下照片。

他可沒想到，外星人居然還懂得擺pose。或該說，外星人怎麼知道地球人竟然能在這種情況下處變不驚？

看似荒謬的事情就在這座一點也不錯愕的「小行星城」（Asteroid City）發生了，外星人降臨、一群人近距離接觸的事件立刻引起政府強烈關注，封城是必須的，但被封在裡面的人們可也不是吃素的，畢竟匯集了全美頂尖的太空科學家以及聰穎的科學小天才，當然還有資質普普的一般人，裡面的狀況必須給外界知道，否則政府會把一切都吞下去，世人永遠不會知道真相。

世人永遠不知道真相的事情多著，別說電影設定的一九五五年的隕石坑城鎮，每個世代每個國家都有很多不容為外人道的機密，有的會引起社會動亂、有的會讓秩序失控、有的變成茶餘飯後、有的則會讓某些人蒙羞，只是更多的是當政者的玻璃心，必須封鎖起來的事情太多了，既然如此，那就把整座城市封掉好了，很多時候資訊的封鎖反而會讓民眾感謝政府的霸道，只要阻絕了人們求知的管道，真實就永遠只是表面。

所幸，「小行星城」裡的小天才們沒讓政府與軍隊掌管了全部，即便看起來險阻重重且可能性甚低，他們還是想辦法把內部訊息傳遞給外頭世界，於是人們紛紛聚集到城鎮封鎖線的外圍，即使變成馬戲團也無所謂，只要有熱度就會有關注、有關注當政者就不致於亂來。

一般狀況下。

幸好電影裡的發展也是美好的一般狀況。

現實生活中有太多發展不如劇情，往往送到眼前的都已經殘花敗柳，想盡辦法要讓外界知道的事情通常會繼續被遮蔽，得不到支持便罷，更重要的是沒辦法有抒發的管道與方式，於是，人們只能在視線可及的範圍內去做揣測，或許除了這座隕石坑城鎮以外，全世界有成千上萬種詮釋外星人降臨的狀況。

外星人遲早會攻打地球的，但電影也呈現出人們在面臨共同威脅時，甚至不一定會都秉持同樣念頭去應對；或許有人就是希望那種事情發生、有人覺得必須嚴陣以對，當然也有人把這當成一種商機，眼前有錢終須賺，何必在乎還未發生的事情？

一座隕石坑城，儼然是社會百態的縮影，甚至是各種奇葩操作的濃縮，無論當不當代。

可怕的是，應該說可悲的是，要弄清楚眼前的現實還得先睡著，真是扭曲怪誕的現象，沒先加入同一族類竟然就無法得到敲醒真實的棒槌。

當然了，「小行星城」未必人人都想看得深入，就把這部電影當成魏斯安德森導演再次號召了華麗卡司齊聚一堂的經典劇本戲，不用太動腦筋就能把電影看完且得到歡笑，光看那麼多知名演員同場演出就足夠回本。

不管你認不認得，外星人還是可以想到傑夫高布倫；無論你相不相信，瑪格羅比的戲份只有尾聲一場全部演完；或者你一點也不驚訝但我驚訝，我直到後面的後面才發現李佛薛伯在哪，眼力差得連自己都覺得誇張哩。（笑）

為什麼安卓亞布洛迪的戲份這麼少呢？

電影名稱：小行星城（Asteroid City）

發行公司：美商美國環球影片股份有限公司台灣分公司

正式上映：2023.06.21