7點認識「傳奇快遞員」金宇彬：只要穿校服就衝收視、李秉憲是救命恩人？正向樂觀抗癌成功！





因《繼承者們》面惡心善的「崔永道」一角紅遍亞洲的金宇彬，與李鍾碩、李敏鎬及金秀賢等人一同被譽韓流四大天王，還和長腿女神申敏兒相戀多年。沒想到在2017年事業大好之際罹患鼻咽癌而演藝事業停擺，經過2年半的努力終於戰勝病魔，也重新回到螢光幕前。如此大起大落的人生經歷，並不是一般人能體會，金宇彬不僅以電影《外星+人》及《我們的藍調時光》，更帶著科幻動作大片《末日騎士》帥氣回歸，不如來認識這個「醜帥男神」金宇彬吧！

Story 1：模特兒出身

1989年出生的金宇彬，本名叫金賢中，從小就是高個兒的他，2008年首度登上首爾時裝周之Seoul Colletion秀場，身高188公分有著獨特魅力的立體臉孔，加上高大挺拔的身材，立馬成為各大設計師的御用模特兒。

Story 2：取藝名的契機

2011年他首度登上小螢幕，以《白色聖誕節》、《丘比特工廠》，終以演員身分出道；在模特兒活動期間他都是以本名金賢中活動，但為避免與同名偶像「SS501團員」混淆，使用藝名「金宇彬」。

Story 3：只要穿上校服就會火！

2012年出演經典劇《紳士的品格》，飾演單戀女主角徐宜秀（金荷娜 飾）的弟子「金東協」一角而受到關注，繼出演《給美麗的你》後，在2012年捧紅各大男神的《學校2013》中飾演「朴興秀」一角，與李鍾碩的戀情開始穩固了強大的粉絲圈。從此，只要宇彬穿上校服就成功了！當然也包括2013年《繼承者們》，他飾演酒店繼承人「崔英道」，表面冷酷卻深情的表現，收獲大批女粉絲，演技也被認可為最佳人選的契機。

Story 4：「醜帥男神」代表

說到金宇彬的長相，雖然他不是走「花美男」路線，卻是擁有個人特色極高的迷人魅力，其實他剛出道時，因為濃眉大眼而被說和BigBang的TOP很像；不過又有網友稱他和《死亡筆記本》「路克」，還笑他有「恐龍臉」(小恐龍阿貢GON)。

Story 5：8年長跑的姊弟戀最佳代表

2015年，同為「長腿界」的申敏兒與金宇彬合作Giordano廣告因此結緣，馬上就被媒體爆料兩人交往的消息，而兩人也大方承認感情，至今8年也算是演藝圈愛情長跑未變質的最佳代表。即使在金宇彬患有鼻咽癌的期間，敏兒也是守候在身邊，如此情深的兩人也被粉絲們封為「最想看到走入禮堂的演藝情侶檔」。

Story 6：罹癌險喪命停工2年

金宇彬2017年5月左右開始出現流鼻血的症狀，一開始單純覺得是工作太忙產生的操勞，直到某次聚會中又流鼻血，當時也在場的李秉憲建議他到醫院檢查，才及早發現罹患鼻咽癌的事實。他花了兩年辦的時間，經歷多達3次抗癌治療和35次放射線治療成功戰勝病魔，2019年亮相青龍獎頒獎典禮，在2020年宣布正式復出，原來不只是申敏兒天使的愛相隨，秉憲歐巴才是救命恩人啊！

Story 7：「模特兒界的復仇者聯盟」五人團

在韓國演藝圈中，不只有朴敘俊的「Wooga Family(우가패밀리)」，原來金宇彬和金英光、李洙赫、洪宗玄、盛駿，同為模特出身演員的五人居然是「模特兒界的復仇者聯盟」；而金宇彬的好友團更是不得了，李鍾碩、D.O.、李光洙、趙寅成等人都是他的至親好友，金宇彬和李鍾碩兩人都是模特兒出道，也都是1989年出生，還一起合演《學校2013》，劇裡劇外都是拜把兄弟。而他和D.O.、李光洙之間的神仙友情，其實居然是「趙寅成」牽的線！趙寅成和D.O.、李光洙曾合作《沒關係，這是愛情》，金宇彬則是這層關係才結識。

抗癌成功的金宇彬去年先以電影《外星+人1》熱身，這次帶著全新作品《末日騎士》霸氣回歸，劇中飾演「傳奇5-8」，一個無人能及的傳奇快遞司機，期待他的光芒持續綻放。





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