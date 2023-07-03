【黑電影】玩命關頭X。握有改變他人命運的機會時，要記得要給對方希望

光靠飆車根本就不能改變什麼。

唐老大很清楚過去的各種罪孽都會找上門來，沒關係，他要做的事情向來簡單，就是保護好家人、然後把所有阻礙他的人打垮就好，只是沒想到真正有了自己的家庭之後，以前說得瀟灑的話，如今要實踐起來卻多了幾分顧慮，那是唐老大不曾感受過的，也是現階段的必然。

雖然清楚總會有壞傢伙找上門來，唐老大還真沒想到賽芙居然會是其中之一。

唐老大對賽芙有非殺不可的切齒之恨，不料賽芙帶來的消息卻讓唐老大停手，他了解賽芙雖然可恨，可是能打敗賽芙的傢伙肯定更加可怕，他的仇人那麼多，加入特務局的任務之後又累積了更多，那麼龐大的仇人體系當然需要敵人的敵人來協助，雖然，唐老大只想從賽芙口中得知最新的威脅何來，剩下的就是特務局的事了。

小人物局長神隱之後，特務局改朝換代，唐老大一夥從特務局密切合作對象變成全球追捕的惡黨，就跟很多現實世界的變化一樣來得又快又突然，連繼任局長的艾姆斯都可能一夕之間反轉身分。

「玩命關頭」系列最被粉絲稱道或被影迷飆罵的就是人物立場的搖擺，正派不一定是正派、反派也會有洗白的一天，這是我覺得「玩命關頭」系列最正向的力量！

雖然電影跟現實總有落差，可我從這系列電影中感受到正義至上的意念，無論發生過什麼痛苦與憎恨，當人們握有改變他人命運的機會時，要記得要給對方希望，尤其是壞人層出不窮的年代，即便現在是壞人也不代表永遠會是壞人，或許將來的某一天，你會跟你認為的壞人合作，只因為有更強大的反派出現。

現實人生可能碰到那樣的狀況，電影當然更可能發生，尤其在光頭唐老大領銜的飆車群戲中。

「玩命關頭X」（Fast X）延續過去幾集的傳統，由唐老大過去結下的樑子衍生而來的復仇，只是之前碰到的敵人都能在很短時間內破解，這回碰到的卻沒那麼容易解決，因為對手是前巴西大毒梟赫南芮斯的兒子－－但丁芮斯，但丁用了超過十年時間研究唐老大一夥人，如此漫長的佈局，終於在行動開始後得到很大的成效，不只唐老大面臨危機，曾經幫助過唐老大的人們也都碰到危險，可以說，最可怕的敵人不是想要毀掉你的傢伙、而是擁有株連九族概念的瘋子。

但丁由傑森摩莫亞飾演，脫離了正義之師的姿態，傑森將但丁詮釋得相當到位，但丁這個壞人倒不是因為無法再擁有父愛而扭曲，而是本來就很扭曲的認知與個性終於得到釋放，於是，他找上唐老大身邊的所有人，要把這個團夥一網打盡，連同之前很挺唐老大的特務局也一同掀起。

這個系列的電影劇情向來就很誇張，從街頭混混變成傳奇飆車手再變成拯救世界的特務份子，確實光只有飆車是不可能飆那麼多集出來的，但若不是飆車，一定要跟世界存亡扯上關係才能延續家族命脈，於是乎，在唐老大無論如何都不會被打倒的狀況下，壞人的作為愈來愈猖狂，這集與上集在劇情架構上是有類似之處，唯一沒有複製貼上的，大概就是大魔王真的很瘋這一點。

我沒有喜歡但丁這個角色，我最喜歡的反派還是賽芙，可是但丁真的撐起「玩命關頭X」的氣場，唐老大擁有真正家庭之後的思考邏輯也會回歸常人，或許電影想要傳達的意念是不管壞人有多可怕，唯有撐住家庭與家人的力量才會是無敵？

可現實中，這種故事好像不太常見。

無論如何，唐老大這回確實棋逢敵手了，但丁蟄伏了十年才一舉出手，果然讓唐老大一夥人震驚，身分突然從救世英雄變成通緝要犯，雖然他們也不是沒被通緝過，可至少多年以來早就擺脫被所謂名門正派追緝的身分，這下又要回到當初，或許也是這個最終章的必然。

我著實不願意看到劇情裡的重要人物身亡、也不喜歡後面劇情把應該死掉的人改活回來，但既然大家都是family，最終章的故事本就該要通通回來露臉，生與死不重要、我們都是一家人！

下一集，讓我們看看但丁這個大魔王還會變出什麼樣的把戲惡整唐老大一行人。

再下一集，希望唐老大能最後一次告訴我們什麼叫做家人！









電影名稱：玩命關頭X（Fast X）

發行公司：美商美國環球影片股份有限公司台灣分公司

正式上映：2023.05.17



