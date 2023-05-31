【黑電影】卡在車上。生命總會找到出路

可以幫我下車嗎？

心煩意亂睡眠失常的露易絲才不想一早愛車就被開單，看見警察靠近自己車子的人都會有同樣感覺，彷彿荷包裡的鈔票君要飛出去了，但妳偏偏就是會想做最後一搏，要是警察有多一咪咪同情，這張單就可以省下來。

當然，大多數的情形沒那麼順利。

露易絲不是年輕辣妹或英俊帥哥，碰到警察還想要有好運似乎跟她向來無緣，不得已的情況下，她只好開著車子四處找車位，不知怎麼的，車位遍尋不著只好愈開愈遠，更莫名其妙的是，她竟無法跨出車子，想來是恐慌症發作，但教露易絲驚慌的是，她又不是沒有恐慌發作過，怎麼就這次症狀那麼奇怪？

可怕的還不只這樣，開到車沒油的夜裡，她的車子居然還被青年混混闖入，神奇的混混偷來汽油、觸動引擎把車開走，可是露易絲還沒下車，躲在後座的她只能走一步算一步，她一點也沒把握接下來自己將進入什麼樣的奇幻旅程。

保羅可沒那麼多心思，他只想搶一輛車開去費拉角，一槍斃了害死他哥的律師。

現在，斃掉律師之前，他還得先處理車上這個說啥都不肯也不能下車的女人，實在太荒謬了，哪有人會「卡在車上」（En roue libre）動彈不得？而且是自己的車！

電影充滿法國浪漫風情，說是公路電影也是、只是沒有太多心思欣賞風景，因為車上所發生的一切只要一個擦槍走火都可能釀出命案，這樣的背景條件要是拍成驚悚片也不是不能發揮，偏偏導演就用喜劇風格形塑車上的兩個人所面臨的處境與困境；這麼危險的情況下，露易絲只想下車回家睡覺、保羅只想找到仇人律師一槍了結對方性命，就連後來不知道為啥被綁上車的醫生大衛也只想安全下車回去醫院上班。

雖然最後每個人的心思都改變了。

我們無法預期生命的下一刻會有什麼轉變，說簡單一點，就連恐慌症哪時會發作都毫不知情，還有什麼事情必須追究？露易絲雖然面臨這麼突然的危機，卻在發現保羅其實並非真的惡人後心態開始轉變，她想給這位年輕人一點救贖，她不希望他犯下無法挽回的罪孽，即使她自己的狀況也沒多好。

那是一種善心與人性，保羅當然曉得，嘴裡沒說出來，不過他或許希望真有人能拉住他、不讓他去開了那一槍，因為他明白開槍後的自己可能會後悔。

只是年輕人就是血氣方剛，一旦被嘲笑或質疑了動機，就會想盡辦法說什麼都要完成，露易絲明白保羅的彆扭，她是說破也不說破，那一槍也就是爽個一秒鐘，後續的代價可能誰都承受不起，更重要的是，保羅的哥哥不會因此而復生回來。

其實露易絲對保羅耳提面命當下，也是對自己的說話，她其實也不太能放下前夫搭上自己閨蜜的事實，心裡也曾有好多壞念頭，只是做了那些事情也不可能改變情況，她得接受自己失去了的現實、也得把腦中糾結放下，生命還有很多機會與可能，哪裡需要執著眼前不可？

就像卡在車上又怎樣，開窗還透不了氣，大不了就把車頂開個洞，至少身體能有一半在外頭，那種彆扭的自在，保羅很懂、他也希望露易絲能懂。

應該是綁架犯與被綁者的關係，「卡在車上」卻用一份緊張卻很easy的互動把關係模糊了，連帶的，彼此執著的，也模糊不清。

或許，該模糊的是生活中糾結的一個方向，因為生命總會找到出路，而且未必一帆風順，風暴之後才有真正的湛藍可見。

－2023金馬奇幻影展－

電影名稱：卡在車上（En roue libre）

影展官網：https://www.goldenhorse.org.tw/

影展日期：2023.04.07-04.16