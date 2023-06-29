Netflix電影《我的吸血怪好友》我永遠都與你同在

《我的吸血怪好友》介紹

《我的吸血怪好友》帶領觀眾探索這趟傳說與回憶交織出的懷舊之旅，描繪人如何創造屬於自己的傳奇。本片由《最後一次自由》喬納斯·柯朗執導，26th Street Pictures 的克里斯·哥倫布、麥可·巴納森 、《聖誕急救隊》馬克·拉德克里夫攜手製作。

個性內向的艾力克斯（Evan Whitten) 飾）今年 13 歲，他獨自從堪薩斯市飛到墨西哥，首度和爸爸的親族見面，在那裡認識了過去曾是職業摔角冠軍的爺爺查瓦（Demián Bichir 飾）、充滿活力且沉迷摔角的梅莫（Nickolas Verdugo 飾）、大膽又時髦的露娜（Ashley Ciarra 飾）。正當艾力克斯逐漸適應了環境，卻發現一隻神話生物就住在爺爺家的棚屋裡：是卓柏卡布拉的幼獸。在他聽過的故事裡，成年的卓柏卡布拉非常可怕，會吃掉農民養的家畜。但艾力克斯隨即發現新朋友「吸血怪」和他的家族有一段淵源，而且目前還有個危險科學家理查·昆恩正在獵捕這隻備受誤解的生物，企圖利用牠的力量。為了保護面臨險境的吸血怪，艾力克斯踏上一生難忘的冒險，這趟旅程將使他新獲得的家族親情遭逢考驗，但也讓他知道如果不必獨自背負一切，生命的重擔就能減輕。

《我的吸血怪好友》預告





電影《我的吸血怪好友》評價

這部電影評級 10+，內容也相當適合小孩子觀看，雖然有反派角色但很弱，只能製造一點小危機來營造緊張感，跟路人也沒有太大差別。故事老套，但是看幾位小孩子演戲還蠻有趣，那隻吸血怪特效也做的不錯，整體來說是一部還能看下去的電影，假日陪小朋友一起看還行。

除了反派很弱外，吸血怪的戰鬥力也很謎，前面因為帶著幼崽被攻擊後燒到翅膀所以飛不起來，最後丟下幼崽引人類離開。但最後三隻吸血怪同時出現時，一隻就可以壓制車輛行駛，並且踩爛汽車鋼板，這戰鬥力顯然在一開始就能秒掉那些人類。www

人類要抓吸血怪的原因也很謎，居然是要抽牠的血，因為傳說吸血怪的血有療癒奇效，會顛覆整個醫學界。但吸血怪在之前只是傳說的生物，這人是怎麼知道牠的血有治療的效果？大概因為是小朋友電影才會隨意掰個理由，畢竟不用太認真？

劇情主要圍繞著三位小朋友和阿公轉，三位小演員很可愛之外演技也很自然，想像一下他們要對著空氣演戲已是不簡單，是這部片難能可貴的地方，同時也是個亮點，三人的發展未來可期。在最近片子那麼多的情況下，正常來說是不需要特別打開這部片看的，這部電影的 TA 也不是成年人，所以要是家裡有小朋友的話，也許能當成親子時間的娛樂選擇。

本文由「WayneSan」提供，原文連結請點此。