輕鬆愉快的必要性，《人選之人─造浪者》笑談政治幕後

曾經操刀《我們與惡的距離》，導演林君陽再次跟大慕影藝及公視合作，推出台灣少見的政治劇《人選之人─造浪者》。不過，相較於《國際橋牌社》著重政治大佬的驚悚謀算，本劇焦點主要放在政治職人的悲喜笑鬧，透過一群黨工的努力拚博，看一場政治選舉如何走到投票、開票之日。

《人選之人─造浪者》講述總統大選前十個月，公正黨文宣部副主任翁文芳（謝盈萱 飾），以及主任陳家競（黃健瑋 飾），正在協助黨主席林月真（賴佩霞 飾）挑戰總統大位。此時，新人黨工張亞靜（王淨 飾），突然遭到黨內幹部性騷擾，文芳因為自己曾受委屈，決定聯手家競，一起協助亞靜控告性騷，但是在大選前夕，黨部高層各個避之唯恐不及，而亞靜的過去，更藏著巨大的秘密。

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本劇從政黨幕僚的職場生態切入，從翁文芳、陳家競、張亞靜，以及青年黨工蔡易安（潘綱大 飾），這四人的生活樣貌，勾勒出一個夾在權力結構、世代隔閡，以及理想現實之間的眾生群像，跟《與惡》的形式頗有異曲同工之妙。但差別在於，本片的劇情推力，幾乎完全放在張亞靜身上，也因此，我們不難看見主創團隊的真正意圖，是以一場選舉大戰，包裹著沉重的職場性騷擾。

第一集下來，《人選》的劇情主軸其實不太明確，觀眾只是知道，一場總統大選即將在十個月後舉行，劇中的公正黨及民和黨，為了拉攏人氣、凝聚民心，老早就開始進行資訊攻防戰，尤其透過一個「狗咬人」攻防戰，更凸顯台灣選舉的荒謬和真實，那就是再小的事情，都會影響選民的觀感。

同時，公正黨因為副秘書長高振綱（卜學亮 飾）的間接干涉，導致陳家競必須撤換原本的設計團隊，冒險得罪部分支持者。種種事件都一再表明，本劇很早就想揭露的台灣民主政治特色，那就是：「選民都是不理性的」。

有了這個前提之後，本劇才在第一集末丟下一個鉤子，讓民和黨副總統人選趙昌澤（戴立忍 飾）陷入桃色風波，並且給趙昌澤之女趙蓉之（陳姸霏 飾），有機會開始看清父親的真面目，以及整個幸福家庭的假象。

於是到了第二集，張亞靜的主線劇情正式展開。故事以張亞靜跟趙昌澤曾經有師生戀、婚外情，並且遭到拍攝裸照威脅、誹謗中傷等經歷，用力塑造趙昌澤的道貌岸然，讓觀眾很快就對公正黨有更多認同感，把目光轉移到張亞靜如何「利用」趙蓉之討回公道，給予趙昌澤應有的懲罰？

於此之後，整個政黨的權力結構才真正地深刻起來，而現實跟理想的差距，也才在本劇變得更加寫實。包括性騷擾事件的冷處理、政府跟媒體的上下交相賊......至於其他比較常見的普世爭議，如環保、死刑等議題，則是由蔡易安去帶出這部份的失落，讓討論篇幅不至於缺漏，但也因為這樣，這條支線看起來略顯多餘，幾乎算是可有可無。

但無論如何，本劇在盡量面面俱到的初衷之下，還是有完整走完張亞靜的討公道之路，而翁文芳的同志身分，以及陳家競的婚姻問題，也都在最小篇幅裡面，做到了最完整的表現，讓這些主要支線都有妥善收束，可說是相當用心且珍貴。

也因此，當我們看到張亞靜推薦趙蓉之使用間諜軟體，透過監看趙昌澤的通訊軟體，得到婚外情的證據，接著又透過張亞靜提供保險箱密碼，讓趙蓉之發現趙昌澤的女性裸照硬碟時，不免會覺得此段落有一點兒戲，讓趙蓉之過於單純，而趙昌澤也過於粗心。

另一方面，本劇的主角群是以公正黨為主，我們可以知道黨內的年輕幹部，大多是持「廢死」立場，以及關心性騷、環保、LGBTQ等議題，但除此之外，我們並不知道對手民和黨的差別在哪？只能從官商勾結、桃色風波等外在事件，看見一個形象模糊、理念不明的強大對手。

這個做法，或許是主創團隊做到的最大極限，也就是在台灣談政治，但不談統獨議題。只是，當我們缺少了這一塊拼圖時，觀眾也只能把最後的勝選，跟角色們的成長歷程，看作是一場集體狂歡的結束，而非一段理想實踐的努力。

《人選之人─造浪者》避開複雜的政治現實，以最單純、可愛的角度，刻劃台灣政治職人的悲苦喜樂，並且認真提點一道深刻議題，也就是「職場性侵」，讓觀眾看過以後可以留在心底，但不至於負擔過大，確實是高明的做法。或許，當台灣能夠大方談論黑金、統獨等議題的時候，我們的民主社會才是臻於成熟吧？











