《星際異攻隊3》這個亂七八糟的團隊竟然讓我哭得亂七八糟

《星際異攻隊3》剛開始還讓我覺得有點亂，看不出來要幹什麼，很零散的感覺，其實還有點擔心。但看到後段，竟然眼淚一直掉個不停，且不是單一哭點，而是這段哭完再哭那段。它的故事並沒有很強，可是對情份的描寫很強。

首先，這個系列真的不建議新觀眾直接從第三集切入。

有些系列如果是單集單集的故事，或是說角色的關係沒有那麼大的影響，不清楚也可以看熱鬧，那種系列我會說新觀眾雖然體驗會打折但仍然可以看。但《星際異攻隊3》反而在冒險故事上不那麼有吸引力，迷人的是這個故事所帶出的角色關係，而角色關係就是建逐在前面每一集的累積，像這樣的系列我就會強烈建議要看前作才行。

看過前作就知道，這個系列有它自己的風格，且音樂是蠻重要的一個元素。不過音樂是很主觀的，坦白說，我個人對這些音樂帶的氣氛就比較無感。我要說的是，即便如此，我都還是很可以享受這個系列。我喜歡的是，這裡面的每個角色都有足夠的發展，他們都有自己的特色（優、缺點），相處可能也有一堆問題，真的要說強嗎？和其他超級英雄電影所設定的超級英雄也有點距離。可是他們很貼近人心，在他們的身上、在他們的關係中，看不到任何完美，甚至有很多的遺憾，也因為如此，在這些不足、不好當中發展出來的默契與感情才更有真實感，也更讓人珍惜。

如果你喜歡的也是這些，而不只是頭目要多強、打鬥要多少份量、特效要多炫、技巧要多殺，想要一些更深層更本質上的感受，那可能也會喜歡這個系列，可能也會在《星際異攻隊3》的後段控制不住眼淚。

如果把角色的部分拿掉，《星際異攻隊3》的故事大要就只是某種標準的反派（想創造他心中的世界，不計代價）出現，主角群因為某些原因被捲入，經過一些曲折，打敗反派。就這樣。它真的沒有太特別。

可是重點是在這個過程中，我們可以從大小事件看出團隊中每個人的心情（包括自己本身的，以及和其他角色相處上的），《星際異攻隊3》並沒有要給大家一個美好的解決方案，它有著現實中的無奈，每個人本來就都有自己的個性和目的，或許會因為某些原因相聚、合作，但也可能會有人要離開、有人有不同的事要去做等等，人生有交軌，但不會永遠在一起，有時，喜歡也只能祝福對方；有時，要接受別人並不是自己想要的樣子；每個人都有不同的過去，都有不同的痛處，都有不同處理的方式，每個人都很不同，但也有可能因為某些原因而結合在一起，產生出一加一大於二的力量，可是即使如此，那樣的美好也不是永遠。

看過很多現實人生的觀眾，或許看《星際異攻隊3》會更有感。

團隊中都是些怪模怪樣的怪咖，看似距離真實很遠，卻也是我這段時間看過最有真實感的角色群了。