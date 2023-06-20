科幻動作影集《末日騎士》必追看點！兩大男神金宇彬V.S宋承憲 末日爭奪戰一觸即發！

男神金宇彬自患癌康復後，積極重返螢光幕前，繼去年的穿越科幻電影《外星+人》及集結當紅一線演員的熱播韓劇《我們的藍調時光》後，這次帶著全新作品《末日騎士》強勢回歸！不只金宇彬，這部劇還邀請同為男神等級的宋承憲、《模範計程車》李絮和《法錢》姜有錫共同主演，故事改編自韓國超人氣網漫，重金打造出未來末日情景，在充滿反烏托邦色彩的沙漠世界中，會發生什麼故事呢？

看點1：「金宇彬」化身傳奇快遞員「5-8」

男主角找來期待已久的金宇彬，金宇彬罹患鼻咽癌恢復健康之後，開始出演不少作品，包括電影《外星+人》和韓劇《我們的藍調時光》，不過在這兩部大咖雲集的作品中都非主角。這次新作中飾演傳奇快遞「5-8」，出身難民區的他因失誤被植入了QR Code後，突然擁有超強能力而成為末日最傳奇的快遞員。

看點2：「宋承憲」詮釋邪惡反派「柳錫」

初代韓流巨星宋承憲繼《Voice 4》後，睽違兩年再度回歸小螢幕！過去曾在電影《浴火重生：金昌洙》中飾演過反派的他，這次是他第二次詮釋反派角色，飾演千明集團會長的獨生子，也是唯一繼承人「柳錫」，為了向父親證明自己的能力開始黑化，變成個性殘忍的人，並試圖以販賣氧氣掌控全球，因此跟傳奇快遞「5-8」產生對立。

看點3：「李絮」正義的國情部少校「雪娥」

模特兒身份出道以情慾片受關注的李絮，2020年電影《菜英文沒在怕》讓她拿下青龍電影獎「最佳女配角」，之後主演的大熱劇《模範計程車》或前陣子《格殺福順》中也有亮眼表現。這次在劇中飾演國防情報司令部少校「雪娥」，是四月的救命恩人，就像家人一樣照顧四月。性格冷靜的她，目標是成為國防部長官，而她積極調查千明集團齷齪詭計。

看點4：「姜有錫」關鍵的難民少年「四月」

新生代演員姜有錫，以《神的測驗：重啟》出道後也參與過《死的讚美》、《Start-Up》、《法錢》等，在《新光男高學生會》中的盧申佑一角讓其獲得許多觀眾的喜愛，終於邁入新的旅程成為《末日騎士》主演之一，劇中飾演夢想成為快遞員的難民「四月」，將傳說中的「5-8」視為心中偶像。

看點5：實力堅強的配角陣容

除了四位主角，其實引起劇迷們熱議的還有實力超堅強的配角陣容，像是才剛以《浪漫速成班》拿下百想藝術大賞「最佳新人」的怪物新人盧允瑞、「反派專業戶」金義聖、《浪漫醫生金師傅3》「護理長」陳慶等多位實力派演員，強大的配角陣容超吸睛，令人期待故事的發展。

看點6：爭奪「氧氣」生存將是不久的未來？

《末日騎士》劇情講述在西元2071年，空氣汙染迫使人類仰賴呼吸器維生，不可或缺的「氧氣」成了最重要的存在，僅存的1%人口在急遽沙漠化的韓半島中所發生的故事，光是看到滾滾黃沙到斷垣殘壁、殘破不堪的城市景象，就會想像未來世界也會發生如此的情景？Netflix繼《寧靜海》、《靜E》後，再度推出這類與環保議題有連結的題材，究竟未來的世界是否如影劇般的惡化，而人類是否為地球最大的危機，都值得讓人好好省思。

看點7：斥資250億打造的科幻動作鉅作！

《末日騎士》由電影《偷天對決》、《宅配男逃亡曲》的趙義石導演執導，劇情改編自李允均的同名熱門網路漫畫，更斥資製作費達250億韓幣，以先進視覺特效打造瘡痍滿目的末日景象，整部劇總共6集，單是一集製作成本就逼近42億韓元（約新台幣9800萬元）；韓國數一數二的視覺特效工作室 Westworld ，動用約 180 位後製特效師，歷時超過 10 個月打造的末日背景，《末日騎士》將在 2023 年 5 月 12 日於 Netflix 獨家上線。





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