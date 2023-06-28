15個小故事認識「無可取代的陰間使者」李棟旭！模特兒出身、「話癆」式寵粉、超級「妹控」...

曾以《我的女孩My Girl》、《女人香氣》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《觸及真心》、《他人即地獄》等…超多部經典代表作成為一線男神的李棟旭，又有新作要推出了，不只是迷死人的陰間使者，還是帥到無懈可擊的九尾狐，擁有雕像般深邃輪廓的他，私底下卻非常出乎意料，超反差的表現，讓人不陷入他的魅力也不行！15個小故事認識這位無可取代的男神─李棟旭吧！

Story 1：家遇巨變度過艱困童年！

1981年出生的李棟旭(이동욱)，早期名字常被錯譯為李「東」旭，其實名字裡的「棟」字據說是有成為家庭的中梁，閃閃發光的意思；李棟旭下面還有個妹妹，原本家境不算差，孩子都就讀私立小學，只是沒想到家中不幸地發生火災，加上父親生意失敗，一家人搬進了《寄生上流》裡的那種「半地下」舊房，甚至一度他和妹妹被寄養在親戚家，度過非常艱辛的童年生活！

Story 2：從小帥到大！模特兒大賽獲獎出道

李棟旭真的是從小帥到大，據說上幼兒園開始，他就一直比別人高一個頭，小學六年級172cm，國三時身高就要180cm，一直都是學校女生迷戀的對象，甚至還會有學長特地到班上來看他 (是出於愛戀還是忌妒就不得而知...)；小時候的志向是想成為消防員，後來到了高二，他開始認真地夢想成為一名演員。

他在1999年憑藉V-NESS獨家模特大賽大獎進入演藝圈，同年憑藉獨幕劇《最佳劇場之彼岸的世界》正式出道，至今已經邁入24個年頭。

Story 3：代表作一籮筐「陰間使者」最經典？！

成功出道後，一直都只有客串電視劇的小角色，直到2001年，出演享有「韓流明星誕生搖籃」美譽的電視劇《學校2》及《學校3》，後來《我的女孩》、《甜蜜生活》知名度暴增，當時亞洲也掀起韓流熱潮，也受到海外粉絲的矚目。退伍後以《女人香氣》回歸，2016年主演《孤單又燦爛的神－鬼怪》，以史上最帥氣的「陰間使者」大受歡迎，被稱為新一代「國民老公」，代表作真的是數也數不完！

Story 4：偽「混血兒」的特殊基因？！

大家是否曾誤會過李棟旭是混血兒？畢竟他那深邃的輪廓和提拔的鼻子，會被誤會也是合理的！他在2020年自己主持的節目《李棟旭想做脫口秀》中公開遺傳基因，母系遺傳基因結果分析中，發現可能是在西伯利亞的科里亞克人、哈卡斯人（少數民族）的基因，難怪他看起來就是有種異國感！

Story 5：超級發電機！戀情卻無疾而終？！

出道多年的李棟旭，雖然和不少女演員有過交手戲，也常傳出假戲真做的消息，不過他至今認愛的女人只有兩位！2003年傳出與演員吳秀敏約會，據說兩人因《學校3》 彼此產生好感，但沒過多久又有媒體報導稱戀情曝光後備受矚目的兩人已分手，交往約4年的時間；後來到了2018年，他主動承認與小自己13歲的miss A的歌手兼演員秀智交往，沒想到忙碌的兩人也在消化行程、準備下一部影片等日子後分手，之後雖然還有不少女星的戀愛傳聞，但都被否認了！

Story 6：入伍期間暴肥「黑歷史」？！

2009年，李棟旭以陸軍兵身分入伍服役，許多粉絲為了給在軍中加油打氣，時常寄送可口的食物應援，加上生活作息回歸正常，體重就往上飆升，入伍短短幾個月就爆肥超過10公斤，莫非這是成為「真男人」的必經過程嗎？好在退伍後，為了新戲他努力減肥，成功瘦身，才回到巔峰顏值和養眼身材！

Story 7：超級「妹控」代表人物？！

李棟旭是眾所皆知的「妹控」代表，他對親妹妹可以說照顧地無微不至，他們從小就會黏在一起玩耍，他還會特地等妹妹下課，幫妹妹揹著書包一起回家；也因為從小家逢巨變的經歷，兄妹感情更深厚，妹妹曾出演韓綜《Healing Camp》分享親哥哥嘮叨愛管閒事，但也常對她說：「你身後有哥哥在」。

據說，李棟旭有一條神奇褲子，當他遇到困難時就會穿上這條褲子，整個人就充滿鼓勵和勇氣，而這條褲子就是妹妹在高中時打工賺錢送給他的第一份禮物。而李棟旭寵妹寵到連妹妹的零用錢、學費到婚禮費用，幾乎由李棟旭一手包辦。

Story 8：「話癆型」寵粉達人？！

有別於一些明星總是會製造神祕感，李棟旭可是相當寵粉，他時不時會開直播跟粉絲聊天，粉絲要求幾乎有求必應，就連自己的簽名會，他還會事先「親手」準備小禮物，從禮品到包裝袋都是親自挑選。之前，他加入了一個星與粉絲收費溝通的聊天軟體Universe Private Message，他加入不到1個小時，訊息量就直飆99+，「暴風回覆」更是圈粉無數，不過「話癆」的他卻時常被虧，但他卻是親切力100分的大明星。

Story 9：帥到連金牌編劇都臣服？！

他的帥氣應該不需要多說，但就連見過無數知名韓國演員的金銀淑編劇，都曾大讚李棟旭是自己見過中多演員中最帥的！金編曾在訪問中被問到認為哪位演員最帥，她回答：「我見過的最好的臉是李棟旭，他的臉真的是最好的，這是一張在韓國無法出現的面孔。」；而李棟旭也曾在2017年參加巴黎時裝「紀梵希活動」，因為出眾的顏值成為了熱門話題被選為「最適合外套的男人」，更連續三年被韓國GQ評選為“年度人物”。





Story 10：被戲劇耽誤的「好歌喉」？！

李棟旭其實擁有令人意外的好歌喉，他還曾自己寫歌，這是2011年在粉絲見面會上公開的《To you next me》，據說他是為了感謝喜愛他的粉絲而接受作詞挑戰；另外他也曾在《李棟旭想做脫口秀》與BoA合唱《City Of Stars》，是不是要期待一下他自己主演戲劇的OST呢？！





Story 11：「人帥心也帥」為人不知的善舉？！

李棟旭不只人長得帥，連心都是帥氣的！他從2008年捐贈韓國癌症協會的子宮頸癌預防基金後，幾乎每年都默默做了不少公益善舉，像是他在2018年親自購買1000張殘奧會門票，並通過一起觀看比賽來參與國家賽事的宣傳等等。

Story 12：把劇本當成課本來畫的演員？！

李棟旭就跟一般小學生一樣，喜歡把課本當畫冊，他的劇本不是演技筆記而是都被他繪製(亂畫)一通，照片分享出來還一度成為熱門話題。

Story 13：曾陷入「比特幣」爭議？！

為人相當端正的他，其實也曾陷入爭議事件過！原來是因為2017年他被加密貨幣交易所 Coinone選為代言人，當時虛擬貨幣對大眾來說還有些陌生的狀態下，明星代言就被解讀為在未來會引起很大的爭議。(不就是接廣告代言，有這麼複雜嗎？)

Story 14：人緣好！孔劉是好麻吉！

只要是韓劇迷肯定知道，2016那年李棟旭和孔劉在《孤單又燦爛的神－鬼怪》的搭配，被所有觀眾稱為「死鬼CP」，當他們兩位穿著過膝長風衣帥氣地走來拯救被綁架的女主角時，這經典場面真是可以看一百次都還是念念不忘；他與孔劉其實是在2009年，兩人差不多同時期在軍隊服役，孔劉還是中士而李棟旭以二等兵的身份入伍到同一部隊，一起服役了大約兩個月。

真友情的他們也有不少「售後服務」多次同框互動，例如孔劉特地為拍戲的李棟旭送上咖啡車應援、一起上過電視綜藝節目、一同出席共同好友的婚禮，前陣子還合體海釣，讓粉絲們都敲碗希望他們能再度合作。

Story 15：最帥氣的「九尾狐」即將回歸！

繼2020年《九尾狐傳》後，李棟旭帶著全新續作《九尾狐傳1938》回歸啦！這次以「前傳」的形式呈現，講述李棟旭 飾演的千年九尾狐「李硯」本與愛人有個幸福結局，卻因捲入某事件而被強制召喚，迫降到混亂的1938年後，努力找出回到現代方法。









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