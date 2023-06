15個小故事認識「無可取代的陰間使者」李棟旭！模特兒出身、「話癆」式寵粉、超級「妹控」...

曾以《我的女孩My Girl》、《女人香氣》、《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《觸及真心》、《他人即地獄》等…超多部經典代表作成為一線男神的李棟旭,又有新作要推出了,不只是迷死人的陰間使者,還是帥到無懈可擊的九尾狐,擁有雕像般深邃輪廓的他,私底下卻非常出乎意料,超反差的表現,讓人不陷入他的魅力也不行!15個小故事認識這位無可取代的男神─李棟旭吧!

Story 1:家遇巨變度過艱困童年!

1981年出生的李棟旭(이동욱),早期名字常被錯譯為李「東」旭,其實名字裡的「棟」字據說是有成為家庭的中梁,閃閃發光的意思;李棟旭下面還有個妹妹,原本家境不算差,孩子都就讀私立小學,只是沒想到家中不幸地發生火災,加上父親生意失敗,一家人搬進了《寄生上流》裡的那種「半地下」舊房,甚至一度他和妹妹被寄養在親戚家,度過非常艱辛的童年生活!

Story 2:從小帥到大!模特兒大賽獲獎出道

李棟旭真的是從小帥到大,據說上幼兒園開始,他就一直比別人高一個頭,小學六年級172cm,國三時身高就要180cm,一直都是學校女生迷戀的對象,甚至還會有學長特地到班上來看他 (是出於愛戀還是忌妒就不得而知...);小時候的志向是想成為消防員,後來到了高二,他開始認真地夢想成為一名演員。

他在1999年憑藉V-NESS獨家模特大賽大獎進入演藝圈,同年憑藉獨幕劇《最佳劇場之彼岸的世界》正式出道,至今已經邁入24個年頭。

Story 3:代表作一籮筐「陰間使者」最經典?!

成功出道後,一直都只有客串電視劇的小角色,直到2001年,出演享有「韓流明星誕生搖籃」美譽的電視劇《學校2》及《學校3》,後來《我的女孩》、《甜蜜生活》知名度暴增,當時亞洲也掀起韓流熱潮,也受到海外粉絲的矚目。退伍後以《女人香氣》回歸,2016年主演《孤單又燦爛的神-鬼怪》,以史上最帥氣的「陰間使者」大受歡迎,被稱為新一代「國民老公」,代表作真的是數也數不完!

Story 4:偽「混血兒」的特殊基因?!

大家是否曾誤會過李棟旭是混血兒?畢竟他那深邃的輪廓和提拔的鼻子,會被誤會也是合理的!他在2020年自己主持的節目《李棟旭想做脫口秀》中公開遺傳基因,母系遺傳基因結果分析中,發現可能是在西伯利亞的科里亞克人、哈卡斯人(少數民族)的基因,難怪他看起來就是有種異國感!

Story 5:超級發電機!戀情卻無疾而終?!

出道多年的李棟旭,雖然和不少女演員有過交手戲,也常傳出假戲真做的消息,不過他至今認愛的女人只有兩位!2003年傳出與演員吳秀敏約會,據說兩人因《學校3》 彼此產生好感,但沒過多久又有媒體報導稱戀情曝光後備受矚目的兩人已分手,交往約4年的時間;後來到了2018年,他主動承認與小自己13歲的miss A的歌手兼演員秀智交往,沒想到忙碌的兩人也在消化行程、準備下一部影片等日子後分手,之後雖然還有不少女星的戀愛傳聞,但都被否認了!

Story 6:入伍期間暴肥「黑歷史」?!

2009年,李棟旭以陸軍兵身分入伍服役,許多粉絲為了給在軍中加油打氣,時常寄送可口的食物應援,加上生活作息回歸正常,體重就往上飆升,入伍短短幾個月就爆肥超過10公斤,莫非這是成為「真男人」的必經過程嗎?好在退伍後,為了新戲他努力減肥,成功瘦身,才回到巔峰顏值和養眼身材!

Story 7:超級「妹控」代表人物?!

李棟旭是眾所皆知的「妹控」代表,他對親妹妹可以說照顧地無微不至,他們從小就會黏在一起玩耍,他還會特地等妹妹下課,幫妹妹揹著書包一起回家;也因為從小家逢巨變的經歷,兄妹感情更深厚,妹妹曾出演韓綜《Healing Camp》分享親哥哥嘮叨愛管閒事,但也常對她說:「你身後有哥哥在」。

據說,李棟旭有一條神奇褲子,當他遇到困難時就會穿上這條褲子,整個人就充滿鼓勵和勇氣,而這條褲子就是妹妹在高中時打工賺錢送給他的第一份禮物。而李棟旭寵妹寵到連妹妹的零用錢、學費到婚禮費用,幾乎由李棟旭一手包辦。

Story 8:「話癆型」寵粉達人?!

有別於一些明星總是會製造神祕感,李棟旭可是相當寵粉,他時不時會開直播跟粉絲聊天,粉絲要求幾乎有求必應,就連自己的簽名會,他還會事先「親手」準備小禮物,從禮品到包裝袋都是親自挑選。之前,他加入了一個星與粉絲收費溝通的聊天軟體Universe Private Message,他加入不到1個小時,訊息量就直飆99+,「暴風回覆」更是圈粉無數,不過「話癆」的他卻時常被虧,但他卻是親切力100分的大明星。

Story 9:帥到連金牌編劇都臣服?!

他的帥氣應該不需要多說,但就連見過無數知名韓國演員的金銀淑編劇,都曾大讚李棟旭是自己見過中多演員中最帥的!金編曾在訪問中被問到認為哪位演員最帥,她回答:「我見過的最好的臉是李棟旭,他的臉真的是最好的,這是一張在韓國無法出現的面孔。」;而李棟旭也曾在2017年參加巴黎時裝「紀梵希活動」,因為出眾的顏值成為了熱門話題被選為「最適合外套的男人」,更連續三年被韓國GQ評選為“年度人物”。





Story 10:被戲劇耽誤的「好歌喉」?!

李棟旭其實擁有令人意外的好歌喉,他還曾自己寫歌,這是2011年在粉絲見面會上公開的《To you next me》,據說他是為了感謝喜愛他的粉絲而接受作詞挑戰;另外他也曾在《李棟旭想做脫口秀》與BoA合唱《City Of Stars》,是不是要期待一下他自己主演戲劇的OST呢?!





Story 11:「人帥心也帥」為人不知的善舉?!

李棟旭不只人長得帥,連心都是帥氣的!他從2008年捐贈韓國癌症協會的子宮頸癌預防基金後,幾乎每年都默默做了不少公益善舉,像是他在2018年親自購買1000張殘奧會門票,並通過一起觀看比賽來參與國家賽事的宣傳等等。

Story 12:把劇本當成課本來畫的演員?!

李棟旭就跟一般小學生一樣,喜歡把課本當畫冊,他的劇本不是演技筆記而是都被他繪製(亂畫)一通,照片分享出來還一度成為熱門話題。

Story 13:曾陷入「比特幣」爭議?!

為人相當端正的他,其實也曾陷入爭議事件過!原來是因為2017年他被加密貨幣交易所 Coinone選為代言人,當時虛擬貨幣對大眾來說還有些陌生的狀態下,明星代言就被解讀為在未來會引起很大的爭議。(不就是接廣告代言,有這麼複雜嗎?)

Story 14:人緣好!孔劉是好麻吉!

只要是韓劇迷肯定知道,2016那年李棟旭和孔劉在《孤單又燦爛的神-鬼怪》的搭配,被所有觀眾稱為「死鬼CP」,當他們兩位穿著過膝長風衣帥氣地走來拯救被綁架的女主角時,這經典場面真是可以看一百次都還是念念不忘;他與孔劉其實是在2009年,兩人差不多同時期在軍隊服役,孔劉還是中士而李棟旭以二等兵的身份入伍到同一部隊,一起服役了大約兩個月。

真友情的他們也有不少「售後服務」多次同框互動,例如孔劉特地為拍戲的李棟旭送上咖啡車應援、一起上過電視綜藝節目、一同出席共同好友的婚禮,前陣子還合體海釣,讓粉絲們都敲碗希望他們能再度合作。

Story 15:最帥氣的「九尾狐」即將回歸!

繼2020年《九尾狐傳》後,李棟旭帶著全新續作《九尾狐傳1938》回歸啦!這次以「前傳」的形式呈現,講述李棟旭 飾演的千年九尾狐「李硯」本與愛人有個幸福結局,卻因捲入某事件而被強制召喚,迫降到混亂的1938年後,努力找出回到現代方法。









