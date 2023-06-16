橋本環奈太可愛了對不起？2023六部春季日劇推薦！

※僅參考前兩集撰寫

《獻給國王的無名指》

因為長得太可愛而易招惹麻煩的橋本環奈，第一次在一間公司待上半年，但即便工作穩定，還是難以支撐家計。她待的是山田涼介繼承的婚禮公司，而不愁吃穿的他，其實正面臨公司收營不好的現況。前者需要錢，後者需要聲量和顧客，於是兩人以互惠為目的，展開契約婚姻！

然而結婚不只是兩個人的事，更是兩個家庭。《獻給國王的無名指》題材俗套，卻因此很簡單的讓身分懸殊的兩人，有了解對方生活、所在乎的事物的契機。也證明了最單純的故事，其實只要講得完整，就能帶來最純粹的滋味。另外，是有留下以弟弟為敘事者，以及兩位可能影響婚姻的角色伏筆，讓劇集不至於能完全預測。再者，加入的仿戀綜、Youtube頻道元素，也帶來新鮮觀感，並與故事產生連結。目前或許能稱上是通俗劇和時下元素融合進故事裡的範本。當然，橋本環奈加上山田涼介，光是顏值就值得一看！

《Mr. 新娘》

清潔感、安心感、給予人的滿足感，波瑠受人喜愛，不僅是全公司業績最好的員工，還被視為最合適的結婚對象。但實際上，家裡一團亂，她不會任何的家務事。直到被暗戀她的同事高杉真宙發現，並陰錯陽差開始同居生活！

《Mr. 新娘》探討刻板印象中的女性形象，還有妻子和丈夫的角色職責，於此同時，家庭關係中愛的成分多寡，與怎麼成為一個真正與對方達成平衡或者互補關係的伴侶，是劇集著重描寫的部分。於是雖有同居、愛情元素，但目前並不是部甜蜜老套的愛情劇。而是當妻子和丈夫的性別互換，因而能從主觀角度來理解身旁伴侶的責任，以及該如何形成良好溝通的另類夫妻劇。

《我們之間沒有的》

與丈夫永山瑛太過著一如往常的日子，卻沒了性生活，獨自煩惱的奈緒不小心向同事岩田剛典透露煩惱，後來決定和丈夫正面溝通。丈夫給出的原因是性功能障礙，而認為是藉口的奈緒，與反過來向她訴說自己和妻子也沒有性生活的同事，越走越近。同時，丈夫也和新來的打工生有了親密接觸。

若《Mr. 新娘》以輕鬆基調來探討夫妻的身份與關係，那《我們之間沒有的》則以寫實手法表述夫妻間的性、愛關聯及問題。某層面是沒那麼童話的《花束般的戀愛》，若愛到最後只剩下家人關係，這樣的無性婚姻又有第三者介入，那麼有著家庭卻孤獨的自己，家庭變成了經營，又或是成為管家或同居者的自己，能不能從他人身上彌補所需的性需求，甚至是愛和歸屬呢？題材像是出軌劇，實際更偏家庭及夫妻劇，雖略為沈重但細膩深層。

《unknown》

週刊記者高畑充希有怪力！害怕太陽、大蒜、十字架，不時還得補補血。她是吸血鬼，但和人類刑警田中圭陷入熱戀，甚至準備結婚。而一次意外事件拯救了田中圭後，她說出自己的身份，卻被當玩笑，直到吸血家族也來參一腳，才開啟雙方的適應與對話。可是同時，被抽光血液的屍體不斷出現，記者、警察也得開始調查此獵奇案件。

非常獨特。《unknown》以喜劇方式講述吸血鬼與人類的愛戀，前兩集著重突顯「吸血鬼有如另一種族」，是與凡人無太多差別的面相，以及「愛情能突破身份背景的差異」，所以故事尚未帶來太多案件的故事線。可惜在觀感尷尬，畢竟架空的設定，又給予普遍性的描繪，看來就是扮家家酒的故事罷了，而賦予的喜劇元素也頗為廉價，難以感受魅力。不過接著的案件和已經鋪陳的秘密、多角戀，或許能作為新的看點。

《聽我的電波吧》

在酒吧大吐苦水竟被偷錄音？還拿到廣播台放送！剛分手的小芝風花倒楣得徹底，卻被挖角成深夜廣播節目主持人，展開一連串的奇異之旅。

觀感新穎，配樂帶勁，躁感十足卻不令人討厭。小芝風花收放自如的表演是最大看點，而難以預測的故事發展也超吸引人，但別忽略文本上的細膩和玩味，不過這是讓劇集接近於一集一個故事的單元劇，或許會成為整體觀感有起伏性的原因。但劇集對角色刻畫生動，還能透露人性的脆弱面向，實屬難得，另在配角和支線上也魅力十足，讓《聽我的電波吧》成為一部過癮、奇特，又想讓人接著看下去的精彩之作。

《Pending Train - 8時23分，明天和你在一起》

一班早晨電車，竟讓整節車廂連同68名乘客，一起來到無人島般的未來日本？沒有訊號、食物短缺，彼此又陌生的情況之下，該如何回到原來的世界？

被侷限的空間、陌生的人群，並不稀奇。所以《Pending Train - 8時23分，明天和你在一起》帶來老師、消防員、神秘乘車者、嫌疑犯等可能的身份及懸疑性，也想講述人性、角色背景以至舉動、未知性，卻仍是通向狗血、老套的觀感。沒有新意，導致劇集看點只在演員陣容，山田裕貴、赤楚衛二、上白石萌歌、古川琴音等，確實豪華，然而也就只能閒暇看看而已。不過成為荒島的日本，或許會通向反戰、環保或科幻概念？