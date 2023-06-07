《我可能錯了》 你必須永遠從自己開始

早上女兒又經歷了一場情緒風暴，正確來說，風暴是由昨晚延燒到今日。至於為何會有這麼大的情緒反應就不贅述了，有時候情緒就是這樣，說來就來，你很難真正弄懂孩子到底在想什麼。

看到不念書的弟弟居然考的比自己高分也哭，上完體育課提醒她記得晚上要洗頭也哭，不能說她一丁點不好，哪怕妳其實完全沒有批評指責的意味，卻反倒變成壞媽媽一樣，害女兒哭得死去活來，何其無辜？

可能是我修行還不夠，在面對孩子震耳欲聾的哭聲，也只能證明自己只是紮紮實實的一介凡夫。會心煩，會意亂，會想躲得遠遠的，不想離哭泣的孩子太近。

我放棄安撫孩子，就像放棄治療一樣。

我知道，我能搞定的人，只有我自己。

但我還沒那麼快搞定我自己。

送完孩子上學後，我一個人坐在便利商店喝咖啡，沉澱一下複雜的情緒。明明今天是最後一天進辦公室（是的，我要離職了），應該是要放鞭炮慶祝的一天，怎麼我的心情卻像送葬一樣糟糕透頂？

我再度翻開了《我可能錯了》這本書，一直沒看完的一本書。這是我恢復理智的方式，邊閱讀邊寫筆記，讓自己的思緒徜徉在文字中，在讀中沉澱自己，在寫中發現自己。

會入手這本書，是因為我的偶像曾寶儀大力推薦這本書。作者比約恩．納提科是一名經濟學家，也是一名還俗僧人。他在事業到達顛峰之際，決定辭掉工作，隱居山林當一位僧人。

博客來書評曾寫道：「當你需要安慰和勇氣時，比約恩溫暖的智慧會讓你跳脫固著的焦慮，找到內心的平靜。」當時看到這句話還覺得未免也太誇張，但等我細細翻閱這本書，真的有一股神奇的力量，以極其溫柔的方式，悄悄撫平我內心的焦慮。

當我隨意翻開書，正巧翻到書中的第二十七章-《就從自己開始》，「你必須永遠從自己開始」這句話以斗大黑色的字體，映入我的眼簾。

在翻開書的當下，我的心情其實還沒完全平復。以前不管吵再兇，至少進校門前，我們會擁抱和好，但今天我們沒有抱抱和好，甚至連掰掰也沒說，我在等女兒主動抱抱我，女兒也在等我抱抱她。

看見女兒莫名其妙崩潰大哭，而且還一邊哭一邊踹椅子、踹桌子，我其實很想破口大罵對她飆一場，跟她來一場痛快的對手戲。我沒有，並不是因為我修養好，我只是忍住了。看似迴避了衝突，其實我在逃避，我討厭這樣的自己，雖然沒有破口大罵，但我也不喜歡隱忍憤怒的自己。

接著，我看到了書中的下一句話：「只要你無法對自己慈悲，你對他人的慈悲就永遠有缺漏，也有些脆弱。」

坦白說，我一直不是很理解「慈悲」的定義，慈悲難道就是無條件寬恕一切嗎？如果「放下屠刀」，就能「立地成佛」，做錯事的人就不用為自己的所做所為付出代價嗎？這麼做是「慈悲」抑或是「縱容」？

然而，我會有這樣的想法和感受，是因為我還停留在「二元對立」的思維，認為一切「非黑即白」，沒有所謂的模糊地帶。還帶著「高高在上」的審判思維，認為我是對的，你是錯的。

但，我可能錯了。

真正的「慈悲」，其實是在破除二元對立，是一種很深的接納，帶著更多的同理與耐心去面對自己內心的傷痛。

就像書中所說的，不妨試著問問自己：「這一刻，有什麼可以幫助自己，使我不必長時間、無謂地有這種感覺？有什麼是我可以為自己做的？讓我更容易做自己？」當能夠這麼問自己的同時，也是慈悲智慧現前之際，而不只是停留在寬恕與否的表面議題，或是逼自己轉念正向思考，否定自己的感受。

這也就是為什麼會說：《你必須永遠從自己開始》，一切始終來自於自己。表面看似是育兒課題，其實只是藉由事件靠自己更近。必須先學會慈悲地對待自己，才能真正用同樣的善意對待別人。

《我可能錯了》雖然不是一本教養書，卻蘊含了無限的人生智慧。光是看到書名「我可能錯了」，就能帶給人反思。一直堅持自己是對的，只會讓自己像是站在擂台上一樣隨時準備應戰。但當願意以一顆柔軟的心，面對自己的脆弱，接納自己有可能錯了，慈悲地對待自己，才能有餘裕照顧別人。

若能不再把自己的觀點當作唯一正解，就能減少不必要的衝突。

我想，今天的和好方式，不如就把這本書遞到女兒面前吧！向她坦承：「我可能錯了。」