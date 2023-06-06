為何《超級瑪利歐兄弟電影版》是部優秀的兒童電影？

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我想沒人會料到2023截至目前為止的電影票房寶座，不是漫威電影，也不是續集電影，更沒想到會是一部動畫電影，而且還是一直以來都是票房毒藥的電玩改編電影。

《瑪利歐》超越《冰雪奇緣 2》的紀錄，成為首周票房最賣座的動畫電影、超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》成為2023年全球票房冠軍，更打破《魔獸：崛起》在「遊戲改編電影」的票房紀錄，《瑪利歐》絕對是今年電影圈裡最意想不到的黑馬。

雖然大部分影評給了《瑪利歐》很低的分數，但在一般觀眾心中卻有著很高的評價(爛番茄影評評價59%，觀眾評價96%)。電影描述瑪利歐與路易吉展開水電工新事業，但生意慘淡、家人也不看好，成了名符其實的難兄難弟。有天兩兄弟在工作時掉進水管中來到蘑菇王國，為了要找回失散的路易吉，還要阻止庫巴的侵略行動，瑪利歐與碧姬公主、奇諾比奧因此展開了冒險之旅。

劇情發展既直線又簡單，想看到創新和驚喜的影評們自然就不買單，但我覺得劇情深度本來就不是《瑪利歐》的重點，如何發揮遊戲的特色、讓人沉浸在遊戲世界的回憶中，才是這部電影想達成的目的，況且照明娛樂的作品（如《小小兵》《寵物當家》《歡樂好聲音》）本來就比較兒童取向，用大人的標準去看是太嚴苛一些。

《瑪利歐》在我心中是部優秀的兒童電影，如果我是家長，我會很放心的讓小朋友進電影院看《瑪利歐》，不只可愛的角色和笑點會讓小朋友看得很開心之外，電影中同時傳達了幾個簡單但重要的小道理，或許可以潛移默化影響小朋友，讓這部電影可以不只是娛樂，更能產生正面的教育價值。

(以下有雷)

手足之情

在電影一開始，瑪利歐與路易吉要在時間內趕到客人家中，一路像跑酷一樣在巷弄中穿梭。這一段除了致敬遊戲的橫向捲軸畫面，還會看到瑪利歐不僅跑在前頭開路，還一路為路易吉鋪路，讓後頭的路易吉能順利跟上他，展現出哥哥的風範。到了蘑菇王國後瑪利歐一心惦記著路易吉，鼓起勇氣踏上旅程，到最後更是「兄弟同心，其利斷金」打敗了庫巴。如果家中有兄弟檔的話，那麼瑪利歐兄弟將會是很好的典範，可以有效降低兄弟鬩牆的機率（？）。

樂於助人

到了蘑菇王國後，奇諾比奧熱心協助瑪利歐找到了碧姬公主，三人一路過關斬將，到最後與庫巴展開正面對決。過程中可以看到每個角色都樂於助人，連原本和瑪利歐作對的咚奇剛，到最後也成了瑪利歐的最佳戰友，電影傳達出只要我們願意幫助別人，別人就會幫助你的觀念，若將「樂於助人」深植在小朋友心中，這個世界將會更美好吧。

永不放棄

在玩瑪利歐兄弟時，不管失敗幾次我們都願意不斷嘗試下去，每死一次就重來一次，電影將玩家精神移植到瑪利歐身上，「永不放棄」的態度我覺得是這次改編中最棒的部分。瑪利歐每到一個場景中都會不斷失敗，但透過努力和學習去克服困難，看到瑪利歐不管被痛毆幾次都願意站起來，就是給小朋友最棒的機會教育了。

要是電影的力量可以讓大人如此著迷，那也絕對可以影響小朋友(看看巧虎被尊稱為虎神絕對有它的道理)，透過一部可愛的電影，給小朋友一些正面啟發，我想絕對是值回票價。而對大人來說，不僅玩家會有滿滿回憶殺，對於一般觀眾而言這也是一部令人放鬆的可愛電影。

電影色調繽紛，讓人看了不自覺心情就會很好；角色可愛動人，透過3D動畫賦予靈魂之後更是被圈粉；配樂設計的巧妙，遊戲中的背景音樂和音效會無時無刻出現在電影的任何時刻；遊戲元素充足，不只經典的瑪利歐，系列延伸遊戲也都有被放進電影中；遊戲中的其他角色都有出現，而我最喜歡的角色也被放在片尾彩蛋中，我想續集應該是勢在必行了。

但我會跟小朋友說庫巴的行為不要學，這叫噁男喔。

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