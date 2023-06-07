「世上只有媽媽好？！」李到晛攜手《壞媽媽》羅美蘭 讓人又哭又笑又暖心的治癒喜劇

李到晛近期真是旺到不行，可算是「三喜」臨門？！因為《黑暗榮耀》將人氣推到高峰、又公開認愛同劇演員「林智妍」，馬上帶著新作《壞媽媽》再度登場，這次攜手《請回答1988》中每每穿著野獸紋的「羅美蘭」，帶來一齣榨乾淚腺的療癒喜劇！

劇情故事

《壞媽媽》由《怪物》、《18歲的瞬間》的沈娜妍導演執導，《超跑斯特拉》、《人生真美麗》的裴世英編劇執筆，預計14集。劇情講述爲了子女拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外事故導致心智從一位滿懷抱負的檢察官退化成7歲孩童的兒子「強豪」，這對母子依同尋找失去的幸福的感動的治癒喜劇。

角色介紹

羅美蘭 飾秦英順

「媽媽專業戶」的羅美蘭，無論是《請回答1988》中「狗正八」柳俊烈的媽媽，誘惑是在《付岩洞復仇者們》中獨自扶養一對子女的魚販媽媽，都感受到努力為子女付出的母愛。這次在劇中飾演一位獨自撫養兒子的養豬場老闆「秦英順」，為了不讓兒子不繼承痛苦，以壞媽媽自居，而面對發生意外後的兒子，原本冰凍至極的母子關係是否會逐漸解凍呢？

李到晛 飾 崔強豪

才剛在《黑暗榮耀》中扮演「劊子手」替心愛的人復仇，完美詮釋「朱如炡」角色的李到晛，這次將挑戰心智年齡只有7歲的演技。劇中飾演原本滿懷抱負，甚至連媽媽都不理睬只爲成功而奔跑的的冷血檢察官「崔姜浩」，沒想到一場意外導致失去記憶，只剩下7歲的心智，母子於是重新在一起生活，他們倆充滿裂痕的關係，是否能藉此找回遺失的母子情誼呢？

安恩真 飾 李美珠

安恩真因《機智醫生生活》中個性直爽又呆萌的婦產科醫師「秋敏荷」一角走紅，這次飾演強豪的老朋友兼唯一的安身之處「李美珠」，願意毫無保留地燃燒愛情和名譽的她，內心深處就像是無法忍受不公不義的堅強人物；當成為窮光蛋回到故鄉後，她與變成孩子的強豪重逢，同時迎來了變化。

劉仁秀 飾 方滲識

因《殭屍校園》中打不死的大反派「尹奎男」而爆紅的劉仁秀，後續接演不少作品，例如奇幻仙俠韓劇《還魂》、《飛起來吧蝴蝶》；這次在劇中飾演村子裏出了名是麻煩製作者「方滲識」，即使愛作怪卻也有純情男子漢的一面，他從小就單戀著美珠。

趙震雄 飾 崔海植

許久沒有出現小螢幕的趙震雄，這次居然特別客串來出演秦英順的丈夫「崔海植」，自從2016年的《Signal》、《明星夥伴Entourage》之後，就未曾接演過電視劇作品的他，劇中飾演一位淳樸灑脫的養豬場老闆，究竟是發生了什麼事導致羅美蘭要帶著身孕一個人獨自扶養李到晛呢？









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