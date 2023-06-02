【黑電影】梵蒂岡驅魔士。有信仰，你就會有力量

願上帝保佑你。





擁有堅定的信仰，可以讓人在面臨混沌的時候，保持繼續前行的力量。

或許你也有過這樣的感觸，去到一個陌生的空間，當下只有自己一人，忽然地，你感覺到一種從背脊竄起的涼意，頭皮發麻、雞皮疙瘩豎起，連聽覺也格外敏銳起來，明明什麼聲音都沒有，但你卻感覺好像被什麼注視著、似乎有什麼在旁邊，更甚者，明明拐個彎就是大夥兒齊聚的場合，你卻覺得當下所處的地方令你無法表達地驚懼，於是你加快腳步脫離那個空間，看到其他人出現在眼前，你才覺得心頭放鬆了點。

對於剛剛短短幾秒的感受，你不敢也不想回頭去探看，但你在心裡告訴自己，那個空間以後不會想再去了。

那空間，可能是你相當陌生的餐廳、商場、更衣室、洗手間……甚至是你不曾懷疑過的宗教地點，尤其是後者，如果在一個宗教地點感覺到那種氛圍，或許你距離魔鬼很近。

會有這種感覺當然可能只是一時的心理作用，但是，沒來由的懼意很難只解釋成因為陌生，畢竟在我們看不見的空間裡，可能確實藏有一般人難以理解的事物。

我相信這世界存在魔與鬼，更多時候，祂們來自每個人內心的脆弱與黑暗，要在繁雜喧鬧的現實生活裡隨時保持正向積極並不是容易的事，尤其挫折與困難往往來得難以預料更無從招架，我們每天都在面對失去、每天都在迎接困擾，也每天都在對自己挑戰是否能安然無恙過完這一天。

心念空了的瞬間，就是被魔鬼佔據的最佳時機。

除了心空，我也相信犯下的罪行遲早會有報應的說法，或許在天主教或基督教裡不是這樣的形容，可意義相近，畢竟多數宗教都是勸人為善、廣結善緣，對於每個人的罪過也有自省與昇華的方式，走進教堂跟神父告解，或能立刻得到上帝的寬恕，但在人們的內心，把藏在心底許久的壞事說出口，才是一吐為快的緣由。

憋著不吐露的話也會被魔鬼利用，即便是深知教義的神父也可能有好幾個不能說的秘密，那是人性，即便是「梵蒂岡驅魔士」（The Popes Exorcist）也一樣。

加俾額爾阿摩特神父曾擔任梵蒂岡首席驅魔士，將近三十年的驅魔生涯裡，執行過十六萬次驅魔儀式，平均每天要進行14.6次的驅魔，這個數字當然是很驚人的，但也如加俾額爾神父所言，很多所謂的驅魔並不是真正的魔鬼附身，而是偏向醫學範疇，可能是精神症狀或是犯罪心態使然，加俾額爾神父雖然不是相關領域的醫師，卻是專業的驅魔士，他能從幾個基本狀況就判斷出眼前所謂被附身的人士真是假。

魔鬼會藏在細節裡，對於這部改編自加俾額爾神父傳記的電影來說，劇情或許沒那麼多細節，卻能窺見梵蒂岡對於驅魔這件事情的認真程度。

當然，加俾額爾神父的見聞才是重點。或該說，之於驅魔的認知相當外行的我來說，羅素克洛的演出是我的焦點。

羅素克洛飾演的加俾額爾神父看似不受教廷內的規範所拘束，其實他非常清楚自己的職責，在教義的支持之下，禱文讀誦得好、懷有良善的博愛就能當個好神父，可驅魔不是兒戲，不是好神父就能當好驅魔士，在人性險惡的角落，需要有那麼一些人可以突破世俗與禮教，把真正棲身於人們內心的魔鬼給揪出來。

或許現實中的加俾額爾神父不若羅素克洛演示的那麼強悍魄力，但面對魔鬼來襲的當口，絕對是一樣的穩如泰山。

走上這條路難免會有碰釘子的時候，畢竟魔鬼不見得都那麼容易降服，加俾額爾神父的經歷是平凡人難以想像的狀況，只要身在其中，久而久之就能排出一段適應的道路，我好像不難想像那是一段多麼艱辛的旅程。

我不是教徒，這輩子的歷程不一定能稱為平順，只是與魔鬼打交道的事情也沒少過，或許無神論者會認為妖魔鬼怪只是崩潰的心理狀態呈現，異教徒當然也會有其他解讀，我以為，所謂魔鬼既是心理狀態也是客觀事實，看似平常的你我生活之間，仍有很多現代科學或醫學所不能解釋的事情，寄託於宗教並尋求解答是人們常見的方式，某方面而言，那或許會是最好的處理辦法。

有信仰，你就會有力量，當你有了力量，才有辦法跟心魔抗衡。

加俾額爾神父如此漫長的驅魔生涯要能從一而終且不被魔鬼佔據心靈，除了本身心念就足夠強大，上帝給他的支持絕對無上，那是信仰的力量，當然也是神愛世人的信念。

是說，「梵蒂岡驅魔士」雖改編自真實人物傳記，可要拓展出續集或其他衍生作品好像也不是不能，不清楚電影製作方有無續集計畫，我是覺得羅素克洛與丹尼爾佐瓦托已經準備好了！





電影名稱：梵蒂岡驅魔士（The Popes Exorcist）

發行公司：美商索尼影業台灣分公司