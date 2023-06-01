宜蘭頭城／五鐵五漁村的「開蘭第一城」媲美義大利五漁村 Cinque Terre

小時候，總會有同學對大家說：「放學後到我家玩吧」！，不然就是輪流去同學家玩耍，然後我們知道了阿寶家養了一隻看起來很兇的狼犬，其實個性很溫馴；小美家很漂亮，有一個大大的美麗花園；臭頭的媽媽對他很嚴格，可是都會準備豆花給我們吃；最愛去的是阿兜仔家，一堆遊戲、玩具和漫畫隨我們翻動，最最最好玩了。

進入山明水秀、風景如畫的宜蘭縣，不管是開車走東北角濱海的台二線、九彎十八拐的台九線，或是最短距離的國五高速公路，還是搭乘台鐵列車晃悠而來，都會先經過噶瑪蘭的門戶頭城鎮（舊稱頭圍）。

這裡住著一群樂天知命、刻苦耐勞的樸實居民，過往我從台北驅車而來，在外澳沙灘踩著黑沙白浪，拍倒影美照；到城堡咖啡眺望龜山島，希望能看見八景之一的「神龜戴帽」；側看蘭陽博物館獲得國際獎的單面山建築造型；偶而去到北關海潮公園走濱海小徑看海蝕奇岩，返家前總會刻意排隊吃一份阿嬤加蛋的蔥油餅，純粹是放鬆壓力調劑身心，走馬看花的小旅行。

頭城是一座背山面海的生活博物館，經漢人吳沙開墾至今，行政區有24個里，7個火車站，由北往南分別是石城 - 大里 - 大溪- 龜山 - 外澳 - 頭城 - 頂埔；長達28公里的海岸線有5座漁村，石城、大里、大溪、梗枋和烏石漁港。還有一條古名「頭圍街」的頭城老街 — 豐富人文底蘊的「開蘭第一街」。

透過論壇的架構設計，進一步挖掘在地的認同與美好。這次「挺好Talk。Say頭城」講座的主講人，不僅有土生土長的頭城在地人，也有外出求學離家後返鄉的居民，還有從台北境內移民與海外來台的新住民，源於對故鄉土地血脈相連的初衷，在近山臨海大自然賦予的寶藏裡生活，在日常微不足道、浮光掠影中找尋生活美學與人文況味的發現，甚至在祖先智慧的傳承，透過音符樂音深化內在精神，重新演繹歌謠的精髓。

2009年有一部《生活在遠方》的紀錄片，相遇那些努力尋找的生活，用力接近土地的人們，最終得到自己心中追尋的答案。而這次有幸參與「挺好Talk。Say頭城」，聽職人說故事 的講座活動，真的是不虛此行，不僅收穫滿滿，更讓我從六位在地職人的口中，認識他們居住的頭城。透過講台上職人訴說真切的故事，充滿生命力與希望的圖像和影片，我彷彿體會了哪股熱情的追尋精神。

蘭陽博物館 陳碧琳館長

第一位主講人是蘭陽博物館陳碧琳館長，原來頭城有台灣最多火車站，從車站出來可以看見當地人信仰的中心，這些傳統廟宇與鄰近討生活漁港，獨一無二的家鄉風情，串起了綿綿的歷史文化兼具山林海洋的廊帶。如同搭上導覽專車，聽著館長訴說淵源與感觸，我拚湊腦補那些我不知道的頭城事。

生活美學家 莊幼惠

已經移居頭城六年的莊幼惠小姐，由於職場歷練的關係對生活有細微的觀察力，愛上頭城的理由不用偉大，這一塊山海之地的大自然藝術，半百後的生命旅程結合自身經歷與赤子之心，透過美學生活詮釋眼前的景觀，賦予衝浪、瑜伽的新意念。，簡單生活、生活簡單如同她送給大家的一句話：

Who say you can’t be big and nimble？

龜山島漁夫 黃士洋船長

身為龜山島後裔的船長黃士洋是第三位主講者，他的海海人生從龜山島的歷史出發，在「龜山朝日」下的小小島嶼，國軍未接收前的龜山島，有迷你國小、有一開始只是祭拜「菸火袋」的廟宇、山坡上的野山羊群，而保存泛黃古老的文物中，還有父執輩們心心念念的過往歲月。

專業討海人的黃船長，聊起周邊海域豐富的漁產資源，如：特有品種的牛角蟹與葡萄蝦，如數家珍娓娓道來。印象最深刻的是龜山島的神話，屬於噶瑪蘭公主與海龜將軍一段淒美的愛情故事，近在眼前卻難以相守的戀情，隔海相思留下的淚水昇華成蘭雨綿綿的起因。

馬來西亞新移民 馬素靈

來自馬來西亞新移民的馬素靈，因緣際會下來到這裡打工換宿，她說「飲食風味的差異是生活文化的不同，四處品嚐熱情開朗的漁村媽媽手路菜，逐漸認識了可愛的頭城小鎮。」命運的安排就是這麼奇妙，她也在這裡與瑞士主廚結縭，共同在海天一線用火的溫度，烹調食物的味道，還有她們的愛情。

結合家鄉的菜色與在地的食材，創造令人食指大動的主廚的私房菜，道道美味盤盤誘人，投影照片裡的櫻花蝦紅趜飯、紅麴酒醉蝦、金棗酒粕麵包雞、吻仔魚生菜沙拉佐吻仔魚蔥蛋、瑞士風味炸魚佐酸辣醬、石花凍烤橘子佐鮮奶油櫻花蝦，讓我對「頭城餐桌的味道」嚮往不已。

環境永續倡導者 卓志成

隱身在山林聚落的百年古道，卓志成先生用影像帶領我們穿梭梗枋古道、坪溪古道、石空古道之間，分享生態永續的友善環境，種植有機的食物，讓聚落成為食農教育的基地。「簡單是幸福，緩慢有滋味」即是他的生活哲學。

行走山林古道約莫5個小時，由梗枋古道緩緩而行，沿途有罕見的雙扇厥、大菁等植物。銜接坪溪古道時空氣瀰漫柳杉氣味，由於當年是為了運輸木材，所以路面較寬闊平坦。當到達山徑的制高點時，別忘了回頭遠眺海面上的龜山島，此景是屬於古道健行者獨享的福利；下山續走石空古道，路過黃金嶺福德廟不久，即將到達外澳車站。

蘭調唸歌 吳栯禔

第六位主講人吳栯禔是蘭陽戲劇團團員的宜蘭人，親切可愛的台風拉近了距離，經她說明我才知道，原來西方有Rap，台灣有唸歌，而且發展超過三百年，如：《丟丟銅仔》就是源自臺灣宜蘭的台語童謠。

火車行到伊都，阿莫伊都丟，噯喲磅空內。

磅空的水伊都，丟丟銅仔伊都，阿末伊都，丟仔伊都滴落來。

在台上帶著笑容自彈自唱，不僅將蘭調魅力（勸世調、四句調、七句調、江湖調）感染了現場聽眾，大夥一起和聲輕唱腳打拍子，沉浸在蘭陽風情的歌謠裡。年紀輕輕的她說：「戲如人生，人生如戲，唸歌，講的都是人生裡的人事物，秉持感恩的心，如何學習做人，這才是莫忘初衷的傳承精神。」說的實在勁好！

策展人 張幼霖博士

最後登場的是策展人張幼霖博士，簡述「挺好Talk。Say頭城」說自己的故事的起心動念，當初從高雄來回頭城駐點生活，經由陪伴與梳理後再讓職人說出自己的故事，最後呈現的是 頭城印象｜頭城有你不知道的好，讓大家尋著故事的脈絡，走進嚮往的小鎮，深入在地的生活，體驗獨特的文化（如：跟天公借膽）。

「唯有認識城市的肌理，從土地形塑旅人進來旅行的路徑，並放寬心胸結交在地的朋友，進而擦亮每一處風景，帶來更多人與土地的可能性。」有故事的人｜職人生命的故事，這次是頭城，下次是臺灣的哪裡呢？我，熱切期待中。

▲ 蘭海鐵道五漁村規劃

#地圖車票

【延伸閱讀】宜蘭／頭城的午後 我在龜山島282號聆聽在地故事

【更多文章】NOWA 50+ 的風景 Blog

歡迎追蹤【NOWA 50+ 的風景】FB粉專與我互動！