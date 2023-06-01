有村架純和目黑蓮的跨世之愛《月之圓缺》：只怕你不信這份愛。

根據武藤正午的直木賞獲獎作改編，《月之圓缺》入圍第46屆日本電影學院賞11項提名，不過有隱形門檻，而原因不在電影，只在題材。

畢竟講述的是個有輪迴轉世之底的奇幻故事，因此還不習慣的可能容易出戲，不易同理的會感到狗血淋漓，不能放下身段的則會覺得胡鬧笑話；反之，能得到一部涵蓋真摯愛情與親情的美麗電影。

故事描述大泉洋和妻子有著名為琉璃的女兒，但在意外失去妻女後，一名找上的男子向大泉洋講述他與名為琉璃的情人的故事，同時女兒的高中同學也帶著名叫琉璃的孩子，來向大泉洋表達她們之間的連結。

電影時間軸不少，但拍得不複雜，除了很好的聚焦在角色身上，還不丟失圍繞於「琉璃」的懸念，甚至引人入勝。

不過沒那麼簡單，因為大泉洋的角色其實正反映觀影者感受，從覺得一切都是弄虛作假，到跟著恍如迷信的故事步步接納。然而起初的否定不如觀影者的單純不信，而是情感過深的無法接受。於是還能發現，不論電影故事線邁向何方，都始終在加強及塑造大泉洋的角色心境，這平復後不願再被挑起的家庭之愛，有被細膩且感染力高的演出傳達清楚。

很喜歡電影八〇年代的故事背景，讓約翰藍儂、收音機、唱片行、錄影機，成為浪漫與遺憾的一部份。或許也是年代感使然，讓有村架純和目黑蓮的愛情戲碼，有了注定是曇花一現的絢爛火花。於是對比起兩人的相愛紀錄，田中圭從出現的瞬間就是黑臉，也更能帶來琉璃這位角色的處境，以及為何跨世追愛的動機。

劇情很好預料，但堅強的卡司、真摯的故事、完整的結構，讓好猜成為加強共感的優勢所在。太狗血？也許無法否定轉折的陳套，但在我看來電影從各方面都有好好照料且合理化故事，呈現的是雋永迷人。於是若仍難以接受，或許得捫心自問，不能接受的到底是這部電影，還是放下身段接納未知元素的自己呢？找到解答後，搞不好你已經愛上了《月之圓缺》。