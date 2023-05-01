改編自短篇小說 《鐵道員》述說著北國白雪隱沒告別的時代

望眼綿延幾座氣勢雄偉的大山下，鄉間原野覆蓋上了一層厚重的白，本該生機盎然的大地毫無氣息，白雪皚皚的北國畫面，鐵道上緩緩行駛而過紅色外觀的單節火車，漫長的冬季戀歌在空中傳來悠悠的樂聲，儘管雪花紛飛中有著淒美的冷冽，幌舞（Horomai）小站上總會有一個挺拔偉岸的身影在月台上歡迎你。

改編自發淺田次郎的短篇小說，1999年出品的日本電影《鐵道員》，一個曾經風華如今垂老即將廢止營運的偏遠小站，與一生堅守崗位屆齡退休的站長，他們的命運不僅象徵舊時代的結束，也呼應千禧年新世代到來的新時代。這部經典電影與同樣在北海道取景的《情書》，列入我20世紀的前十大片單。

電影由一長列轟轟隆隆燃煤的D51型蒸汽火車揭開序幕，不禁連想到1896年導演路易·盧米埃的作品《火車進站》。蒸汽機的發明創造了工業時代，火車出現後讓鐵道交通加速木材、礦產、農作等貨運運輸。二次大戰後戰敗國的日本，發展鐵道更成為國家建設的主力，鐵道員在時空背景下更肩負國家復甦再起神聖偉大的使命。

老一輩傳統的職人精神，已然屬於上個世紀的傳說

透過完整敘事結構，人物情節鋪陳豋場，穿插交代車站站長佐藤乙松（高倉健飾）剛毅堅忍、一絲不苟的行事風格，秉持兢兢業業、堅守岡位的盡職態度；當家庭與工作面臨衝突的兩難時，他毫不猶豫選擇服務民眾報效國家的鐵道員職志。這樣的犧牲奉獻，為難的卻是因病治療而搭車離站不復返的妻女！

無畏風雪低溫下，月台上可以見到他筆直昂首迎接到站的身影，手中揮著紅旗、口中喊著幌舞（Horomai）到站了，儘管下車的可能只有駕駛員。即便無人搭乘離開的末班車，他依舊於黑夜壟罩的雪地深夜，準時昂然走向月台吹起哨音「列車出發」，舉起右臂張開手掌沉穩地喊著「後方正常」、「信號正常」；再返回車站旁的小木屋（兼宿舍）在案前寫下工作日誌「今日一切如常。」

偏遠小站有鐵道員守護，然鐵道員的家庭只能附屬於工作之外

鐵道員擁抱的使命感使其革命情感濃烈，參與彼此的生活，多年好友仙次情深意重的誠摯情誼，讓人物角色更顯鮮明。導演降旗康男藉由幌舞車站送往迎來的場景，運用倒敘手法帶出佐藤乙松的家庭生活，妻子靜枝（大竹忍飾）雖身體嬴弱仍喜逢大齡產女，當眾人仍沉浸於祝福喜悅時，但薄命無緣父母情的雪子（廣末涼子飾）出生不久，就於雪白大地長久安眠。

佐藤乙松對於夭折的女兒雪子（廣末涼子飾）、摯愛的妻子靜枝（大竹忍飾）有著沉痛的愧疚，面對妻女先後離世的哀傷，一句「身為鐵道員豈能為自己家中事件而流淚？」，縱有天人永隔的痛徹心扉，嚴謹自我要求的分際，絕不讓工作受到內心隱忍苦處的影響。

幌舞（Horomai）車站自此成為時代印記，恪盡職守的佐藤乙松如同末代武士的象徵

一日火車離站後，乙松正於月台剷雪，出現一名活潑可愛的小女孩（即將上小學），深夜時分前來木屋領取遺失物的女童（就讀國小六年級），青春洋溢笑容迷人前來攀談的女高中生，讓他冰冷的心油然升起陣陣暖意竄流。

或許這是上蒼慈悲的安排，讓站長佐藤乙松面臨地方鐵道廢站且退休的前夕，一輩子的辛勞付出而不留憾事。最終佐藤乙松倒臥在積雪盈尺的月台，不僅生前盡職維持車站完好的營運，還能在最後一夜看見女兒各個時期成長的樣貌，生命需要救贖，一了內心長久的遺憾。

雪地的精靈化身，帶來的是神話故事，還是慰藉人心的想念

雖然超越大自然的現實運作，但生命總是會以不同形式陪伴左右。老經驗的鐵道員佐藤乙松熟悉火車機械構造，對冰冷無情的硬體熟稔卻疏於情感相處的軟性表達。暗夜陋室透出的微光，雖陌生但又感親切熟悉的少女笑談老舊物件，倏忽備妥一桌熱騰騰的火鍋共食，這是電影中最為感動我的橋段。

多年前妻子告知喜訊時，俏皮的搶戴他的站長帽，17年後，誤以為是鄰家孫女的她，穿著妻子熟悉的衣服做出一樣的舉動，這一幕的迷離讓時光倒流幻象疊影，瞬間自然流露忽略守護家人的慟。

戲如人生，正如 Tennessee Waltz（田納西華爾滋）的續章

本片的配樂 Tennessee Waltz（田納西華爾滋）的悠揚曲風，不時搭配影片節奏緩緩流瀉的樂音，與駕駛員的口哨聲，火車行駛的汽笛聲交錯，對比雪國裡鐵道員工作執掌、家庭生活的寫照，顯得悲涼傷感；電影灰白的色調呈現，彰顯早已卸下繁華過往的小站末日，深深感動觀影的心。

曾和高倉健合作超過20部電影的導演降旗康男，不僅是工作夥伴更是終身摯友。電影外的世界，歌手江利智惠美曾經翻唱 Tennessee Waltz 原曲成為「運命の曲」，成為日本銷量多年榜首的佳績，而江利智惠美曾經與高倉健結縭，離異後的高倉健自此單身無子嗣，一如電影裡佐藤乙松的人物背景。

這部電影的成功不僅票房成績大放異彩片，而高倉健則憑藉該片獲得了第23屆蒙特婁國際電影節最佳男演員獎、第44屆亞太影展男主角獎、第23屆日本電影學院獎最優秀男主角獎等多個獎項。

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