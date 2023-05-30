《捍衛任務4》將動作電影昇華成藝術之作

去年受到疫情而延期的影響，讓基努李維（Keanu Reeves）所飾演的殺神與救世主尼歐，同場對決的較勁戲碼並未如期上映，讓眾多殺神鐵粉引領期盼許久的《捍衛任務4》，終於在2023年排除萬難地重出江湖，果然殺神一出手大開殺戒就銳不可擋，不只在爛番茄拿下高分評價的口碑爆棚，全球首週票房更是創下《捍衛任務》整個系列的絕佳成績。

回想第一集退隱殺神為了愛犬大殺四方，這血債血還的終極復仇，將俄羅斯黑幫極盡殲滅的以一擋百，將槍戰場景與功夫格鬥完美結合的「槍械形」 （Gun Fu），再搭配上身手俐落的節奏明快，不但讓我們見識到這嘆為觀止的虐殺過程，更是重新定義了動作片的暴力美學，到了第二集的殺神回歸，第三集的全面開戰，導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）繼續在動作場景上融入更多元素的創新嘗試，並且成功架構出殺神宇宙，自成一格的殺手法則世界觀。

如今《捍衛任務》已經來到第四集，約翰維克（John Wilk）早已是遇神殺神、見鬼殺鬼的徹底殺紅了眼，一開場在摩洛哥就讓高桌會的長老下場領便當，高桌會的代理人葛拉蒙侯爵（比爾史柯斯嘉 Bill Skarsgård 飾）為了殺雞儆猴，不但處決了門房沙隆（藍斯瑞迪克 Lance Reddick 飾），放逐了飯店經理溫斯頓（伊恩麥克夏恩 Ian McShane 飾），還將紐約大陸飯店夷為平地，甚至血洗了大阪的大陸飯店，收留約翰的經理島津浩司（真田廣之 飾）與他的女兒島津明（澤山璃奈 飾）也受到牽連遭到追殺。

早已退無可退的約翰維克，決定接受溫斯頓的建議，要採取高桌會的傳統古法，與葛拉蒙侯爵進行一對一的直球對決，然而被逐出組織的約翰維克，是無法向高桌會提出挑戰要求，他必須要先回老家取得家族的認可，過程中更是不斷出現嚴峻的挑戰，又有相識多年的好友盲人刺客肯恩（甄子丹 飾），以及自稱無名小卒的追蹤者（沙米爾安德森 Shamier Anderson 飾）帶著他的狗狗好伙伴，在背後步步進逼的窮追不捨，究竟約翰維克是否能夠如願站上決鬥的舞台，完成他滿腔怒火的復仇計畫？

這次《捍衛任務4》的製作成本，就如同約翰維克節節高升的懸賞獎金，雖然劇情部分依然比照前3集，猶如電玩關卡般的線性鋪陳，導演也從善如流地將基努李維的台詞，精簡到只有380個字的言簡意賅，並且展現出目標明確的強大企圖，就是要營造出媲美史詩級的動作場景，整部片就是透過一場又一場的動作戲碼所串聯而成，架構出2小時又49分的驚人片長，完全就是誠意十足的打好打滿。

從一開場，基努李維在摩洛哥沙漠裡策馬追逐的小試身手，接著再到大阪的大陸飯店，秀了一段頗富創意的基式雙截棍，也給了甄子丹大展身手的華麗登場，除了眼盲心不盲的俐落劍術，還展現出聽音辨位的神準槍法，緊接著來到柏林夜店的打鬥場景，從五光十色的炫目光影，到頹廢迷幻的電音重拍，頗有重現首集令人印象深刻的經典橋段，特別是與史考特艾金斯（Scott Adkins）拳拳到肉的武打橋段，透過特殊化妝的超肥扮相，來化身為身手矯捷的超肥打仔奇拉，根本就是向《殺破狼》裡的洪金寶，所形塑而出的致敬彩蛋。

前半段的動作戲碼，雖然在武器種類與武打套路，已經是極具巧思的推陳出新，只是在不斷重複輪迴的疲勞轟炸之後，似乎顯得有點拖泥帶水的招式用老，差點就要重蹈二、三集動作戲過於冗長的覆轍，不過幸好到了後半段，來到法國場景的最後高潮，這無與倫比的精彩演出，無疑是將動作片提昇至前所未有的創新格局。

先是在廢棄大樓裡的槍戰場景，以透視俯瞰的上帝視角，搭配爽度破表的一鏡到底，接著在凱旋門的人車混戰，藉由槍戰、格鬥與飛車的完美融合，再次將「車功夫」（Car-fu）發揮到淋漓盡致的嘆為觀止，最後在前往決鬥場所的蒙馬特階梯戰，這極具浮誇與荒謬的打鬥場景，更是讓人看了瞠目結舌的拍案叫絕，對於基努李維已是58歲的大叔而言，還能夠拼了老命打成這樣，這上氣不接下氣的敬業精神，絕對要全體起立掌聲鼓勵。

如果說第一集的《捍衛任務》，讓我們看見動作片的傳奇經典，那這一次的《捍衛任務4》，則是成功地將動作片昇華成藝術之作，導演查德史塔赫斯基將動作與藝術毫無違合的完美結合，不論是在羅浮宮裡，《自由領導人民》（La Liberté guidant le peuple）的畫作前，提出不自由毋寧死的逆襲挑戰，接受挑戰後的《薩達那帕拉之死》（La Mort de Sardanapale），象徵著掌權者寧為玉碎不為瓦全的決不妥協。

在富麗堂皇的巴黎歌劇院（Palais Garnier），對於至高無上的權力與傲慢，則是徹底展現的一覽無遺；談判時眺望艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）的夏樂宮（Palais de Chaillot）；決戰前夕在滿是文藝復興色彩的聖猶士坦堂（église Saint-Eustache）；決戰時刻對峙於居高臨下的聖心聖殿（Basilique du Sacré-Cœur）；或是肯恩聆聽愛女演奏的盧森堡公園（Jardin du Luxembourg）；都讓這整場不曾間斷過的血腥殺戮，完全沉浸在目酣神醉的暴力美學，最後看似落幕的殺神傳說，卻在片尾彩蛋的預留伏筆，讓人充滿期待的語帶保留，看來殺神宇宙是未完待續，就讓我們繼續再看下去吧！

《捍衛任務4》觀影重點：

1.殺神宇宙大開殺戒的銳不可擋。

2.基努李維拼了老命的敬業精神。

3.動作藝術毫無違和的完美結合。

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