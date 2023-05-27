2023春季日劇18部大盤點，山田涼介、芳根京子、坂口健太郎「可愛系」出擊！

作者：宋思彤／六六、李雨莘

上一季的最強日劇絕非《重啟人生》莫屬，「日本奧斯卡」影后安藤櫻的強大演技，再加上伏筆全數回收的完整鋪排，相信是近年日劇之最。

令筆者驚艷的是，《重啟人生》看似容易流於公式化的情節，卻在每一輪人生中，藉著加入不同職業、不同角色，以及各個時期所代表的經典影視元素，不斷玩出新創意。編劇笨蛋節奏對於「重啟」元素的運用也十分到位。

4 月，是日本會計年度開始的一年，也是各級學校和各大公司的迎新季。在櫻花綻放的此刻，電視台也摩拳擦掌，紛紛搬出最精彩的陣容。包括：警察系列《刑警與檢察官，有時是法官》、《教場0》、《絕對不可能》和《Last Man 全盲搜查官》；也有愛情題材《獻給國王的無名指》、《Mr.新娘》，以及《只想告訴你》等作品。

筆者這次挑出了 18 部實力深厚的春季日劇，期望透過這些作品，能夠陪伴讀者度迎接嶄新的一年：

1.《獻給國王的無名指》

兩大可愛巨頭橋本環奈、山田涼介再度集結，這次將以「童話故事」般的氛圍，打造一部浪漫的愛情喜劇！

《獻給國王的無名指》（王様に捧ぐ薬指）描述婚禮策劃師羽田綾華（橋本環奈 飾），因為常對人惡言相向、又經常把男人玩弄於股掌之心，有著「惡女」的稱號。某天，她卻意外被人求婚，生活就此出現天翻地覆的變化。男主角新田東鄉（山田涼介 飾）是婚禮策劃公司的新任社長，在工作上獨斷、霸道的為人，私底下被稱為「國王」。兩人因為各自的原因，展開了一樁「偽裝的婚姻生活」。究竟惡女與國王的戀愛，會如何萌芽？

本作改編自渡邊志穗的同名女性向漫畫（少女漫畫），並由《PICU》、《純愛不協和音》的編劇倉光泰子改編。橋本環奈在真人版電影《輝夜姬想讓人告白》中，傲嬌的形象令人印象深刻；山田涼介在《我的可愛要過期了》中的可愛性格，更是看到就心臟爆擊！

被稱為「戀愛劇搖籃」的 TBS 火 22 電視劇時段，這次能不能用童話喜劇的風格，拉攏日劇迷的心，值得期待。

2.《Mr.新娘》

幾年前立委高嘉瑜的一張「房間照」引起軒然大波，讓「女生房間亂」一事再度掀起討論。不過，其實這個題材對早已是日劇的經典題材之一：從 2007 年的《魚乾女又怎樣》、2012 年的《Switch Girl!!～變身指令～》到 2016 年的《我的家政夫渚先生》，每每播出總能掀起討論。

這次的《Mr.新娘》（わたしのお嫁くん）中，女主角速見穗香（波瑠 飾）是一位連續五期業績都獲得第一的超級員工，進退得宜的她，更被稱為「結婚完美對象」——不過，私下的她，其實連房間都亂成一團。

男主角山本知博（高杉真宙 飾），是晚她三年入公司的後輩，因為是家中最小的孩子，所以在家事相當精通。對於在職場上發光發熱的穗香相當崇拜，但某一天，他卻意外發現了穗香不為人所知的一面。

製作人中野利幸表示，希望透過這部改編自漫畫的輕鬆愛情喜劇「讓所有人都能跳脫社會所賦予的不合理角色」，與預告中「女生就是要會做家事，是誰規定的？」這句呼應，整部劇或許能帶給現代女性觀眾在繁忙之餘，思考兩性新關係的改變。

3.《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》

日劇近幾年題材多變，編劇「腦洞」也是越開越大，有以殭屍末日題材引起討論的《與你在世界終結之日》，和《末日羅曼史：據倖存的六人所述》，這季更將播出 《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》（ペンディングトレイン―8時23分、明日君と），直接把整台列車的乘客送到未知世界，來場極限生存。

劇情描述一班固定在 8 點 23 分發車的電車，突然被送往荒蕪的世界，這班列車上的乘客得靠自己的力量，萱島直哉（山田裕貴 飾）、白濱優斗（赤楚衛二 飾）和畑野紗枝（上白石萌歌 飾）等人，在這個未知的領域中，究竟是互相合作，還競爭生存的可能？

這部頗有《GANTZ》和《今際之國》味道的懸疑劇，由曾編寫《戀愛可以持續到天長地久》和《打扮的戀愛是有理由的》的編劇金子亞里沙操刀。預告中，目前僅能窺探應為一部懸疑劇情片。主演山田裕貴透露，希望能透過自己的角色，帶領觀眾深思，在如今通訊軟體發達的時代，究竟什麼才是自己最重要的東西。

4.《只想告訴你》

從 2006 年開始連載的經典純愛少女漫畫《只想告訴你》（君に届け），在動畫、電影化後，今年要再度推出電視劇版！

故事女主角黑沼爽子（南沙良 飾），因為個性內向、不善表達，總是給人陰沈的感覺，再加上黑直髮造型，讓她被取了「貞子」的暱稱，還被謠傳有靈異體質；男主角風早翔太（鈴鹿央士 飾）則和她截然不同，性格爽朗，對於需要幫助的人無法忽視，大暖男個性深受同學們喜愛。

看似完全相反的兩個人，高中開學典禮的那一天，在上課路途的櫻花樹下相遇，展開了一場緩慢卻深刻的青春愛情故事⋯⋯

連載 13 年才結局的《只想告訴你》，原著漫畫在當時風靡校園，甚至連擔綱女主角的南沙良，都表示「自己國一的時候也有在看」。2010 年在電影版中，則由三浦春馬和多部未華子擔任主演。

2023 年重新改編成戲劇，不只將完結漫畫的內容重新編排，還找來新生代演員，頗有傳承之意。雖然一些老觀眾對鈴鹿擔任男主角有微詞，但筆者認為這足見這部作品帶觀眾的美好，才會引起這麼多的討論，有批評也未嘗不是件好事。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

5. 《unknown》

知名系列小說《暮光之城》中，男主角愛德華是吸血鬼，與貝拉相愛、步入婚姻，締造出了一段浪漫的危險戀曲。

這一季的《unknown》也有著類似的設定。男主角朝田虎松（田中圭 飾）則是派出所警察，但內心卻隱藏著無法告人的秘密；女主角公闇原心（高畑充希 飾）是週刊記者，在職場有著極高成就，不過他的真實身份——居然是吸血鬼？無法說出口的男女之愛，與前面所述的「只想告訴你」的純愛情節大相徑庭。此時，兩人又被牽扯進了 3 起連續殺人案之中，這場禁忌之戀，究竟會走向什麼結局？

田中圭、高畑充希都是大家熟悉的演員，不過兩人首次搭檔演出戀愛劇，也不禁令人期待會擦出什麼火花。本劇由《大叔的愛》原班人馬製作，編劇德尾浩司也曾以《深深地戀愛》聲名大噪，曾把石原聰美寫成美人魚的他，這次會如何塑造高畑充希的吸血鬼形象，著實令人好奇。

6.《巧克力醫生》

前陣子驚喜宣布「連續主演兩季」的坂口健太郎，第一部作品則是要挑戰神秘醫師的角色，曾在《歡迎回來百音》中演出暖心醫師的他，這次要演出的角色，則是醫師經紀人。

《Dr.Chocolate》描述一位「絕不失敗」的外科醫師，如果想要找她動刀，除了要繳天價手術費、簽署保密協定之外，還要附上一份「巧克力」。然而，這位醫師的真實身份，居然是年僅 10 歲的天才醫師寺島唯（白山乃愛 飾）。

坂口健太郎在劇中飾演一位失去手臂的醫師，也是 Dr.Chocolate 的代理人。為了查出殺害寺島唯父親的兇手，他暗自潛入了「地下世界」搜集情報，而他全身也參透了一股難以捉模的氣息。在拯救生命、追查真相的過程中，一位充滿熱情的記者奥泉渚（西野七瀨 飾）突然出現，想要揭發「Dr.Chocolate」的真實身份。撲朔迷離的劇情發展，令人難以預測。

本劇看似有種《派遣女醫》的基調與設定，但在《輪到你了》企劃秋元康執導之下，或許會有意料之外的大膽走向。秋元康常藉著其主導的電視劇宣傳自家女星，不難想見西野七瀨應該會成為關鍵角色。

7.《教場0》

「教場」意即警察學校的教室。不過，這次推出的影集版《教場0》走出了教室，以前傳之姿，描述風間教官擔任「刑事指導官」的時期——隨著劇情推移，觀眾也能從中找出他冷酷無情的真正原因。

本劇的最大看點，無疑就是風間教官的「斯巴達式」教育。擁有過人觀察力的他，從一個人的舉手投足、生活習慣，就能了解其能否成為警察——反之，則會毫不猶豫拿出「退學申請書」請你離開；不過，他也擅長觀察細微之事，從小細節中抽絲剝繭，間接引導新人刑警找出案件真相。

2020 年、2021 年以春季特別篇（SP）形式播出的《教場》，描述風間公親（木村拓哉 飾）在警察學校的鐵血式教育，開出了雙位數的收視率，而這次的演員陣容相當豪華，赤楚衛二、新垣結衣、北村匠海和白石麻衣等人，都將演出接受指導的刑警們。

除了接受指導的新人刑警故事外，戲劇版還要揭開風間「義眼」的秘密。筆者注意到《教場0》的宣傳海報中，學員的照片放在了風間的左眼位置，但特別偏中——風間失去的眼睛為右眼，這個編排是否有特別含意，值得推敲。

《教場》系列將風間公親作為串連事件的關鍵要素，把尚不成熟的警員們，心裡最真實的那一塊暴露出來，甚至特別強調壓迫感。但這位看似冷血的鐵警，卻似乎有著一顆最柔軟的心，特別篇中每個看似殘酷的教導方法，都藏著對受害者的體貼、對學生的教誨等，如此反差，難怪能讓每個學生對他印象深刻，也成功在觀眾的心裡留下了這個角色。

這次的配角陣容相當豪華，包括赤楚衛二、新垣結衣、北村匠海、白石麻衣等人，都將在劇中接受風間教官的指導。新垣結衣和赤楚衛二，更在接受訪談時笑說，「木村拓哉在戲外很有親和力，不過戲內的風間公親，肯定就沒這麼友善了」。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

8.《刑警與檢察官，有時是法官。》

《刑警與檢察官，有時是法官》（ケイジとケンジ、時々ハンジ。）描述曾經當過八年老師、操著一口大阪腔的熱血警察，帶著傳統刑警的氣質，在橫濱櫻木警署橫衝直撞，在逮補兇手後，因為受害者一句感謝而衝滿幹勁，但他對於檢察官體制和規矩不屑一顧，和只顧冰冷法律條文的檢察官們，觀念正面衝撞。

該作品首季其實是 2020 年播出的《刑警與檢察官》，當時由桐谷健太和東出昌大共同主演，搭配上擔任《HERO》、《破案天才伽利略》和《龍馬傳》等熱門戲劇的編劇福田靖，一度引起話題，首集收視率更來到 12% 高標，可惜隨後因東出昌大的不倫風波陷入陰霾。

雖說部分觀眾因東出選擇拒看該劇，但收關後平均收視仍達 9.9%，實屬難得，電視台或許也是看到收視率並未重挫到低點，因而選擇三年後推出續集。續集由桐谷健太繼續擔任熱血刑警仲井戶豪太，除了比嘉愛未和磯村勇斗等人加盟回歸，還有由中村杏、岡綺紗繪和古田新太等演員飾演的全新角色。

在日本目前的司法體制裡，刑警需要法官同意才能獲得搜查令或逮捕令，檢察官對嫌犯的拘留時限許可也在法官手裡，法官超然、獨立的存在，成為刑警和檢察官在調查案件時的另一個觀念衝撞點。

對於討厭制度的豪太來說，究竟該合作還是競爭？過程中又會產什麼樣的全新火花？讓人相當期待編劇將如何編織這段衝突滿滿的故事。

9.《勝利的法廷式》

這一季的「前律師」還有這一部！《重啟人生》中飾演主角妹妹的志田未來，以及《silent》的手語老師風間俊介，兩人將以不同身份組成另類搭檔。

《勝利的法廷式》（勝利の法廷式）主角神樂蘭（志田未來 飾）幼時演出律政劇後身名大噪，也讓她長大後立志成為律師。不過，她卻因為一樁冤案離開了法律界。在她徬徨無助、陷入低谷之際，她跟神秘編劇家黑澤仁（風間俊介 飾）相遇。黑澤仁對神樂蘭說，「你應該改個名字」，聽起來一頭霧水的建議，卻意外地更加深了他們的羈絆。兩人決定攜手合作，共同破解懸疑案件，更要幫助神樂蘭重返法律圈。

本劇的設定和演員的選擇都十分有趣。主角神樂蘭是童星的設定，剛好就是志田未來本人的寫照；她與風間俊介曾在《監察醫朝顏》共演，即使兩人的對手戲與交集並不多，但都扮演重要角色，相信對彼此的演技風格都十分熟悉，也讓本劇更具可看性。

10. 《Last Man 全盲搜查官》

圖／TBS 官網

光看《Last Man 全盲搜查官》（ラストマンー全盲の捜査官ー）宣傳海報上的大泉洋和福山雅治，筆者認為「無敵」這個詞十分貼切。這是繼2010年《龍馬傳》後再度共演，福山雅治說，當時兩人是以悲傷的結局告別，這次能再次相遇，一起成為警察，讓他相當開心。

劇情描述任職於美國FBI的皆實廣見（福山雅治 飾）為加強日本與美國的合作，而特別回到日本，他雖然喪失視力，但擁有敏銳的嗅覺、觸覺和分析力，被稱為 FBI 的 Last Man，也就是「最後王牌」。

警察廳人材交流企畫室室長的護道心太朗（大泉洋 飾），警察世家出身，雖然能力極佳，卻堅持留在現場，查案不擇手段，只因為實現他的正義感，卻也為以成為警察廳廳長的哥哥添了不少麻煩，因此被調至目前的單位。

在預告中，從說出「我們去現場吧」的皆實，到回應「不要自己擅自主張」的護道，可以看出兩人一來一往的台詞中，暗藏矛盾，但最後皆實還是伸手，握住護道的手肘，朝同方向前進，恰好呼應了「兩個人的話，就是無敵」這句主軸。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

11. 《絕對不可能 -偵探・上水流涼子的解析-》

圖／富士電視台 官網

被稱為「日劇女王」的天海祐希，即將攜手《最愛》男主角松下洸平重磅回歸日劇黃金檔戰場！

《絕對不可能》（合理的にあり得ない）的主軸，放在前律師上水流涼子（天海祐希 飾）因緣際會下成立的偵探事務所。故事主軸放在「如何解決對眾人而言，懸疑難解的案件」。他的個性聰明伶俐，為了達成目的不擇手段，甚至收取 200 萬日元的高額委託費——筆者第一眼看到，也有種《王牌大律師》古美門律師的既視感！

流涼子的搭擋貴山伸彥（松下洸平 飾），頭腦機靈、號稱是個智商 140 的天才，不過卻羞於面對女性。這類的「凹凸搭檔」跟強烈的演技張力，必定能帶來許多喜劇效果；另外，與流涼子搭擋的他，會怎麼克服不擅長跟女生說話的個性，讓人好奇。

絕大多數的刑偵劇，通常會以「主案件搭配單元事件」的主線、支線手法並行，本劇在劇情鋪排上，應該也是類似的手法。不過值得注意的是，兩位搭檔的來歷都耐人尋味，筆者猜測，劇中會有一大篇幅，闡述各自背後的故事。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

12. 《關於週日晚上...》

圖／朝日電視台 官網

《關於週日晚上...》（日曜の夜ぐらいは…）尚未開播，就已在日本電影評論網站春季日劇期待度調查中，獲得第三名，排名僅次《教場0》和 NHK 晨間劇《爛漫》，力壓《Pending Train－8時23分，明天和你在一起》和《我們之間沒有的》等卡司堅強的作品。

故事女主角岸田幸（清野菜名 飾）為照顧坐輪椅的媽媽，因而全無休的打工；原本是不良少女的野田翔子（岸井雪乃 飾）則因為與家人斷絕關係，而開計程車維生；還有曾過著富裕生活的樋口若葉（生見愛瑠 飾），在與祖母搬到鄉下生活後，在工廠打工。

三個各形各色的女生，靠著廣播節目牽起三個人的友誼，呼應預告中的一句「愛情才不是奇蹟，友情才是」。

該劇由撰寫 NHK 晨間劇《西洋古董洋果子店》、《陽子》和《雛鳥》等作品，廣為觀眾所知的岡田惠和負責。如同她過往的作品的調性，這一次的作品，將以描寫女性們「咬牙奮鬥的故事」為主軸，並希望透過這些小故事，帶給觀眾生活的力量。清野菜名也透露，劇本調性相當溫暖，希望觀眾也能跟自己一樣，感受到其中的溫暖。

13. 《獨活女子的守則3》

圖／原創娛樂 提供

被稱為女子版《孤獨的美食家》的江口德子，再度以「獨活」之姿華麗回歸！

《獨活女子的守則》（ソロ活女子のススメ）特別的地方，就是所有劇情都圍繞在單身女性五月女惠（江口德子 飾）的生活之中——「一個人」上餐廳、坐熱氣球、進天文館。即使已經步入不惑之年，依舊享受一個人的獨享時光，展現出從容自在的生活態度。

劇情大多透過五月女惠的獨白鋪陳，看著她享受每一件事情，感覺也能從畫面中體會到當中的妙趣之處。故事中，她也有許多令人產生共鳴的對白，尤其是這句：「不是因為排斥他人，是因為爽才獨活的」，更一吐獨活族對於他人的誤解，無從解釋、終能藉此抒發的快感！

拋開性別角色的包袱、撇除社會固有的刻板印象，毫無拘束地做自己，就能散發出無窮的自信跟魅力。也讓人期待第 3 季的《獨活女子》，五月女惠又會帶我們去哪裡玩呢？

（關於本劇的前 2 季介紹，請見 UDN 深度點評）

14. 《我們之間沒有的》

圖／富士電視台 官網

結婚前幸福美滿、婚後卻「性致缺缺」？在日本，每兩對已婚夫婦中，就有一對是所謂的「無性婚姻」，這個情況甚至成為了社會問題！

《我們之間沒有的》（あなたがしてくれなくても）試圖透過前瞻思維解構婚姻關係，主角吉野美知（奈緒 飾）與丈夫結婚第二年，就邁向了無性生活，不只讓他失去自信、甚至婚姻關係也岌岌可危。

因緣際會之下，她在酒吧與上司新名誠（岩田剛典 飾）聊天，卻意外聊到了「對方也飽受無性婚姻所苦」。同病相憐的兩人，關係產生了化學效應，「恐怖平衡」也將被打破。

前陣子獻出黃金檔《企鵝先鋒》初主演的奈緒，近年多演出純愛作品，這次需要投入更多層次的情感，想必是一大挑戰；而跟奈緒搭檔夫妻的，則是曾經演出《離婚活動》的永山瑛太，近年他在家庭劇的演出之中，有許多內心戲的鋪墊，實力深厚。

另對夫妻分別由岩田剛典、田中美奈實演出，兩位分別在《金魚妻》、《最愛》出演重要角色，這兩齣劇的角色心境都錯綜複雜，相信也能有精彩表現。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

15. 《Fence》

圖／WOWOW 官網

擅長將作品融入時事議題的名編劇野木亞紀子，繼《法醫女王》、《MIU404》後，再度融入社會議題為背景推出新作。

《Fence》是紀念沖繩回歸日本 50 年的作品，不過故事框架相當嚴肅——以美軍駐沖繩的「性醜聞事件」為核心。雜誌記者小松綺繪（松岡茉優 飾）為了調查展開訪談，找上了自稱受害人的大嶺櫻（宮本亞莉安娜 飾），究竟事件的真相為何、中間又會產生哪些阻力，令人相當好奇。

大家熟悉的演員新垣結衣，也在本劇「特別演出」擔任身心科醫師，這是他與野木亞紀子的第 5 度合作。相信從小在沖繩長大的她，也一定對部分的情節有所共感。

擁有「名編劇」封號的野木亞紀子透露，這次的劇本是他一直想創作的題材，因為她想透過本劇，「讓大家意識到性犯罪的長期影響」。而他的名氣也顯露在 Promo 上，名字比所有演員都還大，不能想見他劇本長期穩定，已經是一種品質保證。

本劇製作人北野拓提到，他與野木亞紀子曾在《Fake News 假新聞風暴》共同合作，這次的《Fence》也是兩人共同向電視台提案。野木亞紀子也透露，為了準備這次的題材，前後花了近一年的時間準備，從蒐集資料、田野調查，訪問了 100 多人，才奠定了劇情架構。

在記者查案的相關影集中，總能看見被反對勢力打壓的情節。不過，《Fence》面臨的不單單只是「一股勢力」的反彈，而是沖繩駐美後超過 50 年的歷史下，所形成的複雜歷史文化；以及近年日本國防「仰賴美國」的大環境下，盤根錯節所形成的集體噤聲與龐大壓迫。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

16. 《那不是抄襲嗎？》

圖／日本電視台 官網

國內的選舉讓「抄襲」一詞躍升新聞版面，甚至成為政治攻防戰。不過，抄襲一詞並非專指學術文獻，在商業界更是時有所聞！

這一季的《那不是抄襲嗎？》（それってパクリじゃないですか？），則聚焦於商業界的產品專利。在飲料公司開發部任職的藤崎亞季（芳根京子 飾），因為一樁機密洩漏事件，而被調職到專利部。身為「專利菜鳥」的她，上司則是個性嚴苛、不拘小節的「專利師」北脇雅美（重岡大毅 飾）。

雅美會用什麼方法，把亞季帶上正軌？兩人又會怎麼解開「知識產權」的疑難雜症？至於劇情核心——專利洩漏的真相又是什麼？這些都是本劇的看點。看似商業硬派的冷冽情節，搭配上喜劇基調的情節，相當具衝突性跟可看性。芳根京子曾在《請勿轉台》中，演活充滿幹勁、卻又帶點無厘頭的菜鳥記者；重岡大毅也演活了許多富含情緒的角色。

重岡大毅認為，這齣劇的題材相當特別、但劇中欲傳達的概念也很重要。「我在作詞、作曲時，也會在創作用紙上簽名蓋章，守護自己的創作」，他也以自身行動捍衛版權。輕鬆調性的故事發展，勢必能走出自己的一套風格，令人期待。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

17. 《回來了！小太郎一個人生活》

圖／朝日電視台 官網

很多日劇喜歡以「小朋友」為本位，細細述說其中的故事，像是本季的《Dr.Chocolate》的小朋友醫師，還有廣受好評、以續集之姿回歸的《回來了！小太郎一個人生活》（帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし）。

第一季描述主角佐藤小太郎（川原瑛都 飾），在沒有任何監護人的情況下，搬進了「清水公寓」內展開了獨居生活。沒有家長的小朋友引起了鄰居關注，也開始以「照顧者」的心態照顧小太郎，看似笑料百出，但這背後卻隱含著令人傷痛的過往。其中，漫畫家鄰居狩野進（橫山裕 飾）是跟他最親近的人，兩人也延伸出宛若親情般的革命情感。這次推出續篇，時間軸則快進到了小太郎的小學生活，讓劇迷迫不及待「敲碗」他的可愛模樣。

本劇改編自津村麻美的同名漫畫及動畫。雖然在日本的深夜時段播出，但也有許多黃金檔演員參演，包括《反正你也逃不掉》白洲迅、《忍者結婚好難》山本舞香、《逆轉交響樂團》生瀨勝久。資深演員尾形一成，更在劇中嘗試「一人飾二角」同時扮演夫妻，也讓人非常期待。

18. 《聽我的電波吧》

圖／朝日電視台 官網

以同名的「電台廣播節目」為背景，因緣際會下接下主持棒的鼓田美奈麗（小芝風花 飾），將以此作為舞台，挑戰許多刺激的節目計劃。

原本在咖哩店打工的鼓田美奈麗，卻在失戀喝醉後，意外失態與陌生人搭話。看似很丟臉，但陌生人的真實身份——居然是廣播電台總策劃！他從中看出了美奈麗的「主持潛力」，因此決定讓他主持深夜時段的廣播節目。美奈麗的主持生涯也就此展開。

同名廣播節目《聽我的電波吧》（波よ聞いてくれ）在深夜播出，許多題材也相當大膽刺激，包括教訓前男友、LIVE 訓斥跟蹤狂、挺進鬼屋等等。雖然有趣但「樹大招風」，會不會過程中意外踢到鐵板，甚至陷入自己於絕境的難題之中？

多以「可愛形象」示人的小芝風花，這次要詮釋「暴走」形象，讓她直呼好不習慣。不過她也相當敬業，為了精準演繹出漫畫、動畫中的風格，她還特別跑去染了一頭金髮。日劇迷看到也直呼：「小芝風花完全顛覆過去的形象」。





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關於我

六六 LiuLiu

本名宋思彤，踏入研究領域的 23 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡。

李雨莘

不務正業的新聞學系畢業生，主要關注國際新聞領域，看日劇是永遠的興趣。副業經營「知識圖文粉專」IG: @cheeselate_channel