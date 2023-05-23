【黑電影】月之圓缺。最終還是得面對失去

你還真是體貼呢。

三角哲彥從沒想過緣份會這樣開始，像那陣雨般突然，心頭小鹿亂撞的感覺很難對她明白講，就怕說清楚自己的心意，得到的是失去，一次次刻意的巧遇，像一次次偶然的相見，如果可以把時間倒回，他很希望能在最後一次見到瑠璃的時候，用力留住她。

如果當時留住了她，即使最後是失去，可能也不會是那樣撕心裂肺的痛。

他很清楚，她一定受制於什麼，不管是人抑或事，他都想帶著她遠走高飛，只要去到沒人能找到的地方就好了吧？如果地球上沒有，去月亮呢？

瑠璃清楚得很，她理當了解哲彥的心思，可這輩子，她只能順著「月之圓缺」（月の満ち欠け）走完，掛念不已的自由，是太困難了。

可真正困難的人，是小山內。

他的家庭原本是那麼美滿，有個深愛彼此的妻子、還有漂亮機伶的女兒，工作前途才正要起飛，噩耗就突然降臨了，他用了半生用心營造的美麗瞬間粉碎，只能以無盡哀傷形容他的心情，面對如此變故的小山內是無法接受任何人以不尊重的態度或說話玷污妻女的。

轉生這種事，本來就只是傳說，那是幻想故事裡的情節，怎麼可能發生在現實世界？

話是這麼說的，他也必須如此說服自己，其實小山內多希望小唯說的話是真的，他不能接受一句話都沒講便離開人間的殘酷，就算是透過別人的嘴裡說出來，至少他能知道愛妻當時是什麼樣的心情，起碼她可以理解愛女為何會有那些舉動，他最無法接受的，是自己居然是最後才曉得有什麼事正在發生的傢伙。

瑠璃的體貼他明白、梢的體貼他也理解，但為什麼偏偏是她們？

那種霎時失去所有的痛楚，小山內沒有講出口，卻能從他眼裡的空洞感受到；大泉洋沒有刻意透過台詞講出這個角色的悲痛，卻透過一場哭戲，把心酸全數傾倒出來。

或許那是一種體貼，沒把道別說在前面，只用震驚表達生命的轉折，如果還要面對面說出再見，到底有什麼心愛的人能吐得出口？即便小山內接受不了，或許那是梢與瑠璃最後的溫柔。

就像哲彥的瞬感，前一刻他還在等待月圓，下一秒，他已經殘缺。

「月之圓缺」以現實生活帶著奇幻思緒展開故事，一遍又一遍輪迴的瑠璃始終保留著前世記憶，她不能說穿只因為小山內夫婦給她滿滿的愛與幸福，不管前輩子怎麼樣，現在的她來到小山內這一家，說什麼都不能傷害這對善良又美好的夫妻。

或許孩子很小的時候能記得前世的某些點滴，那樣的記憶是否還能繼續保留到成年，則會是另一種研究的挑戰，幸而我們不需透過電影去解析這種可能性，因為轉生輪迴的概念在小山內家的周圍不斷顯現。

飾演幼年瑠璃的阿部久令亞與飾演少女瑠璃的菊池日菜子堪稱這部電影最搶眼的存在，雖然記憶都成為了曾經，她倆詮釋的瑠璃如此活現，不只留在小山內家裡、也留在觀眾腦海裡，整部電影營造出來的感覺彷彿瑠璃無處不在似的，雖然，幾個橋段確實讓影廳裡傳出笑聲，或許有人覺得未免過於誇張，可在日本電影裡，我認為那比較偏向一種意念的傳達。

如果有機會跟不在的人再說句話，你想說什麼？

要是還能與逝去的人再次回到某個地方，妳會去哪裡？

雖然觀影當下的你我可能不相信有前世記憶、也不認為有那麼湊巧的事情，可在某些人心底，那是多麼渴望的期盼，要是真有再次念起的可能，狂奔也是必須。

就算最終還是得面對失去。

電影名稱：月之圓缺（月の満ち欠け）

發行公司：采昌國際多媒體股份有限公司

正式上映：2023.04.21