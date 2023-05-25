《重啟人生》要經過多少次重啟，才能活出最喜歡的樣子？

有人說：「日劇是老人在看的。」

不知是因為本身學日文的關係還是真的老了（後者的可能性大一些～😆），相較於現在流行的韓劇泰劇台劇陸劇，我還是對日劇情有獨鍾些，在可以選擇的情況下，多半還是以看日劇為主。只不過日劇一週才演一集，對我這種金魚腦來說昨天看了什麼都不一定記得了，怎麼可能還記得上星期的！所以多半是整部演完才開始追劇。

幾年下來看過不少日劇，但愈看愈挑，不是喜歡的明星不想看、劇情太普通的也看不下去，漸漸的能看的劇是愈來愈少了。在這種慢了人家很多拍、不知道被多少好評：「重啟人生很好看」淹沒後，終於我也「重啟人生」了。

一言以概之，這實在是一部讓人回味無窮的戲。沒有俊男美女、不是當家花旦，沒有熱血沸騰的劇情，多半的對白還閒話家常到以為就是一般人的日常，卻充滿著讓人回味的深意。

要經過多少次的重啟，才能活出你最想要的樣子？重啟後的人生是和上一輪相似、還是活出另一個嶄新的世界？每一次努力的活著是為了下一次能得到好輪迴而積德，還是為了生命中那些重要的人事物？

<以下劇透，慎入>

女主角近藤麻美是普通的公所上班族，有穩定的工作、和睦的家庭，還有感情極好的幾個朋友；午休時和好同事一起用餐閒聊、下班後偶爾和友人們聚會歡唱，不是人生勝利組，卻擁有平淡的小幸福。

卻就在某個和友人聚餐唱歌後的準備回家的深夜，一個不留神出了車禍，死了。

死後的世界是怎麼樣的呢？麻美的世界是一片純白。純白中僅有一個服務台，服務人員告訴她：「你準備好要去下一世的話就往左邊的門走，開啟門後就是下一世的開始。」

轉身前，麻美好奇地問了句：「請問你知道我下一世是會到哪裡嗎？」

怎料：「是瓜地馬拉東南部的大食蟻獸。」

到底什麼概念會轉生為大食蟻獸啦🤣！麻美當然無法接受。

服務員告訴她：「這可能是你積的陰德不夠，所以才沒辦法轉生為你想成為的東西喔！」、「或者你要重來一次也可以。您可以再次以自己的身分，重新過上同樣的人生。如果選擇這個的話請往右邊的門走，開啟後就會重新開始這一世的人生」。

於是麻美開啟了第二輪人生。

最有趣的設定是，即使人生重來，上一次的記憶也不會被抹滅。於是麻美在保有上一輪記憶的前提下度過了嬰兒、幼兒園、還有求學時期各種階段，以成人的角度重新再看一次，才發現很多第一輪人生沒注意到的事。當然，也因為擁有成人的智力，在孩提時的求學階段幾乎是不費吹灰之力。

和第一輪一樣的好友、和第一輪一樣的學校，直到大學時才改往另一個跑道。也因為轉換了跑道，意外「救」了兒時友人和中學時的老師。

只可惜第二輪人生一樣不長，一個不留神再度出了意外，麻美又來到了「人生服務台」。這一次的轉生當然一樣不是人類，是「印度太平洋的大眼雙線鯖」……於是麻美再度展開了第三輪的人生。

第三輪的人生前半段和第一、二輪大同小異，出社會後卻第一次選擇了離鄉背井一個人到東京打拼，但當然，第二輪人生時「救」的人還是得救，距離再遙遠都要趕回老家完成既有任務。然後再不斷不斷的努力後，終於如願以償當上節目製作人……然後又死了～～(也太幽默！)

這一次一樣沒辦法成功投胎為人，於是第四輪開始麻美決定一掃過去奮發向上，放棄了兒時玩樂的時光，從小就開始努力學習，卻也因此錯過了和摯友相交的機會，只能眼睜睜看著自己和她們的距離愈來愈遙遠。但所謂福禍相依，失去了和兩個摯友結交的機會，卻得到了前幾輪沒交集的模範生朋友，也因此得知原來模範生早已經歷了五輪的人生，而每一次的重來都是為了拯救第一輪時空難離世的好朋友。

第四輪可能積的陰德夠多了，下一世終於可以轉世為人了！還以為就要往下一世的門走去了，但這一回麻美決定不再為來世努力，而是為了這一世能成功拯救好友免於空難。為此麻美和模範生好友從小一起努力，在別人玩耍時認真讀書鍛鍊體魄，一次又一次的練習只為了能順利成為機師好改變命運的航道。

要經過多少次的重啟，才能活出自己最想要的樣子？

第五輪的人生，一開始是不斷的努力，在終於完成夢想後，麻美和好友卻選擇回到第一輪人生的跑道，麻美重新回到公所上班、而好友回到普通的幼兒園任教，救回了前幾輪的摯友，也找回了兒時錯失的友誼。這一回的人生麻美不再為了下世能投胎為人而積陰德，而是盡其所能的努力，然後盡其所能地珍惜這得來不易的最後一次人生。

我不是劇評家，當然無法評斷演員演得好不好、劇本是不是神作，但這卻是近來少數幾部讓我看完後餘韻繚繞的戲了。

看到麻美和好友為了拯救空難而努力時是說不出的感動，為了成功成為「雲上的存在」，兩個人必需從小開始放棄所有玩樂時光，放棄對她來說一直視為珍寶的友誼，竭盡全力去達成目標。

但其他人生就不盡力了嗎？喔不，麻美幾乎在每段人生都用盡了全力去活，不管是友誼還是課業、是生活還是工作，只要知道自己能做到的，無論多麼困難都要努力去完成，例如幼兒時期拯救朋友父母的婚姻、例如明明人在遙遠的外地還是要千里迢迢回家救無辜的老師和朋友；最厲害的是，因為保有了記憶，所以可以善用每一輪學習到的知識和能力讓自己做得更好，那些在他人看來或許就是生來天才的能力，想來只有當事人才知曉自己付出了多少吧！

對於過去的選擇我們永遠不知道是對是錯，就像若是當年我在學習上能再努力些、若是當年選擇的不是中文系、若是沒學過手語、沒交往過那些人、沒有出國、或是就這麼留在國外了……如今我的人生會走上哪條路呢？可是人生當然不能重啟--或許還真有人重啟了，但至少對我而言這是第一輪、也絕對不知道還有沒有下一輪（笑）；於是我所能做的，大概就像麻美五輪的人生一樣，認真、盡情地，活在當下。

要重啟多少次，才能活出自己喜歡的樣子呢？而你，喜歡現在的自己嗎？