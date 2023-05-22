《格殺福順》當媽容易還是當殺手容易？

一如標題所說，當媽媽容易，還是當殺手容易？這對於身分既是殺手、又是媽媽的福順而言，恐怕是個難解之謎？畢竟，當家有青少年時，掌握不住兒女的想法，一般的母親總是感到惶惶。不過，說真的，管不住就不要管了啊！

會吸引我看格殺福順，就像剛講的，對於身分既是殺手、又是媽媽的女人而言，她要怎麼教育小孩子？

嗯，好問題。

身為媽媽，福順不想讓她的女兒知道她的「職業」，藏得很辛苦啊！而組織有組織的規矩，壞了規矩，自然要得到教訓。這可是部殺手職場戲呢！（？）

架構很簡單，設定卻很有趣，由「母親」和「殺手」這兩個身分組成的福順，在組織裡，也要遵照組織的規矩。盜亦有盜，殺人也是一樣，在組織的規矩裡，其中一條便是不得射殺未成年人（真是有良心啊？），任何人都一樣。

不過，組織頭目自己接下了這個案子，由福順出馬，本來一切都沒事，壞就壞在福順有殺人的狠勁，也有母親的柔情，在知道她手上這個男孩還未成年，只好說自己失敗了。福順失敗，這是多麼不可思議的事？為了掩飾她失敗，福順要想辦法挽回頹勢，而在這時候，女兒情場失意，在媽媽跟人家打鬥時，電話直直來。（一向不跟父母講話的孩子，連續撥打那麼多通電話，一定有事啊！）

在福順滿身傷勢，還得假裝沒這回事，回到家中，女兒竟然說出她曾經發現她的皮包有槍？這……，可怎麼得了？她極力所要隱藏的祕密就要東窗事發了？

還好女兒「聰慧」（？），認為母親是國情局的人，福順突然感到放心……。

「職場」上的危機，加上女兒正遇到人生中的大問題，福頭可以說是一個頭、兩個大。本來還以為是笑鬧劇，顯然不是啊！很認真在探討「殺手職場」與「單親媽媽」這兩個角色面對的壓力。光是這設定，我就覺得挺有趣的，當然隨著不同設定，劇情也頗有新意。

不過劇情發展到後面，我覺得有點浪費了這些大咖演員的演技。故事、劇情，都值得好好發揮，我個人覺得後面的節奏就像有人想尖叫，時間卻叫得太長了。

裡頭的演員有的眼熟、有的陌生，畢竟韓國的演員那麼多，我也不是每個都看過，而一開始甚至還有影帝黃晟珉呢！

劇末的母女交心時間，就算是個高超的殺手，也不過是個母親啊！看到最後，才發現這個殺手只能是「媽媽」這個身分啊！因為這個身分，才推動了後面所有的劇情，故事是一氣呵成的。

至於最後，如何在「職場」（？）跟「家庭」中間取個平衡？福順也做出了決定。對於兩邊都很用心和投入的福順來說，著實展現了蠟燭兩頭燒的疲憊啊！上班不容易，家庭也是。至於福順的小孩爸爸是誰？已經不是重點了。

一切只是在殺人職場與親子關係中，求生存罷了！

（所有照片均來自網路）