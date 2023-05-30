奧斯卡入圍！《夏日悄悄話》試著發聲的那年夏天

出生不是自願，血緣不可選擇，但如果有愛與快樂的歸屬，該不該表達主見，脫離傷害？

愛爾蘭導演柯姆巴瑞德的首部劇情長片《夏日悄悄話》，刻畫了已被環境定義，不敢發聲的女孩，在一期夏日，兩個家庭內的故事。故事平鋪直敘，實則細膩敏感。

描寫親情，可是讓人想起懂愛與不懂愛的區別。女孩尚未成熟，但早已能夠體會，他人（外在）給予的冷漠，賦予的牢籠。結果他人卻涵蓋原生家庭，也讓女孩甚至尚未鼓起勇氣，就被丟上未知的旅程，陌生的新家庭。懞懂、不安、無助，無法發聲，還是不懂怎麼發聲？又會不會想要自暴自棄？不懂愛孩子的父母，反而當孩子什麼都不懂，而壓抑著自我的孩子，未嘗不是將一切看在眼裡，無能為力才封閉自己。

但遇見的緣分，陌生人間的相互適應，先放下身段而成為的新家人，讓女孩的人生有了變化。

柯姆巴瑞德的手法其實俐落，不過與《寄養》改編成的靈巧劇本相互交映下，形成的反差卻如同靜謐的暖陽，在電影中漸漸融化防備，慢慢學習表達，默默刻畫出一個簡單卻懂愛的故事。於是縱使精緻程度超乎預期，我也不想為電影貼上工整的標籤，因為像是冷漠的，像是原生家庭太過鋒利。在看完電影後，我再也不想用任何可能造成傷害的字眼來形容它。

不過也要坦白，其實直到最後的閃回段落我仍一絲存疑，這是否是種煽情？

然而那預料中的詞彙卻從暖陽成為艷陽刺進我心，才明白這片無聲、這些回憶、這年夏天，在女孩心中壯闊已過情感和表達，勇氣和選擇，而是充盈著不實際的夢幻，有些過於順遂的擔憂，因而會不自覺地揪緊衣袖，只盼能停留在此的靈魂感受。夏天的味道，愛的魔法，和對歡笑的明日的期待，讓女孩不自覺邁開步伐，奔向心之所向，完整生命的心的歸屬。