《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》小人物不只會上籃還能拯救世界

提到復仇者聯盟裡的成員們，每位都是來頭不小的各有所長，像是鋼鐵人聰明多金的風流倜儻，雷神索爾與生俱來的威猛神力，美國隊長擇善固執的正義化身，還有浩克那難以掌握的暴力美學，另外黑寡婦則是集神秘與魅力於一身的身手矯捷，至於蜘蛛人就像是鄰家大男孩的親和力十足，所有成員都有其迥然鮮明的個人特色。

惟獨人如其名的小小「蟻人」，彷彿就是社會邊緣人的最佳代表，小到幾乎讓人快忘記他的存在，這次在《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的一開場，不管是在大馬路上被認出，卻叫不出名號的莫名尷尬，或是在咖啡廳被粉絲誤認成蜘蛛人，史考特（保羅路德 Paul Rudd 飾）也早就習以為常的處之泰然，甚至還因此挖苦自己，出了一本《當心小人物》的自傳，來自我嘲諷身為小人物般的微不足道。

在《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的劇情部分，則是延續在終局之戰的多年之後，整個世界已逐漸從「彈指事件」的傷痛中慢慢恢復，黃蜂女荷普（伊凡潔琳莉莉 Evangeline Lilly 飾）重新回到皮姆范達因企業，利用皮姆粒子來解決許多棘手問題，試圖讓世界因為量子科技變的更好，反倒是無所事事的史考特，將自身在復仇者聯盟裡的經歷，寫成自傳成了暢銷作家，與初代蟻人皮姆博士（麥克道格拉斯 Michael Douglas 飾）和初代黃蜂女珍娜（蜜雪兒菲佛 Michelle Pfeiffer 飾）一起過著相安無事的幸福生活。

然而受困在量子領域的五年時間，史考特因此錯失了與女兒相處的成長時光，這也讓他心中滿懷愧疚的想要彌補凱西（凱瑟琳紐頓 Kathryn Newton 飾），但長大成人身處叛逆期的凱西，面對彈指事件後而造成的不公不義，覺得忿忿不平而四處抗議闖禍，對於父親的毫無作為更感到相當失望，於是決定挺身而出投入量子領域的研究，卻意外開啟量子領域的傳送門，導致全家人被神秘的力量吸入量子領域，這才揭開珍娜深藏內心多年的驚人秘密。

這次導演同樣是找來前兩集的派頓瑞德（Peyton Reed）來執導，走的依然是家庭至上的溫馨路線，強調團結力量大的親情連結，在量子領域視覺特效的風格呈現，不論是機器兵、光束武器、太空飛船，奇裝異服的外星人，或者是五花八門的量子生物，頗有重回《星際大戰》的似曾相識，就連劇情的鋪陳與場景的設定，彷彿就是《瑞克與莫蒂》的如出一轍，原來編劇都是來自於傑夫洛夫尼斯（Jeff Loveness）的師出同門，以致於像不像三分樣，也就理所當然的見怪不怪了。

除此之外，這回蟻人家族重回量子領域，再次故地重遊的首要任務，無疑就是要讓全新的大魔王「征服者康」（喬納森梅傑斯 Jonathan Majors 飾），能夠初次亮相的華麗登場。

只可惜雷聲大雨點小的征服者康，卻未能讓人感受到他能夠摧毀時間軸的強大威能，雖然一開場的氣勢頗強，但到了後半段卻又武功盡失的莫名失能，相較於薩諾斯毀滅世界的起心動念，受困在量子領域並且建立起龐大帝國的征服者康，想要壞壞卻又說不清楚講不明白，的確讓人有著霧裡看花的不明究理，最終只留下片尾「康議會」與「發明家康」這兩顆彩蛋，來為《洛基》第二季做接續的暗藏伏筆。

在MCU第四階段重量不重質的摧殘之下，導致漫威影視作品的評價每況愈下，試圖釜底抽薪的漫威高層決定調整策略，將減少部分影集的製作發行，並且調整部分作品的推出檔期，來提昇整體製作品質的質量兼具，只是以《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，來做為MCU揭開第五階段的序幕作品，這起手式似乎出師未捷的不如預期。

不只票房表現差強人意，就連爛蕃茄開出的首波評價，都相當慘烈地只險勝最後一名的《永恆族》，除了劇情毫無亮點的欠缺新意，角色人設也流於形式的乏善可陳，特別是征服者康頂著最強大魔王的名號，卻完全感覺不到他毀天滅地的強大氣勢，雖然整體還算是水準之上的爆米花電影，但若以漫威過往的標準來檢視，只能勉強算是及格邊緣，應該還是有很大的進步空間。

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》觀影重點：

1.邁向第五階段的序幕作品。

2.評價不如預期的出師未捷。

3.雷聲大雨點小的征服者康。

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