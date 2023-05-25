《放學後戰爭活動》首三集：高三生的末日心戰

「從現在這瞬間開始，擅自離開學校的人員，將會視為逃兵，可以對其開槍」小隊長說道。

但他帶領的小隊，並非身材魁武、意志堅定的青壯年，而是身著高中制服，男女混合的高三班級。這不是玩笑，小隊長也沒在狐假虎威，因為學生們自願簽下軍事訓練同意書，原因在於加入就能為接下來的指考成績獲得額外加分。

所以抱著夏令營的心態加入訓練的學生，從未想過將面對的是在空中懸浮了一年，不曾有害人證明的外星球體，卻也發現政府之所以招募他們，正是因為球體已下墜至地面，還會生出噬人怪物。改編自漫畫的《放學後戰爭活動》的題材，不難感到是《Sweet Home》加上《殭屍校園》的既視感，但只要稍微觀賞，就能發現劇集的末日生存只是表象，內裡則是對高三學生的意識探索。

懸浮一年才墜落的外星球體，讓人不禁聯想到高二升上高三時的考試壓力，而「為了你們好」於是限制學生，為他們積極訓練的小隊長，是否又像家長給孩子的束縛和期待。但當真的練出一身或一腦本領，得到的是考上好大學，找到好工作，卻很難說是作為自我所選擇且熱愛的未來。

沒有主配角之分，而是運用群像劇的方式體現每位學生的身心狀態，於是不再成末日遐想和校園幻想，體現出的只有被逼至極限卻尚未成熟的人性。學生會內亂和反叛，也有互助與曖昧，偶爾的調皮敵不過壓倒性的權威，反而因此透露無助無知的一面。

這讓從題材就能想像到的故事元素與現實產生密切連結，更反映出言之有物的洞察。不過貼合學生狀態又要兼顧末日危機的文本，部分橋段會突然變得太過逗趣，加上節奏上的不穩定，是有影響到觀感。

《放學後戰爭活動》沒有《Sweet Home》和《殭屍校園》偶像劇般的英雄主義及浪漫情節，這裡的學生甚至乳臭未乾，手無縛雞之力，彷彿是座等待被拯救的孤島。也使這雖然是部以末日包裝，高三生為主的劇集，實際更是對韓國社會、家長的諷刺。

原因只在目前的韓國社會與家長給孩子的期待，造就出了視成績如命、甚至以命換取分數的下一代，但這是他們的心之所向嗎？還是其實他們像是拿著不熟悉的槍枝，困在無法逃離的末日，百般不願卻要去戰鬥的求生者呢？