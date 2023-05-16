【黑電影】斷網。港片科幻呈現新紀元

按個輸入鍵而已。

洗白原來不是那麼容易的。

卓家俊雖然有著網路犯罪的過去，洗心革面的他，如今只想為了家人好好打拼，加入大型網路公司服務不但能滿足家庭開支，也能讓自己的專長得到發揮，沒想到的是，不想提起的過去依然如影隨形，而且所謂的贖罪其實沒有個固定答案。

壞事一旦涉入，脫身都很困難，這道理人人都懂，在巨大誘惑面前又有幾人能把持得住？陳明志理當清楚箇中道理，卻沒辦法讓自己停下來，除了獲得的報酬令人咋舌，現在還有把柄被幕後黑手給牢牢掌握，一旦被握住把柄，清白就不可能出現，於是陳明志只能不斷從公司內部找替死鬼，卓家俊就是下一個。

卓家俊當然清楚犯罪的事情不能再有瓜葛，但當所謂的正義與邪惡並存時，只能靠自己把連結一切的線索《斷網》（Cyberheist），既然事情因網路而起、也只能透過網路結束，否則惡夢不會有終結的時候。

人性和慾望的交錯，要用什麼方式來證明自己才是對的？

卓家俊當然是要扮演好爸爸與丈夫的角色，但在網路犯罪方面的天才也無人可擋；陳明志自然想要兩全其美、全身而退，可在家人被害之後他還想多做一些，復仇向來是必須的，代價卻未必人人都能扛起。

意外的，我竟想不到除了殺戮，還有什麼辦法結束這些難以逆天的抉擇。

香港犯罪電影對於網路犯罪的描繪從沒有少過，《斷網》卻開啟了一頁新章，不但將虛擬的網路世界具象化，甚至以人類的思維模式呈現0與1之間的複雜，某方面來說，電影把虛擬網路擬人化了，讓人類角色得以在應該是量子領域的光束之間以行動表現出來，這樣的方式我是第一次看到，不僅畫面呈現很有新意，概念也算顛覆了我原先對於虛擬世界的想像。

網路犯罪案件如今愈來愈頻繁，雖然你我不一定會遇到洗錢或詐騙，可一定聽聞過這類事件在身邊發生，沒落在自己身上時，會覺得那些宛如小說電影的情節未免可怕，當事情發生在自己身上，或許才能理解焦急與擔憂為何，《斷網》則以犯罪者的角度切入，看似按個鍵就完成的金錢盜取，不只能夠滿足現實生活裡的物欲，更甚者，能讓一個成功人士走上毀滅之路。

要是真的一個按鍵就能得到天價報酬，正義還不動搖？

比金錢重要的事情很多，生活在這個社會的我們又很難拒絕金錢的誘惑，沒有面臨類似抉擇之前，人人都可以義正嚴詞，觀影途中，我一度覺得卓家俊為了家人不得不向惡勢力低頭的舉動未免落魄，可又細想，如果自己的親人落在壞人手中且被要求做出同樣舉動時，誰能不從？

況且，問你比金錢重要的事是什麼，現在的你說得出口，若面對龐大金錢時，話還能不能輕易吐出？構成當今社會與你我的生活環境的就是金錢，沒有錢，好多事情都困難重重，那是多麼可笑又得臣服的現實。

這部電影可以當成是港片的科幻呈現新紀元，不過，主角們的真實過招才是重點，雖然飾演卓家俊的郭富城未免有點開外掛了，卻能從他的眼神裡感受到想要維護家庭的迫切，現在的城哥似乎愈來愈適合演出這類角色了啊。

我相信港片沒有盡頭，《斷網》或是一個不太受到注意的新局，也無法否定這可能會是素材創新的起點。

電影名稱：斷網（Cyberheist）

發行公司：華映娛樂股份有限公司

正式上映：2023.03.10