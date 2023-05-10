【黑電影】恐怖行星。生命總有繼續堅持下去的值得

Be quiet, and move.

米爾斯知道這趟任務已經失敗了。

任務失敗是星艦航行中最怕遇到的事，偏偏米爾斯這次碰到的並非尚可挽救的狀況，星艦闖入不明流星群遭受撞擊而迫降，最慘的是，除了他以外，艦上所有人看來是無一倖免。

米爾斯望著眼前殘破的星艦，他當然曉得接下來只能向總部求援，可是，他心目中的任務失敗早在這之前就已經發生。

在女兒病故之時，他這趟為期兩年的任務就已經沒有成功的機會。

這位艦長的沉痛內心無人能表，運送乘客的過程裡，大家都在沉睡艙內等待醒來的時刻，唯有米爾斯，必須守護星艦與乘客安全、還得獨自承受喪女的錐心之痛。

即使，最後一位倖存者柯雅終於現身，米爾斯也無法有所欣慰與振奮。

關於墜落在這顆星球的一切資訊都是未知，米爾斯只能期盼救援隊能早點抵達，在那之前，他和柯雅必須想辦法活下去，並且儘快抵達十五公里外的山頭，落在那座山頭上的逃生艇是他們最後的機會，米爾斯沒想到的是，這顆「恐怖行星」（65）上不但有著血盆大口的大型肉食性生物，天空中逐漸明朗的星體墜落更讓存活時間加速倒數。

「恐怖行星」堪稱是結合了過去與未來的時空科幻電影，米爾斯的星艦墜落在六千五百萬年前的地球，當時地球是個恐龍稱霸的環境，縱然米爾斯來自科技高度發達的星球，隻身依然難以對抗除之不盡的恐龍，對他來說，這些沒見過的生物就是威脅性甚高的異星種族，對觀眾而言，那是將想像力帶回六千五百萬年前的一場聲光饗宴。

我們常說宇宙之大、一定有外星人存在，米爾斯就是我們所謂的外星人，只是他長得跟人類一樣，而他落在現代人類遠遠還未誕生的地球，用當時他所擁有的高科技對抗遠古地球的主宰者卻仍處於下風，觀眾的想像力也跟著飛到那個現場，人類若真的跟恐龍生活在同一時代與空間，到底有什麼值得驕傲？

何況恐龍只有更大、沒有最大。

「恐怖行星」以簡潔流暢的推展速度將劇情往前帶，不像其他同類的科幻電影，彷彿星艦降落都有個目的，米爾斯與柯雅只有一個目標，就是活著逃出這裡，面對出乎意料的凶險，他們必須在語言不通的情況下合作才能逃出生天；這樣的背景設定其實讓我有很多思緒飛揚，如同現代地球人，語言不通之下能怎樣溝通交流乃至合作？別說你講的話對方不懂，即便聽得懂，意思往往也難以完整傳達讓對方接受，於是乎，在遠古時期的地球，來自外星兩個難以溝通的人要合力在有限時間內尋得生存機會，那是多麼不容易。

或許電影沒有刻意強調這一點，可做為坐在電影院裡被緊湊劇情逼得如坐針氈的觀眾，應該會能感受到那種存亡危機的壓迫感。

「恐怖行星」的劇情不能說是相當創新，畢竟太空探索與恐龍時代各有許多經典作品在前，但將兩者合而為一，加上毀滅日的到來，甚至還有父女親情、乃至傳奇般的相伴逃難過程，這部電影所欲致敬的甚多卻能相互揉合得流暢，電影節奏既緊湊又無冷場，即便有些內容大概能猜測得到，還是會被亞當崔佛入戲的演出給吸引進去，或許有人會以為星際旅行加上遠古恐龍根本惡搞，我想問一句，誰能說那種事情在你我都未出現的遠古不曾發生過？

更別說電影沒有刻意催淚，但父親緊緊掛念著女兒的心情在電影中的某個點悄悄爆發，動容是一定的，因為那才是人該有的情緒，即便是發生在六千五百萬年前。

還有啊、別用其他角色的形容來增加亞當崔佛在觀眾腦海裡的記憶點，以他的實力不需要這種點綴，米爾斯的情緒糾葛和所遭遇的危機，就在這顆遠古地球上得到釋放。

電影簡潔地結束或許是要傳達一個信念，為了誰而活下去、無論她還在不在。總有同樣重要的事情會發生，而生命也總有繼續堅持下去的值得。

電影名稱：恐怖行星（65）

發行公司：美商索尼影業台灣分公司

正式上映：2023.03.31