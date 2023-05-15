劉寅娜回歸「浪漫愛情劇女王」寶座！新作《寶拉！黛寶拉》化身戀愛導師

「浪漫愛情劇女王」劉寅娜總算回歸啦！睽違三年再度主演電視劇，帶來甜寵愛情劇《寶拉！黛寶拉》，化身戀愛導師，並攜手尹賢敏、朱相昱兩位實力男星，以及2PM燦盛、iKON具俊會等新生代演技豆，將展開一場驚心動魄的浪漫愛情故事。

劇情故事

《寶拉！黛寶拉》由《青春時代》系列、《檢察官內傳》、《不瘋不狂不愛你》的李太坤導演執導，《不瘋不狂不愛你》的娥卿編劇執筆劇本。劇情講述擅長擬定作戰策略的最強戀愛教練&人氣作家「黛寶拉」與難以戀愛的高冷出版代表「李秀赫」之間，展開一段驚心動魄的浪漫愛情喜劇。

這部劇最初以《對戀愛的真心》劇名為人所知，但最終確定的名稱是利用女主角「黛寶拉」象徵意義。

角色介紹

劉寅娜 飾延寶拉

曾主演《仁顯王后的男人》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》及《觸及真心》等的「浪漫喜劇女王」劉寅娜有新作品了！她繼2021年《雪降花》中第二女主角「姜清雅」後又站上女一之位，這次在劇中飾演一位擁有暢銷戀愛書籍的明星作家，被網友封為「滿級戀愛教練」的「黛寶拉」，沒想到私底下的寶拉卻是個戀愛學分掛蛋的「延寶拉」，儘管她對戀愛是真心的，但本人的戀愛卻是寸步難行，在面對自己的愛情時總是以失敗收場。

尹賢敏 飾 李秀赫

過去主演《隧道》、《雞龍仙女傳》打開知名度的尹賢敏，但自 2020 年《復仇吧》後也回歸演員身分，劇中飾演圖書出版真理的副代表兼出版企劃「李秀赫」，性格刻薄但有迷人魅力，看似無心卻充滿熱情、冷酷又讓人倍感親切，但對戀愛的態度難以捉摸，感情觀十分神祕，就像是「戀愛就是不得不陷入」的戀愛理想主義者，又像是「因此什麼都不做」的無神論者。

朱相昱 飾 韓相鎮

時常以多變角色活躍於戲劇圈的朱相昱，2021年主演大河劇《太宗李芳遠》，完美詮釋朝鮮太宗，演技實力備受肯定，前陣子更特別演出《還魂》李宰旭之父「張強」一角，這次在劇中將飾演圖書出版的代表「韓相鎮」，是男主角李秀赫的好友兼事業夥伴，為人充滿Sense又有紳士風度，是所有人都喜愛的氣氛製造者，他雖然是個享受自由奔放人生的人，但並不隨便，也是個很有原則的人。

另外，Girl's Day成員「素珍」、2PM「燦盛」、還有iKON「具俊會」也都將參與演出！來看看「傻白甜」劉寅娜對上冷酷霸總「尹賢敏」，一場欲擒故縱又的戲碼，傻白甜對上深情霸總，感覺又是一部粉紅泡泡飛滿天的甜寵愛情劇！

《寶拉！黛寶拉》共計14集，接檔《鬼怪計程車》，即將於4月12日浪漫開播。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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