金喜愛、文素利雙后聯手！《造后者》打造正義與真實存活的世界

Netflix繼《黑暗榮耀》熱播後又推出一部主打女性人物的原創韓劇《造后者》，還邀請兩大女王金喜愛、文素利共同攜手，氣場超強大！演員陣容不只《夫婦的世界》金喜愛、《三姐妹(電影)》文素利兩位韓國影后，還有《18．29》柳秀榮、《最終兵器愛麗絲》金太勳、《非常律師禹英禑》陳慶等；《造后者》總共 12 集，將於4/14一次上架。

金喜愛&文素利展現大女主氣勢！

金喜愛繼2020年主演《夫婦的世界》播出後，狗血劇情造成台韓及亞洲各區的轟動，也因為劇中超精湛的演技拿下當年「百想藝術大賞」視后寶座，這次睽違小螢幕三年，霸氣回歸！

將飾演大女主「黃導譆」一角，是位深入刀刃般的上流層世界的PI諮詢領域最高實力者，韓國前3位銀成集團的戰略企劃室領導，不只是企業集團的形象塑造人，同時也是大韓民國所有財閥去也都垂涎的最強實力女性，道熙為了達到目的，必須運籌帷幄，展開一系列能夠過關斬將的計謀與氣勢。光是看預告中的喜愛歐逆，就被她女王般的氣勢給震攝，非常期待這次的回歸！

同為影后級的文素利，這次在劇中飾演勞動人權律師「吳景淑」，20年來，為了平民和勞動者奔走，以自身能力與那些利用金錢、權力站在最頂端的惡魔們戰鬥，自詡是韓國正義的女人像。

因為她無法忍受任何的不正義，擁有熱心腸，時常穿梭於示威現場，又有個「瘋狂犀牛」的封號，景淑原本對權力毫不關注，但為了成為真正的女王，為了成為首爾市長，在黃導譆的幫助下，懷著創造美好世界的信念如犀牛般突進。

黃金配角陣容同台飆戲！

除了兩位影后女主外，男主角是曾以《18．29》、《爸爸好奇怪》、等劇在台灣知名度大增，這次將國民主播「白載民」，數年間一直堅守主要新聞節目當家位置的韓國代表性媒體人，參加首爾市長選舉後，將與黃導譆、吳景淑對立。

還有在《非常律師禹英禑》中演技深植人心的陳慶、《王后傘下》中的「廢妃尹氏」徐宜淑、《黑話律師》中的「九川醫院院長」玉子妍、《最終兵器愛麗絲》中的「殺手Spicy」金太勳以及反派專業戶李璟榮等多位實力派演員，《王后傘下》中的「廢妃尹氏」徐宜淑、《黑話律師》中的「九川醫院院長」玉子妍、《最終兵器愛麗絲》中的「殺手Spicy」金太勳以及反派專業戶李璟榮等多位實力派演員同台飆戲，即將上演一場政界角力戰。

充滿既視感的政治劇情片！

《造后者》由《龍八夷》、《我的野蠻女友》的導演吳振碩執導，《Style》、《Who Are You》的編劇文智暎執筆，劇情講述形象塑造奇才、掌控大企業戰略企劃室的黃導譆，將像雜草一樣生活、被稱作正義犀牛的人權律師吳景淑打造成首爾市長的故事。

這部劇原本是以《W：不死女人之都》為題進行製作，2020年底時原邀請同為女王級的金宣兒、嚴正化主演，且原計畫在2021年2月開始拍攝，卻因COVID-19疫情的擴散導致拍攝處於困難之中，故決定推遲該劇的製作。後來同年6月，韓媒報導將由金喜愛、文素利主演該劇，劇名變更為《Queen Maker》。

韓國影視向來敢探討各種主題，《造后者》不改這種敢言敢拍的作風，揭開選戰背後的爾虞我詐，大膽揭露社會瘡疤拋出議題讓人反思。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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