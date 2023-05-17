青少年影集《國家寶藏：歷史揭秘》、《洛克靈異偵探社》 好不好看見仁見智

國家寶藏：歷史揭秘（National Treasure: Edge of History）

充滿親情友誼、純真浪漫的青少年尋寶故事，壞蛋永遠不會得逞，好人最後一定過關。最神奇的是，所有世紀謎題都在眉頭一皺之後迎刃而解，也不知是智商奇高，還是狗運太好。正宗傳統迪士尼。

雖然演員都已超過廿歲，但觀眾，確實成年不宜。那是，現在多少？18歲？

老牌影星押陣。

但劇情太卡通，沒什麼演技發揮空間。

尋寶該有的元素不缺。

前輩窮極一生未能破解的謎題。

就靠年輕一代了。

耍寶，不，尋寶之餘搞點浪漫。

洛克靈異偵探社（Lockwood & Co.）

又一齣以青少年為主角的戲。故事設定在某時期的倫敦，因一場不可說的巨變，鬧鬼成為現實，鬼怪傷人事件頻傳。慢慢人們發現，少數未成年人具備偵知鬼怪的異能，遂被收編為打鬼部隊。成功的打鬼公司被富有成年人控制，青少年淪為奴工。兩男一女三位主角則自立門戶開設微型靈異偵探社，辦案之餘，還要面對主流社會的不信任，以及大公司的排擠壓迫。

雖說主角是青少年，對社會黑暗面──不只是鬼怪──卻有較深入的探討。故事設定上，隨著年紀增長而喪失打鬼能力的成年人，逐漸爬升到公司高位，靠壓榨能做事可犧牲的基層來獲取利潤，不著痕跡地把資本主義批了一通。不過也僅止於此，本質仍然是娛樂，看爽多於唱高調。

咱大英帝國的鬼屋，可不是鬧著玩兒的。

小姑娘初到大城市，得餵飽自己肚子。

看起來簡直像是求職陷阱。

面試官初生之犢。

馬上成為合夥人。

大公司雇員制服筆挺，跩個二五八萬。

抓人捉鬼都少不了冒險。

還得懂得如何打交道。