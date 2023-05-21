以正向態度 將最殘酷職場轉化為《最酷的世界》

《最酷的世界》是一部青春勵志劇，由王東〈路芒〉、李宏毅〈段沖〉、周雨彤〈滕小小〉主演。講述滕小小在新聞領域奮鬥，最大目標是抱回新聞獎，卻因所屬雜誌社被Yo傳媒收購，只能從沒有固定薪水的實習生做起。在傳統媒體人與新媒體人身份的轉型陣痛中，小小努力不懈、勇敢逐夢，最終獲得成功事業和圓滿愛情。全劇的基本精神，是在鼓勵我們，不管是創業、守成都應該要誠懇重諾；不管是競爭、蛻變，都能不忘初衷！

本劇與其他戲劇呈現方式有不同之處

片頭以名人名言，詮釋、總結本劇所想傳達意旨。劇材本身就貼近生活，再輔以名言來點明、來警示，頗有畫龍點睛之效。

演員的內心戲，比如激動、吶喊、懊悔、反差、敵意、深謀遠慮等，都會穿插大自然界動物的靈敏、狡猾、兇惡、占地盤等習性與互動，來映照此刻的人類，或者說，劇情中常有人性與獸性的對照。

屋漏偏逢連夜雨

小小在農村採訪，不僅在烽火連天中搶拍鏡頭，還成功搶救一名小男孩。這篇精彩報導，原定她歸隊當天發行，可回到報社才知道所屬雜誌社，早已被收購；而這期已付印雜誌被中止發行！

小小穿著雨衣走到印刷社，再從工人所說的「一堆廢紙」中，找到了幾本樣本雜誌，立即脫下雨衣，將雜誌包得好好的。工人問她拿那「一堆破爛」要幹什麼，她激動地說：「這不是破爛，不是廢紙，這是我在農村追了三個月，我自己寫的，這上面還有我的名字；本來明天就能發表的。」小小將手中雜誌貼在胸前保護著，傷心、懊惱、失望，舉步維艱的往回家的路走。

回到家，卻被同居男友反鎖在外淋雨，男友的作品就在今天也被退回，還被調侃整天關在這屋裡談情說愛，滿腦子裝的都是柴米油鹽，庸俗不堪，怎比得上社裡幾位新人的靈思泉湧。幼稚的男友歸咎失敗原因於和小小談戀愛，就在這風雨夜，無情地提出分手！今天幾經災難的小小，求他先讓她進門睡一覺，明天談什麼都可以，但男友就是不開門！

幸虧，風雨的夜裡，身心俱疲的小小，還有閨蜜諾姐可以投靠。

強勢的霸凌

領導要小小拿硬盤去素材室，技術部總監侯勇一向無視於人，欺侮新人與弱者更是他一貫作風。他指責小小隨意進入，還故意在硬盤動手腳，但不許她找領導處理、不許報警，威脅她要賠償巨額，讓小小驚慌不已。侯勇百般刁難，小小頻頻收到領導和同事的催促電話，最後領導親自到技術部；嚴厲斥責小小不稱職、不聰明、反應遲鈍，同事也抱怨她耽誤工作，拖大家下水。小小著實不甘自己被耍，還要承擔後果，她對前主管路總抱怨：「就因為他是大拿，挨罵的就應該是我？」路總說：「你就一點問題都沒有嗎？覺得很委屈？太陽底下都是委屈，別覺得自己的委屈就特別委屈」。

好在，小小的心理防衛機轉，總是能引導她迎面衝破逆境，再戰下一回合。

輝哥一心想拉攏廣告商，私下誆騙未經世事的沈櫻，出席酒局陪侍，同時勸她要適時使用一些手段。一直不得志而鬱鬱寡歡的沈櫻，父母寵溺哥哥，對自己卻索求無度，加上輝哥時不時的慫恿，終於讓她對自己的人性下了惡魔挑戰書。

她竊占閨蜜小小的創意書；她偷偷錄下輝哥與廣告商的應酬話；她提供輝哥匯款證據，她讓輝哥入獄、成功接替輝哥位置，但因實力不足最終被拋棄，在事業不得意，又覺得虧欠好友的精神壓力下，進了憂鬱症病房。最終是依靠不離不棄的男友，與小小的諒解，得以解開心中桎梏，走出來迎接新人生。

出賣朋友的自私人性不值得鼓勵，出賣道德與良心的人，受到報應是罪有應得，年輕人在職場打滾應戒之！慎之！

名牌的凌虐

小小前男友，送來道歉禮物，雖是山寨包，但他兼課教小朋友畫畫，一小時也才35元，一千多元的假包，想必攢了很久。隔天她揹著去上班，卻與雜誌社紅人王露「撞包」，便遭到輝哥一陣羞辱。

輝：你這還撞包了呀！哪兒買的？這味兒…〈鄙視的聞了聞〉，交友不慎哪，趁早絕交，揹著也不嫌丟人？！

小：這就是我朋友送的一個禮物。

輝：既知是假，你還揹啊！虛榮心作祟？想掙點面子？但YO傳媒核心輸出的就是品牌價值文化，這兒容不下半點山寨、草根、濫芋充數！〈小小被說得尷尬、不知如何應對〉。

曉雯：禮物就是一份心意，有些人琢磨品牌，有些人壓根兒不想這事，咱誰也不會因為朋友送的禮物不合心意就扔了呀！再說，包就是裝東西用的，幾百塊錢跟幾萬塊錢的都一樣，上升不到道德批判這一步。你們YO傳媒企業文化，就是大男人嚼舌根吧！輝哥無言以對。

高招！就是不正面衝突，卻能以其人之道，還治其人其身。

職業婦女的甘苦

已婚婦女在家庭與事業間的角色衝突

秦總當眾開除曉雯：「我對已婚女性不存在任何偏見，只要不影響工作，YO傳媒不限制任何一個員工的婚姻自由，但若無法兼顧家庭和工作，就不要出來浪費寶貴的社會資源。」

小小：「曉雯姊是家中臨時出狀況，但她每天都提前到會場布置，並沒有耽誤工作。」

路總：「曉雯是兩個孩子的母親，從來沒因家裡的事，在工作上出過紕漏，試播集完成，也能證明她的工作能力，況且外拍是個彈性作業，能不能再給她一次機會？」

秦總：「機會不是想有就有的，如果每個人都要理解你，那你得平庸成什麼樣？」

大家認為組員間向心力很強、也沒有人對曉雯有抱怨，「開除」等於抹殺曉雯對這次活動的貢獻，很不公平。

職場的叢林法則，常常與次級團體組織的遊戲規則格格不入；也常讓人陷入兩難之困境。

職業婦女的婚姻恐懼症

小小接受段沖求婚後，開始有婚姻恐懼，轉向諾姊諮詢。

諾姊：「女人分很多種，我偏理性，你偏感性；不管事業還是婚姻，對我來說都是合伙人制，在茫茫人海中找到一個人，成為你的戰略夥伴，妻子永遠是這個公司裡，擁有百分之五十股權的股東，只有努力經營婚姻，她的股份才不會被稀釋，在婚姻裡才有尊嚴和地位！」

「在婚姻裡，愛是非常重要的。想要婚姻幸福，就必須找到平衡。畢竟性是肉體生活，遵循快樂原則；愛情是精神生活，遵循理想原則；婚姻是社會生活，遵循現實原則。三者完全不同層面，婚姻的難度就在於，如何把這三者統一到一個異性身上，為什麼現在離婚率居高不下？因為實在是太難啦！

將婚姻與事業的兩難困境轉危為安，應該是男女雙方都應負責、應共同面對的，重要的是良性溝通。

職場的覺悟與自處

小小抱怨職場的冷漠無情，對未來更覺無力感。

諾姊諫言：「當你討厭周圍的人，最好的表達方式，不是跟他們爭吵，而是自己勤快點，加把勁，趕快讓他們從你身邊消失；區別自己與對手的最好辦法，是讓自己變強，否則再傷心、難過、再生氣，都改變不了任何局面。」

路總指導：「想在行業內立足，不能只拚爆發力。任何階段都必須有從頭再來的勇氣、從零學習的能力；為過程鼓掌、為結果買單。」

曉雯鼓勵：「能力決定了這個人可以爬多高；但人品決定了這個人可以走多遠。你得明白跟自己的上司作對，不是聰明的做法，職場的複雜絕對不在於工作本身，而是在於人際關係，真正有本事的人，是什麼樣的人和事都可以應對。」

小小自我覺悟：在越光滑的路上走，越容易摔倒，職場壓根兒就沒有說明書。

各行各業的辛酸

小小進行主題「面具之下」的採訪

A主播：我沒當過吃播，但知道看似簡單，其實特別辛苦，我朋友最誇張的一次，一個人吃了三十碗拉麵，回過頭來吐得是天昏地暗！正常人誰能吃那麼多東西？每次吃播完，只能去廁所摳吐，到後來嗓子麻痺了，就拿管子往胃裡放，才能吐出來，那可是要命的可怕呀！

B主播〈挑戰兩大盤炸雞腿、啤酒的吃播〉

直播主主動指導重要環節的拍攝，渴望將這個行業的辛酸公諸於世！當吃完第6隻雞腿，直播主已呈外顯性難受，鏡頭前雖故作輕鬆，一轉身，不但緊捂胸口，還做嘔；她拿了一條細水管要催吐，並叮囑小小這畫面一定要錄下來，為的只是播出後肯定漲粉！

果然當天粉絲上漲一千多萬；但如此暴飲暴食、又以戕害身體手段，博取粉絲的情境一旦批露，引發同情創業艱辛與譴責暴殄天物為不良示範的極端論戰，直播主不敵輿論攻擊而住院休養。

職場的最佳復原力，從來不是金錢、權力，也不是機會，而是親人與友朋的正向寬慰與扶持。一味汲汲營營追逐名利，很容易迷失自我，更容易被吞噬！

〈本文附圖來自最酷的世界劇情截圖。〉