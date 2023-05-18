佐藤健另一部催淚純愛電影《跨越8年的新娘》

最近，Netflix 純愛虐心日劇《First love 初戀》火遍亞洲，不少觀眾在尋找類似的作品，我第一時間想到了佐藤健於 2017 年主演的另一部電影：《跨越8年的新娘》。

這部電影是根據真人真事改編的，因此要比《First love 初戀》更真實，也更感人。下面我也會介紹這部電影的原型故事。

《跨越8年的新娘》全片120分鐘，飆淚點多達8次。男主角是佐藤健，女主角是土屋太鳳，導演是瀨瀨敬久，而編劇則是治癒系大神岡田惠和。這部電影在日本有28億日元的票房，在純愛電影中算相當不錯的。很多日本觀眾說他們是「從頭到尾哭著看完」，佐藤健和土屋太鳳也憑此片入圍了日本奧斯卡影帝和影后。

故事講述了本應該步入婚姻殿堂、收穫幸福的尚志（佐藤健 飾）與麻衣（土屋太鳳 飾）突遇不幸，麻衣因病昏迷多年。未婚夫尚志個性憨厚、倔強、溫柔、堅強，雖然，是個不起眼的普通人，但是懷有強烈的信念和不計代價的深情。

麻衣遭受病魔折磨痛苦不堪繼而陷入昏迷，尚志卻堅信她一定能夠醒來，不顧麻衣父母的勸阻始終悉心照顧、默默守護，原本冷冰冰的病房也在尚志不離不棄的日夜陪伴間顯得溫馨。未婚妻麻衣原本是個活潑明豔、熱情直爽的女孩，當幸福即將來臨時她卻患疑難雜症而昏迷並伴有癲癇。

在沉睡多年後，麻衣終於醒來，但她完全不認識尚志了，醫生宣佈她智力如同幼兒。在艱難的復健過程，麻衣感受到了尚志的深情，再次愛上了他……。

談及該電影的成功原因，導演表示這是由於影片的故事是「基於普通人生活的真實事件」改編，觀眾與角色的精神世界很貼近，這才得以觸動人心。

影片的日本完整片名「8年越しの花嫁 奇跡の実話」（直譯為「跨越八年的新娘，奇蹟的真實故事」）也在強調影片的真實故事背景。

下面讓我們來回顧一下電影的原型「真人真事」。

2014年12月21日，日本岡山縣的西澤尚志與中原麻衣結為連理。這對普通男女的愛情，經歷了常人難以想象的磨難。

2005年，時年二十四歲的麻衣和時年二十六歲的尚志相遇，男方喜歡女方的笑容，於是開始交往，一年後決定在此年三月中旬交往紀念日結婚。

遺憾的是，就在婚禮舉行前不久，麻衣身體出現了問題，主要表現為喪失記憶，並很快陷入昏迷狀態。婚禮被迫中斷，經醫療診斷後，麻衣被確診為「抗NMDA受容體抗體腦炎」。這種疾病可能引發腫瘤尤其是卵巢畸胎瘤等病症，麻衣就存在卵巢瘤的併發症。

除了併發症，這種腦炎還能引發患者長時間昏迷。雖然可以致人死亡，但也存在大量恢復的病例。患者脫離昏迷狀態後，可能出現失憶症或神經分裂症的情況，後者會伴隨過度興奮、幻覺等症狀。另外，這種疾病在日本有萬分之一的發病率，發病率還是挺高的。

麻衣患腦炎後，她的父母曾經勸說尚志和麻衣分手，但尚志沒有同意，他在麻衣甦醒之前堅持每天上班之前探病，週末休息一天三次探病。一年零三個月之後麻衣甦醒並逐漸恢復意識，但對尚志沒有印象。苦命鴛鴦不得不重新開始戀愛，就這樣過了八年，麻衣終於康復得差不多了，雖然2014年在結婚儀式上還需要坐輪椅輔助，但生活基本不受影響。

這個讓人難以置信的真實故事，2015年2月被製作成紀錄短片上傳到 YouTube 上，獲得近兩百萬的點選量，感動日本眾多網友。2015年7月，兩人將自己的故事出版成書，電影版即是以此書為藍本。

被問及為什麼等待了麻衣這麼久，尚志答道：「對我來說這是理所當然的事情。」麻衣也表示：「他一直堅信著等待著我。對我來說，這樣的人唯有他。」

兩人已於2015年生下第一個孩子，取名「碧和」，日語解釋取「愛」與「平靜」之意。

電影的8大飆淚點

43分鐘：麻衣的父母不想再讓麻衣拖累尚志，讓他虛擲光陰，下狠心請尚志忘了麻衣，甚至說「你不是我們的家人」。淚點指數：💧💧💧

54分鐘：尚志堅定心志後依舊希望陪在麻衣身邊，終於感動了麻衣的母親，後者接受他成為家人。淚點指數：💧💧💧💧

59分鐘：麻衣終於奇蹟般醒來，母親難抑熱淚，藥師丸博子施展了精湛的動人演技。淚點指數：💧💧💧💧💧

66分鐘：甦醒後的麻衣漸漸在恢復意識，還能跟隨電視裡的歌曲哼唱，曲目是「生物股長」組合的《謝謝》，溫馨又讓人觸景傷情。淚點指數：💧💧💧

90分鐘：麻衣不再認識尚志，為了不讓她在努力回想時傷害到自己，尚志選擇了放棄，開車回去的路上，注視著以往搭載麻衣的座位，尚志痛哭起來。淚點指數：💧💧💧💧💧

100分鐘：麻衣得知尚志每年都在預訂結婚場地，終於意識到自己手機的密碼原來就是他們的紀念日「0317」，打開手機後她收到了尚志在她昏迷期間發來的五百多條視訊郵件。淚點指數：💧💧💧💧💧

111分鐘：麻衣坐著輪椅獨自找到了離開的尚志，告訴他自己再次愛上了他，尚志幫助麻衣走路，每一步都很艱難，但相互依靠的他們卻無比幸福。 淚點指數：💧💧💧💧💧

116分鐘：結婚儀式上，麻衣從輪椅上起身走向尚志，相視的樣子就如同他們剛剛認識時那樣。 淚點指數：💧💧💧💧💧

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