《捍衛任務4》基努李維的鐵人N項殺人耐力賽

《捍衛任務4》簡單說就是殺到爽，看文字不太會有感覺，如果本來就愛看這一味，就直接看電影就是了，這篇文章主要是寫給還在考慮或不太確定自己是否會疲乏的觀眾參考。

首先，我還是建議前面幾集要看，因為《捍衛任務》的世界有個組織的設計，組織本身有它的制度和階層，如果沒有看過前面，對於這些人是幹嘛的、為什麼要這樣等等，都會難以理解。當然，如果你本來就只打算看動作，並沒有在乎故事要看懂的話，那就無所謂，這集的動作份量絕對是很多，相當多，非常多。

動作有幾個賣點，包括有甄子丹〔Donnie Yen〕飾演的視障殺手，他的身手怎麼看就是好看，加上一些視障元素，也就多了點變化，雖然他是配角，但表現的機會也不算少。相對之下真田廣之反而發揮沒那麼多，在故事上也比較沒那麼重要。

基努李維〔Keanu Reeves〕相對這些真功夫的打仔，會顯得沒那麼俐落，但我倒覺得他是種真實感，重點不在pose多好看，重點在把人殺死，就像如果有看過真正的拳賽，顧的真的不是美技。不是說基哥沒有樣子，只是片中底子強大的人太多，不是練武出身的基哥能做到許多動作已經很不簡單了，但他的厲害並不在他會迴旋踢或超快的翻身，而是在於他非常有效益且不猶豫地把眼前的人殺光光，又有超強的耐力和體力，我看了都覺得好累啊……，好想躺一下，基哥仍然繼續跑完他的全馬。

動作並不只是用各種器械殺人而已，還有場景的運用。基哥全片就像在闖關，每一關都有不同的環境設計，我覺得最有趣的是凱旋門的車陣，善用了那個地方的交通特色，讓角色們一邊閃車一邊對打。也有些拍攝手法上的變化，有段建築物內的槍戰，導演選擇用類似把屋頂掀掉的空拍的方式，從鳥瞰的視角，可以看到整個房間中的擺設和各房間如何相連（就類似看設計圖），所以可以看到角色如何在場景中移動、閃躲，和平常電影習慣的視角有很不同的感受。

所以這次除了動作放很多之外，也不致於有千篇一律的感覺，不用擔心因為同樣的殺法殺三個小時而疲乏。喜歡看動作的觀眾應該可以很享受才是。

不過對於本來並沒有特別愛看「殺到飽」只希望適量再搭配故事的觀眾來說，可能還是會太多。畢竟這個系列就是在賣殺神殺殺殺，如果沒有特別想吃這料吃到飽甚至吃到撐的話，就不見得能那麼享受了。所以相對於其他娛樂大片，《捍衛任務4》倒是比較動作迷族群限定的爽片。

這次也不是沒有故事，就一路殺到底的電影來說，《捍衛任務4》算是有刻劃了一些角色間的情誼，並不是真的有什麼文戲讓這些角色去發揮，情誼也是用殺的……，比較像是在殺個不停的過程中，安排一些我幫你殺或是我不殺你的方式，來展現惺惺相惜。對於想看劇情佐動作的觀眾，還是不太夠深，不過對於純看動作的觀眾，倒是有些增加熱血度的作用。

總的來說，電影本身是誠意很夠，但它不那麼適合湊熱鬧隨便約去看，畢竟，某種菜讓你狂吃吃到飽，如果你不是非常愛吃它，希望多點不同的料或是吃少量就好的話，吃到飽可能不是適合你的選擇；反之，如果你愛吃這個，也餓了一段時間沒有找到可以吃滿足的電影，那就看《捍衛任務4》飽餐一頓吧。

P.S.電影結束後，等到所有的credit跑完，在最最最後面有一小段片段。