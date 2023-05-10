易被忽視的「無害系角色」！盤點7位完美詮釋「表面人畜無害實則心機最深」的反派演員

有些人表面人畜無害，沒什麼攻擊性，但其實心眼最多，是個變態殺人犯都完全看不出來，想防也無從防起！對於懸疑、推理或驚悚等劇情片來說，最讓觀眾意外的角色往往都是那些「貌似忠厚善良，實則滿腹心計」的人，今天就來盤點有哪些演員完美詮釋了「無害系」的反派角色！

《模範計程車2》辛載夏

前陣子在話題劇《浪漫速成班》中演活黑化「鋼珠申室長」的辛載夏，星運大開，戲約接不停，才下戲沒多久，馬上接著到《模範計程車2》中當起司機！辛載夏2014年出道，過去多半是以客串或配角登場，不過，2023年可算是他的豐收年，他連續接演兩部話題作品，不僅讓劇迷們看到他演技實力，更讓他的知名度暴增。

辛載夏在《浪漫速成班》中飾演男主角鄭敬淏身邊的「智動喜」室長，平常為人和善，萬萬沒想到他私底下竟然是會用鋼珠傷害別人的殺人犯；最近又在另一齣夯劇《模範計程車2》中擔任「彩虹計程車」的新進司機「溫河俊」，本以為也是個溫文儒雅的斯文暖男，沒想到又來個反轉，他竟然是凶狠的大魔頭……。

星途不可限量的他據說接下來有望加入新劇《惡人傳記》（暫譯），和影帝申河均、金英光合作，期待他的未來發展！

電影《原本以為只是手機掉了》任時完

前陣子連續拿下 Netflix 電影排行榜上多日冠軍的《原本以為只是手機掉了》，男主角任時完的「無害劇拋臉」演技發揮到極致，更展現自己「演技豆」實力。電影中，他飾演一位手機維修員「吳俊榮」，專門竊取他人手機秘密，甚至大膽接近對方，冷血到置人於死地的連鎖殺人狂。

男團「帝國之子ZE：A」出身的任時完，2014年的漫改劇《未生》中的張格萊一角，成功讓他轉型為演技豆，後續也透過各種演技方式不斷地挑戰自己，在2022年的電影《緊急迫降》中，同樣也是飾演反派角色的他，演技還讓雙影帝宋康昊與李炳憲讚許有加，劇中飾演在飛機上施放生化武器的恐攻嫌犯「柳振碩」，他冷酷到讓人雞皮疙瘩的眼神，不得不稱讚他如此多樣化的演技。

《黑道律師文森佐 Vincenzo》玉澤演

同樣也是出身偶像男團「2PM」 的玉澤演，戲路一直都是熱血正派的角色居多，曾出演過《Dream High》、《打架吧鬼神》等劇，就在2021年黑幫喜劇《黑道律師文森佐》中以瘋狂大反派的角色讓觀眾為之眼睛一亮，劇中他飾演外表看似一個傻呆萌又藏不住海歸洋味的律師事務所實習生「張俊宇」，實際是巴別集團的幕後老大「張漢碩」，突然從嘻皮笑臉的呆萌樣瞬變成表情嚴峻且無情的樣子，顯露出大魔王真面目，雙面人詮釋也讓劇迷們對他的演技刮目相看。

電影《V.I.P.》李鐘奭

一直都是溫柔暖男形象的李鐘奭，無論是《聽見你的聲音》中的擁有了只要看著對方的便能讀懂其心聲的超能力且默默守護在女主角身邊的「朴修夏」，又或是《皮諾丘》中以假名生活，並隱藏聰明才智及優越外表，與女主角一起成為記者的「奇河明」等。

不過，在2017年電影《V.I.P》裡拋開暖男形象，飾演變態殺人犯「金光日」，演技大突破！他毛股悚然的微笑、變態至極的眼神，讓所有看過的觀眾都毛骨悚然！之後，退伍的李鐘奭更特別出演電影《魔女二部曲：另一個她》，摸不清是正是邪的角色讓觀眾對於第三部曲更是期待！

《窺探Mouse》李昇基

被封為「國民女婿」、「國民好感男」的李昇基，除了演歌雙棲，加上主持功力一流，完全是個全方位的藝人，總是以瞇眼笑容融化眾多婆媽的他，一直都是飾演以陽光、正面的角色居多，像是最經典的《燦爛的遺產》、《我的女友是九尾狐》、《花遊記》等。

不過，2021年驚悚懸疑劇《MOUSE窺探》有驚人大反轉，李昇基看似善良正直，但居然是犯下多起慘無人道殺人案件的變態殺人魔，這部戲也是他演藝生涯中首部「19禁」電視劇作品，有不少觀眾看完之後對他既有印象徹底改觀，原來他是個「真材實料」的演員！

《他人即地獄》李棟旭

不管是在《鬼怪》還是《觸及真心》中，總是深情款款看著心愛的人，眼神電力十足的李棟旭，怎麼都不曾想過他也能詮釋變態殺人魔的角色？！漫改劇《他人即地獄》中，他飾演一位總是熱心助人的牙醫「徐文祖」，秀麗的外表和出眾的口才，親切形象受到患者及周圍人無數好評，想不到他居然會是冷酷變態的殺人魔。而李棟旭一改過往「暖男」形象，展現驚人的演技，也算是他過去從影以來一大突破。

電影《群盜：民亂的時代》姜棟元

與孔劉、玄彬、蘇志燮並列由韓國網民們選出「國民公共財」的姜棟元，總是以憂鬱小生的氣質加上深邃迷人的眼神，讓不少女粉絲著迷，而他無論是愛情劇《愛上蛋白質女孩》、《我們的幸福時光》等都是如此深情，之後的穿越喜劇《田禹治：超時空爭霸》、《檢察官外傳》更是把他的聲勢推上高峰。

而他在2014年電影《群盜：民亂的時代》挑戰反派，令人印象深刻！劇中飾演殘暴無情、壓榨百姓的地方貴族「趙潤」，因有著悲慘的身世才成為反派的人設，加上帥到無懈可擊的高顏值，實在是無法討厭他，反而被他的帥氣給懾服了。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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