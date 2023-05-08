金瑞亨、劉寅娜、金喜愛…眾女王回歸之月！2023年4月必看韓劇有這些

才剛陪著喬妹復完仇，還沒來得及二刷《黑暗榮耀》、《模範計程車2》的代理報復也還沒開到終點，緊接著又有不少期待韓劇要開播！4月份可說是收視女王爭奪戰，不少重量級的演員都帶著新作回歸，金瑞亨《紙之月》、劉寅娜《寶拉！黛寶拉》、張娜拉《特務家族Family》、金喜愛《造后者》等，還有眾所期待的《浪漫醫生金師傅》第三季也要來參一咖！

《誘餌2 미끼2》

主演：張根碩、許成泰、李伊利雅

開播時間：4/7

以金融詐騙與連環殺人為題材的驚悚劇《誘餌》，由好久不見的「亞洲王子」張根碩與美麗的李伊利雅，加上最近出鏡率超高的許成泰主演，整部劇集分為一、二兩部，第一部於1月開播，撲朔迷離的案件讓劇迷敲碗想知道真相。

故事主要講述有史以來最大詐騙案件的犯人死亡8年後，他被指認為連環殺人案的嫌疑人，詐騙案受害者和警察追蹤圍繞這些兇殺案的秘密，究竟罪大惡極的詐騙犯「盧尚天（許成泰 飾）」到底真死還是假死？神秘的殺人犯又究竟是誰？正義凜然的刑警「具都瀚（張根碩 飾）」能否將真凶緝捕歸案呢？

《紙之月 종이달》

主演：金瑞亨

開播時間：4/10

改編自角田光代創作的日本同名小說《紙之月》，由《60天，指定倖存者》、《御史與祚怡》導演柳鍾善與鄭元熹共同執導，以及編劇盧允秀執筆，預計10集，接續《夏日大罷工》的月火檔期。

劇情講述沒有不足和野心、過著安逸生活的銀行約聘女職員，在工作中貪污了VIP顧客的錢之後，讓她平凡的生活產生不可挽回的錯位。日本原著曾在2014年改編成電視劇及電影版，前者由原田知世飾演女主角，後者則是宮澤理惠，都頗受好評～想必韓版也會是部令劇迷們期待的作品！

《盜賊：七個朝鮮通寶 스틸러:일곱 개의 조선통보》

主演：周元、李姝雨、趙漢哲、金在元

開播時間：4/12

「收視保證」周元即將帥氣回歸啦！繼2020年《Alice》後睽違小螢幕3年終於有新作品了，看他在前不久的電影《救命卡特》中展現無敵熱血的男子氣概，這次則以搞笑的動作喜劇與劇迷們見面！

《盜賊：七個朝鮮通寶》這部劇由《過來抱抱我》、《窺探》的崔俊裴導演執導，申慶一編劇執筆，預計12集，接檔《神聖的偶像》；劇情一個神秘的文化財產盜賊「臭鼬」與非正式的文化財產回收組「Karma」展開合作，對法律無法審判的人進行懲治的故事。

《寶拉！黛寶拉 보라!데보라》

主演：劉寅娜、尹賢旻、朱相昱

開播時間：4/12

「浪漫喜劇女王」劉寅娜也要回歸囉！不過，這次她要背著李棟旭和別的男人談情說愛？新作《寶拉！黛寶拉》是部浪漫喜劇，由《青春時代》系列、《檢察官內傳》、《不瘋不狂不愛你》的導演李太坤執導，《不瘋不狂不愛你》的編劇娥卿執筆劇本，預計14集，接檔《Delivery Man鬼怪計程車》。

劇情講述身為愛情暢銷書作家，被稱為感情教練的「黛寶拉（劉寅娜 飾）」，想不到私下卻是完全不懂戀愛，在面對自己的愛情時總以失敗收場，與刻薄的出版社企劃「李秀赫（尹賢敏 飾）」，兩人合作後卻擦出愛的火花。

《造后者 퀸메이커》

主演：金喜愛、文素利、柳秀榮

開播時間：4/14

《造后者》又叫《女王製造者》，由《龍八夷》、《我的野蠻女友》的導演吳振碩執導，《Style》、《Who Are You》的編劇文智暎執筆，預計12集。

劇情講述形象塑造奇才、掌控大企業戰略企劃室的」黃導譆（金喜愛 飾演）」，將像雜草一樣生活、被稱作正義犀牛的人權律師「吳景淑（文素利 飾）」打造成首爾市長的故事。女主角金喜愛繼2020年熱門狗血劇《夫婦的世界》後再度回歸螢幕，氣勢登場！

《醫生車貞淑 닥터 차정숙》

主演：嚴正花、金炳哲

開播時間：4/15

《醫生車貞淑》由《壞刑警》、《豬玀之王》的導演金大鎮與金政旭共同執導，編劇鄭汝朗執筆，預計16集，接檔《離婚律師申晟瀚》；劇情講述1年次住院醫生「車貞淑（嚴正化 飾）」的撕裂人生縫合記，從家人就是全部的20年家庭主婦變成「王年」出色的醫生車貞淑。

《特務家族Family 패밀리》

主演：張赫、張娜拉

開播時間：4/17

《SPY×FAMILY間諜家家酒》韓劇真人版來了？《特務家族》由《我們的藍調時光》、《Link：盡情吃，用力愛》、《還魂》的張正道導演執導，《那個男人 吳秀》的編劇鄭宥善執筆，預計14集，接檔《青春月譚》。

劇情講述偽裝成平凡上班族的國情院黑色要員丈夫與夢想完美家庭、甜美的妻子之間驚險的死守家庭諜報喜劇。男女主角張赫＆張娜拉從2002年《開朗少女成功記》、2014年《命中注定我愛你》&MBC獨幕劇《久違的再見》後，即將四度合作，兩人從戀人發展到夫妻，升格為人父母，究竟可以激出什麼不同的火花呢？

《浪漫醫生金師傅3 낭만닥터 김사부3》

主演：韓石圭、安孝燮、李聖經

開播時間：4/21

劇迷票選最期待的續作之一《浪漫醫生金師傅》第三季終於要開播啦！這次的石垣醫院還會遇上哪些病患和故事呢？《浪漫醫生金師傅3》由前兩季導演、《非常律師禹英禑》的劉仁植執導及前兩季的作家、《狐狸新娘星》的姜銀慶編劇三度聯手合作，韓石圭、安孝燮、李聖經原班人馬主演，預計16集，接檔《模範計程車2》。

劇情講述在地方城市醫院「石垣醫院」工作的天才醫生金師傅（韓石圭 飾演），與熱情高漲的年輕醫生之間的故事。

《假面的女王 가면의 여왕》

主演：金宣兒、吳允兒、申恩廷、裕善

開播時間：4/24

《假面的女王》由姜浩中導演與編劇林道完合作打造，預計16集；劇情講述10年前因朋友的謊言而成為殺人犯的女人，出現在現在生活華麗的三個撒謊的朋友面前，暴露她們隱藏在面具下的真是面貌，因一個男人而面臨人生漩渦的四個朋友間，開始了嫉妒和欲望的戰爭。聽起來又是一部狗血劇，Channel A電視台繼上次的《Show Window：女王之家》後又將展現鄉土劇魅力。（笑～）

《壞媽媽 나쁜엄마》

主演：羅美蘭、李到晛

開播時間：4/26

因《黑暗榮耀》成為炙手可熱炸子雞的李到晛，新作馬上接著來～攜手羅美蘭的《壞媽媽》由《怪物》、《18歲的瞬間》的沈娜妍導演執導，《超跑斯特拉》、《人生真美麗》的裴世英編劇執筆，預計14集，接檔《愛情的理解》水木劇檔期；故事講述爲了子女拼命成爲壞母親的媽媽「英順（羅美蘭 飾）」和因意外事故而成爲孩子的兒子「姜浩（李到晛 飾）」尋找失去的幸福的感動的治癒喜劇。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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