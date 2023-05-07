《龍與地下城：盜賊榮耀》角色各有特色和趣味的奇幻娛樂

我並不是遊戲迷，但我看《龍與地下城：盜賊榮耀》看得很開心。如果你也只是愛看電影，很可以接受奇幻類型，那這部其實還挺有娛樂性的，即使都不知道遊戲的背景資訊，它仍然可以當成單純的電影來看，熱鬧、精采、有趣。

雖然這部電影超過兩個小時，但不太可能把整個世界的設定完整地告訴觀眾，國家、種族、各種能力等等，其實都是很龐大的設定，也許要好幾部曲才能詳述。但《龍與地下城：盜賊榮耀》倒是取捨得不錯，有些東西對電影的發展沒那麼重要，就不需要深究，「知道是這樣就好」。

所以整個冒險的過程，就順順地跟著走就好，他們說要找什麼道具，那就看他們去找；每一步驟都無縫接軌，一直有事情讓他們忙。其實光是這個過程，並不太有魅力，可是這些角色把蠻標準的故事演得好有趣，就像是你去參加一個普通的套裝行程，理論上應該沒特別有趣的，但同行的朋友每個都有有趣的特質可以把每個景點拿來變成趣味，整趟旅行就好玩了。

《龍與地下城：盜賊榮耀》的主角群，每個人都很不一樣，特色鮮明，且都有討喜之處，互動又再加分，同樣的情景把他們放進去就是好玩，不見得會看到大笑，但很多小酸的對話跟白目的動作會讓觀眾笑在心裡，整個調性很輕鬆。

輕鬆歸輕鬆，刺激感也不差，視覺又炫，還有很酷的運鏡，讓整個冒險過程相當熱鬧，熱鬧加上好玩，娛樂性就非常滿足了。

至於劇情裡面一些親情的元素，我是覺得還好，沒有特別要到感人的程度，電影還是以開心的娛樂為主。

我很喜歡克里斯潘恩帶給主角的感覺，很賤又拿捏到很討喜，但又不是搶光所有戲份，而是能跟其他角色互動產生更好的娛樂效果，讓整個團隊都變得討喜，或許全隊中他功能最陽春，但就成就這部電影作品來說他真的是扮演了很好的領導者。

或許攤開來看《龍與地下城：盜賊榮耀》的故事沒有特別吸引人，可是角色帶來很多活力跟趣味，導演手法又增添了刺激感，即使是中規中矩的劇情，還是可以變得很有吸引力跟娛樂性。

總的來說，很推薦這部，即使不是電玩或桌遊的族群，只是純電影觀眾，甚至不是特別愛奇幻，只是喜歡看商業大片，我都覺得可以，不見得會到很high，但總是有一定程度的享受。