7點認識「行走的美男雕像」禹棹奐！當之無愧的護衛長、父親取名的含意是？

因《The King：永遠的君主》中冷酷沉穩的皇家護衛隊長形象迷倒婆媽的禹棹奐，身高180公分挺拔的身材、細長的單鳳眼加上立體的側臉，根本就是「行走的雕像」！趕快來認識禹棹奐的7個小故事，了解這位即將走花路的帥氣歐巴吧！

Story 1：超難唸的名字原來是父親的傑作

1992年韓國京畿道安養市出生的禹棹奐（棹奐唸「ㄓㄠˋ」、「ㄏㄨㄢˋ」；韓文우도환），相信很多人看到他漢字名都會瞬間語塞，唸不出正確名字！名字是父親給他取的，據說是用槳劃向光明的意思，父親是位話劇演員，也是因為父親的原因，讓原本想當機師的他選擇電影系，一步步地進入演藝圈。

他的父親還給他取了一個有趣的綽號「도팔이」，原來是因為小時候父親看他每天蹦蹦跳跳的模樣就給他取了個綽號，現在他的粉絲也這麼叫他。

Story 2：預約花路的怪物新人

2011年以MBN韓劇《來了來了終於來了》出道的他，一直到2016年韓國電影《偷天對決》中，飾演陳會長的保鏢「Snapback」一角獲得百想藝術大賞最佳新人男演員獎提名，為大眾所熟知；後來，2017年連續兩部電視作品《救救我》、《Mad Dog》都有很好的表現，更藉著《Mad Dog》獲得 KBS 演技大賞的「男子新人獎」肯定，演技得到了充分的認可。

Story 3：最帥「皇帝護衛」當之無愧

2019年首次挑戰演歷史劇《我的祖國》，禹棹奐飾演出身名門世家的庶子「南宣浩」，在眾多資深演員中，細膩地刻畫出信仰、血緣、友情不斷衝突的情感線而受到稱讚。

隨後，2020年熱門韓劇《The King：永遠的君主》中更挑戰一人分飾兩角，開朗的大韓民國「曹誾燮」與沉穩的大韓帝國「曹影」，他對於角色的精準掌握和細膩詮釋，讓劇迷們感受到他強大的演技實力，而他也留下「最帥皇家護衛隊長」深刻印象。

Story 4：緋聞對象是女神「文佳煐」

如此俊俏有型的花美男，怎會有女孩抗拒他的魅力呢？禹棹奐在2018年拍攝電視劇《偉大的誘惑者》時，就被傳出與同劇女二文佳煐「假戲真做」，韓媒爆料兩人的愛意在片場中也不斷展現，不過隨後雙方的所屬經紀公司就出面否認。

時隔一年後，2019年又被小區居民爆料看見兩人經常在咖啡廳約會，經常看到他們手牽手出門，但雙方經紀公司依舊堅稱兩人只是關係較好的同事，比較親近的兄妹情誼而已。

Story 5：私下反差萌：稱職狗奴、最愛吃雞蛋

私底下的禹棹奐和螢幕上冷酷的形象落差相當大，親切地就像是隔壁鄰居大哥哥一樣！還有一隻叫「耀西」的寵物犬，時常在個人IG上分享和狗狗玩樂的日常；而他的粉絲都知道禹棹奐非常愛吃的食物就是「雞蛋」（不知道最近蛋荒，他是不是也買不到蛋？誤……），據說他每餐都要吃三、四個煎蛋，不只煎蛋他還能下廚煮一桌好菜，實在是「新好男人」一枚！

Story 6：張赫竟是他的人生目標

他曾多次接受采訪時表示，自己的榜樣就是演員「張赫」，而自己決定成為演員的原因是看了張赫主演的經典歷史劇《推奴》；之後，2019年禹棹奐與張赫一起出演JTBC的 《我的國家》，真是算是成功的粉絲了！

Story 7：退伍後，花路走起！新劇接不停

禹棹奐算是韓國20代演員中相當備受矚目的男演員，去年退伍的他，在退伍前夕就已經收到了許多劇本的邀約，最新作品《朝鮮律師》也即將開播，這部劇改編自同名網絡漫畫，講述父母在審判中喪命而想要對此復仇，在這樣的過程中經歷各式事件而逐漸成長為一位真心為百姓服務的真正律師。禹棹奐飾演為了向殺害父母的人報仇而成為律師的「姜漢秀」，即將與苞娜、車學沇攜手合作。

本文經《FashionGuide》授權轉載，原文發表於此貼文處

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